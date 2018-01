Drahoš chce kandidovat do senátu, je to pojistka demokracie

Neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš v rozhovoru pro server iHNed.cz slíbil, že neodejde z veřejného života a z politiky. Jak se v ní chce udržet? Třeba kandidaturou do senátu. Nebo do Evropského parlamentu. Jednu věc však může vyloučit už teď. Prý rozhodně nebude zakládat novou politickou stranu.

Jiří Drahoš uvažuje, že se vydá do boje o senát, neboť nechce zmizet z veřejného života. Senát by pro něj možná byl dobrým politickým působištěm. Už proto, že vnímá horní komoru parlamentu jako pojistku demokracie, čímž se liší od celé řady jiných českých politiků, kteří by senát raději zrušili. V tomto smyslu se v minulosti vyjadřovali Tomio Okamura a jeho kolegové z SPD, premiér v demisi Andrej Babiš a také staronový český prezident Miloš Zeman.

„Zatím uvažuji o několika variantách. Určitě senát je jednou z nich. Nejsem ale zatím pro žádnou definitivně rozhodnut. Je to ještě příliš čerstvé. Člověk si potřebuje srovnat myšlenky a poté se rozhodnout. Je tady celá řada dalších variant, už jsem také něco zaslechl o europarlamentu nebo zakládání stran nebo hnutí. Nic z toho ale není zase tak pravděpodobné. Potřebuji to promyslet. Určitě stranu zakládat nebudu. To mohu vyloučit,“ prozradil pan profesor.

Z politiky nechce zmizet i proto, aby mohl zmírňovat ono umělé rozdělování společnosti, k němuž se znovu a znovu uchyluje Miloš Zeman, když mluví o tzv. pražské kavárně a o rozdělení na město a venkov. Když Drahoš křížem krážem projel republiku, dospěl k závěru, že společnost ve skutečnosti tak výrazně rozdělena není. Částečně jistě rozdělena je, ale ne tak moc, jak tvrdí prezident.

autor: mp