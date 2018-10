Drahoš, Horáček a Zemanova medailistka. Rozruch, který končí ostrým vyjádřením oceněné

Sváteční oceňování prezidentem republiky má peprné pokračování na sociálních sítích. Neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček se pustil do držitelky medaile za zásluhy, novinářky a bývalé poslankyně Jany Lorencové, se kterou má prý osobní zkušenost. Ta si to ovšem nenechala líbit.

„O statečném boji paní Lorencové za svobodu, demokracii a hlavně za pravdu mám tu čest něco vědět i z vlastní zkušenosti,“ připomněl na svém Facebooku Michal Horáček. A z archivu webu Forum24.cz vyštrachal zaznamenaný příspěvek na Facebooku Jany Lorencové, doplněný o dementující vyjádření jednoho z účastníků.

V příspěvku Lorencová tvrdí, že redaktorovi ostravského Rádia Čas se podařilo zaznamenat rozhovor mezi prezidentskými kandidáty Michalem Horáčkem a Jiřím Drahošem, ve kterém se hovoří o tom, že by Jiří Drahoš po volebním vítězství setrval ve funkci jen rok, a pak by se prezidentského mandátu vzdal a jeho pravomoci přešly na Miroslava Kalouska, který by se nechal zvolit předsedou Sněmovny.

Forum24.cz k tomu přidalo vyjádření Rádia Čas, které popřelo, že by se jeho redaktorovi podařilo takovou nahrávku pořídit a rozhodně prý není k dispozici v archivu rádia, jak se tvrdilo. „Společnost Rádiu Čas se zcela distancuje od tohoto textu (mj. server tadesco.cz, uvěřejněno Tomášem Marným) a celé této fámy,“ sdělila zástupkyně rádia bez výslovného jmenování Jany Lorencové.

Sama Lorencová však na konci svého příspěvku poznamenala, že jí to „dorazilo z velmi důvěryhodného zdroje“, ale vyzývala čtenáře, ať se to pokusí ověřit, byla si tedy vědoma, že to nemusí být pravda.

Podle Horáčka je to ale ukázka, jak Jana Lorencová bojuje za pravdu.

Novinářka se nedala a na sociální síti vzkázala: „Já na vás, pane Horáčku, kašlu, stejně jako na pana Drahoše. Nezajímáte mě, stejně jako pan Drahoš“.

Ke kauze neexistujícího rozhovoru uvedla: „Je snadné vsunout někomu z „přátel“ něco na stránku a pak řvát, že něco šíří“. K tomu je třeba dodat, že příspěvek na profil musela vložit sama Lorencová, pokud vyloučíme možnost hackerského útoku. „Vsouvat" příspěvky na cizí profil v technologii Facebooku není možné.

Ona by se prý na Horáčkově místě cítila trapně, což se však od něj zjevně očekávat nedá.

„Nevím o vás nic, snad jen to, že máte hodně peněz, tak je ve zdraví užívejte a někdy se podívejte na to, za co jsem ocenění získala. Co já vím, třeba se tam někde taky mihnete,“ uzavřela držitelka státního vyznamenání.

autor: jav