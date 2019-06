Dostudovat, poradil prezident Zeman „zběhlému studentovi“ Minářovi z Václaváku. ČSSD přirovnal ke hmyzu, páchajícímu sebevraždu

Anketa Měl by být prezident Zeman sesazen z úřadu? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 23147 lidí

Jako první aktualitu, kterou přinesl politický vývoj v České republice, Soukup zmínil, že Václav Klaus mladší, bývalý člen ODS, v pondělí představil své nově založené politické hnutí. Nazývá se hnutí Trikolóra a jeho cílem bude podle politika především hájit konzervativní hodnoty a zdravý rozum. Zeman to vítá, byť se mu nezamlouvá, že jde o hnutí, a ne o politickou stranu. „Pokud rodina Klausů bude pokračovat ve své tradici, což bych doporučoval pokračovat, tak to nebude hnutí, ale strana. Pojem hnutí je zastaralý a přežitý, kdo má odvahu, tak by měl zakládat politickou stranu,“ míní prezident.

Soukup se však pozastavil nad tím, že Klausovo hnutí Trikolóra má programové priority, které má každá strana, pochybuje tak o tom, že se bude výrazně odlišovat. „Rozlišovat se bude osobností švého šéfa,“ opravil jej Zeman s tím, že úspěch politické strany závisí vždy na tom, kdo ji vede.

Prezident je přesvědčen, že Klausovo nové hnutí vezme zcela jistě hlasy ODS, i když předseda ODS Petr Fiala označil Klausovo hnutí za hnutí bezvýznamné, kterých tu už bylo. „Klaus mladší získal po Babišovi druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů, proto Trikolóra vezme hlasy ODS, jen nevím, v jaké míře,“ podotkla hlava státu.

Své řekla i k pokračujícím protivládním demonstracím. Další velkou svolává iniciativa Milion chvilek pro demokracii již v tuto neděli, konat by se měla na Letné. Zeman by tyto demonstrace doporučil ústavním činitelům ignorovat, připomněl, že byl na Letné v listopadu 1989, kdy přišlo 750 tisíc lidí a demonstrovat mělo smysl, zato nyní smysl nevidí. „Pořád nechápu, o co těm demonstrantům jde,“ kroutil nechápavě hlavou. „Pokud protestují proti výsledkům svobodných voleb, tak je to demonstrace poražených a těch, kdo volby prohráli, ať se seberou, zmátoží a jdou k dalším volbám, aby pro ně dopadly lépe,“ navrhl Zeman.

Předseda spolku Milion Chvilek Mikuláš Minář podle Soukupa začíná mluvit jako politik a možná se z tohoto hnutí stane politická strana, čímž prezidenta pobavil. „Hnutí je příliš heterogenní, než aby z toho byla jedna politická strana, možná že budou dvě. Při vší úctě k Minářovi... je to zběhlý student, který by měl dokončit studia a potom až se stát vůdcem nějaké politické strany, zdůrazňuji strany, nikoli hnutí,“ řekl na adresu organizátora demonstrací proti premiérovi a ministryni spravedlnosti.

Minář je možná loutkou, kterou někdo vodí, přemítal dál moderátor. „I kdyby to tak bylo, pochybuji, že ty demonstrace přinášejí vysoký honorář,“ uvedl Zeman. Soukup pak zmínil, že demonstrace podporuje ODS a KDU-ČSL, dokonce prý vypravuje klimatizované autobusy pro lidi, aby na demonstrace do Prahy jeli. Tak proč to dělají, nevědí, že si sedají na lopatu? Zajímal Soukupa prezidentův názor na tuto skutečnost. „Pokud je to jižní Morava, tak členové lidové strany chtějí v klimatizovaných autobusech navštívit Prahu, i když na Letné asi Prahy moc neužijí,“ pousmál se Zeman.

