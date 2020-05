Dostavba jádra: Babiš zpucoval novináře a muže, který projekt odmítá

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) předstoupil před novináře a sdělil jim, co se bude dít dál ve věci výstavby nových bloků jaderných elektráren v České republice. Zdůraznil, že s plánem, který chystá jeho vláda, seznámí všechny politické strany zastoupené ve Sněmovně. Uvítal, že s výstavou nových bloků jaderných elektráren souhlasí všechny sněmovní strany. Poté popsal, co je hlavní zájmem vlády a požádal novináře, aby „konečně přemýšleli“.

Hned v úvodu tiskové konference, kterou přenášela ČTK, zdůraznil, že rozvoj jaderné energetiky má podporu u všech politických stran zastoupených momentálně ve Sněmovně.

„A já bych chtěl zdůraznit, že je to projekt, který nebude realizovat naše vláda. Je to projekt, ve kterém bude mít stát možnost ještě v roce 2024 od té smlouvy odstoupit. Taky ta vláda, která přijde po nás, to rozhodne a bude vybírat dodavatele. Říkám to proto, abych odmítl ty různé spekulace, které jsou tady v mediálním prostoru, že to děláme netransparentně. Já se nebudu vracet ke všem těm nepravdám, které tady zazněly. Náš hlavní zájem je, abychom měli levný proud pro občany, pro průmysl, pro všechny a hlavně, abychom měli nezávislou energetiku. To je náš hlavní zájem,“ zdůraznil premiér.

Poté konstatoval, že minoritní akcionáři společnosti ČEZ si nepřejí, aby se stavěly nové bloky jaderných elektráren, protože nestojí o levnou elektřinu. Údajně si přejí, aby byly ceny co nejvyšší, aby měli co nejvyšší dividendy.

„Já bych tady rád okomentoval pana Šnobra (minoritní akcionář ČEZ, pozn. red.), kterému tak rádi dáváte prostor v České televizi. Pan Šnobr má jediný zájem, abychom my všichni platili co nejvyšší ceny elektřiny, aby měl co nejvyšší dividendy a aby se nestavělo jádro, to je jeho zájem. Bylo by dobré, abyste o tom konečně přemýšleli. Jeho zájem je v absolutním rozporu se zájmy všech občanů České republiky,“ konstatoval Babiš.

Stát se rozhodl poskytnout společnosti ČEZ v podstatě půjčku s předpokladem, že cena elektřiny by v budoucnu mohla vyjít na 60 euro za MWh. „Všechno je transparentní a není o tom pochyb. Byly zainteresovány i všechny klíčové resorty,“ zdůraznil předseda vlády.

Teď prý chce přesvědčit EU, že se Česko bez jádra neobejde. „To jádro jsme měli postavit už dávno, ale nechci se vracet k tomu, jak to bylo v roce 2014. O tom můžeme někdy diskutovat," pokračoval Babiš.

Ministr průmyslu a dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček ujišťoval občany, že výstavbu nových jaderných elektráren na svých bedrech neponesou občané, ale firma ČEZ. Pokud by v budoucnu náhodou ceny elektřiny nerostly, na což prý analytici rozhodně nesází, tak by se lidem ceny elektřiny zvedly jen o pár desítek korun za rok. Naproti tomu na obnovitelné zdroje domácnosti platí rok co rok 1500 korun.

Zdůraznil také, že pro vládu bude důležité, aby se na dodávkách pro stavbu nových bloků podílely i české podniky.

Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku a bývalý ředitel ČEZ Jaroslav Míl doplnil, že kvůli změnám na energetickém trhu je třeba počítat s tím, že Německo dříve či později přestane elektřinu vyvážet a Francie export elektřiny podstatně sníží. Česko si tedy musí zajistit elektrickou energii z vlastních zdrojů.

Když si vzal znovu slovo Babiš, konstatoval, že nemít za ministra průmyslu v Zemanově vládě Miroslava Grégra, tak nemáme Temelín, což by považoval za chybu.

„Kdybychom neměli atomového dědka, tak nemáme ani ten Temelín. Zdravím, pane Grégr. A toto je druhý ministr průmyslu,“ ukázal Babiš na Havlíčka, „který tomu věnuje mimořádnou pozornost.“

Prozradil také, kde se podle jeho názoru v minulost stala největší chyba. „Největší chyba se stala na začátku, nikdy jsme neměli ČEZ privatizovat, nikdy neměl jít do kuponky. Kdybychom měli sto procent akcií jako stát, tak bychom nemuseli dělat tyhle harakiri, protože náš zájem je, aby tady byl proud, protože když nebude voda nebo proud, tak my končíme,“ upozornil premiér.

Pochvaloval si, že celá česká sněmovna je nakloněná jaderné energetice a posteskl si, že EU tomu nakloněna není.

„Celá sněmovna je pro jádro, ale celá EU je proti jádru. Mně trvalo do tří ráno, než jsem je přesvědčil, aby se v tom Green Dealu objevilo slovíčko 'nuclear‘. Tak zkuste přemýšlet proč,“ požádal novináře Babiš.