Poté je tu ještě jeden paradox, který Soukup zmínil. A sice že ODS, TOP 09 a KDU-ČSL podporují toto hnutí, ale je pravděpodobné, že pokud by se z něj stala politická strana, vezme voliče právě těmto stranám. „To je naprosto pravdivá poznámka. Když se teď diskutuje o justici, tak stabilita není dána pouličními nepokoji, ale zákony a institucemi,“ zdůraznil prezident. „Nezlobte se, česká politika měla některé zajímavé osobnosti, ale nejsem si jist, zda pan Minář mezi ně bude patřit,“ podotkl a znovu poslal Minářovi radu na dálku: Dostudovat!

Na přetřes přišel i květnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jenž ukázal, že mezi vrcholnými představiteli státu se nejvyšší důvěře lidí těší předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a prezident Miloš Zeman. I když prezident na průzkumy nedá, tomuto by věřil, jelikož se několik let opakuje.

Zato jej daleko více zaujal průzkum rovněž od CVVM týkající se oblíbenosti jednotlivých ministerstev. Ministerstvem, kterému prý lidé nejvíce důvěřují, je Ministerstvo kultury. „Nad tím by se ČSSD měla zamyslet, popravuje svého ministra v přímém přenosu za to, že vyhodil člověka, který si vystavil milion korun ke svému platu, je to sebevražedné,“ vrátil se k ministru kultury Antonínu Staňkovi, který podal rezignaci po kritice, jež se na něj snesla kvůli odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a šéfa Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

„Víte, co jsou lumíci, dílem brouci, dílem motýli, kteří trpí sebevražedným komplexem, vrhají se do moře, kde utonou, protože neumějí plavat,“ řekl s tím, že ČSSD jsou přesně takoví lumíci. „Když má ČSSD oblíbeného ministra, tak ho chce zavraždit. Co by dali jiní ministři za to, kdyby byli tak populární,“ okomentoval dva týdny starý průzkum.

Prozradil, že se brzy setká se Staňkovým nástupcem, kterým má být místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. „Sejdu se s ním na Vysočině, myslím, že až se to dozví, že se sejdeme, bude mít radost, ale to, o čem budeme diskutovat, neprozradím,“ uvedl Zeman.

Dalším tématem byl návrh žaloby na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušování ústavy, kterou inicioval senátor Václav Láska (Senátor 21), který už podepsalo třicet senátorů. Návrhem se tak může Senát zabývat – ke schválení žaloby je potřebný souhlas minimálně tří pětin přítomných senátorů. Bojí se prezident této žaloby? „Ne! Nebojím,“ odvětil promptně. „Obsah žaloby je naprostá ústavní negramotnost, kdyby se to náhodou dostalo k Ústavnímu soudu, tak pokud tam bude kvalifikovaný právník, tak jim to hodí na hlavu,“ uvedl prezident, který proto nemá žadné obavy.

Žaloba například připomíná jmenování prezidentského kabinetu Jiřího Rusnoka v roce 2013, i když se tehdy strany dohodly na sestavení vlády, kterou by podpořilo 101 poslanců ve Sněmovně. „Ústava jasně říká, že prezident není jakkoliv omezen ve jmenování premiérů, což jsem udělal. Panebože, co je to za senátora, když nezná ústavu? Když tito lidé neznají ústavu, je mi jich trochu líto,“ doplnil prezident.

Prezident nedávno kritizoval úmysl nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana přezkoumat předběžný návrh auditu z Bruselu týkající se údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle prezidenta se chtěl Pavel Zeman zviditelnit, protože začaly diskuse o jeho odvolání a díky tomuto hned jen tak odvolán nebude. Podle nejvyššího žalobce tak prezident nepřímo potvrdil, že se uvažovalo o jeho odvolání.

Takové vyložení svých slov nyní prezident vyvrátil a uvedl věc na pravou míru. „To je zase pokřivené uvažování. Pro méně chápající ještě jednou: tímto veřejným vystoupením k předběžné zprávě Evropské komise udělal Pavel Zeman vše pro to, aby zabránil jakýmkoli pokusům o své odvolání, protože pak by každý řekl, že je odvolán proto, že se postavil proti Babišovi,“ uzavřel toto téma prezident Miloš Zeman.

autor: nab