Drahoš dostal na kampaň téměř 50 milionů, Zeman 26,5 milionu

Na volební kampaň v prvním i druhém kole prezidentské volby dostal současný prezident Miloš Zeman na finančních i nefinančních darech asi 26,5 milionu, jeho protikandidát Jiří Drahoš téměř 50 milionů korun. Vyplývá to z informací zveřejněných na webových stránkách kandidátů, uvedla ČTK.

Na celkové vyúčtování výdajů mají kandidáti čas tři měsíce. Zemana v pondělí podpořilo jako prezidentského kandidáta hnutí ANO, rozhodnutí se nelíbí některým jeho europoslancům. Petr Ježek mimo jiné kvůli podpoře Zemanovi ukončil s ANO spolupráci.

Kandidáti měli čas do pondělní půlnoci, aby zveřejnili své dary, které na kampaň dostali. Zeman před prvním kolem trval na tom, že volební kampaň nepovede. Kampaň za něj ale zorganizovali jeho blízcí spolupracovníci. Pokračovali v tom i před druhým kolem voleb. Jejich pomoc Zeman vyúčtoval na 22 milionů korun, dalších 4,5 milionu korun dostal na volební účet. Z něj dosud žádné výdaje nezaplatil.

Inzerát o Drahošovi a migrantech přišel Zemana draho

Nejvíce podle údajů zveřejněných na volební stránce Zemana stála mezi prvním a druhým kolem voleb velkoplošná inzerce zaplacená spolkem Přátelé Miloše Zemana. V jeho čele stojí poradce Martin Nejedlý nebo kancléř Vratislav Mynář. Na kampani se opět podílela Strana práv občanů a firma Euro - Agency.

Drahoš dostal podle zveřejněných údajů jako příspěvek na kampaň od velkých i malých dárců asi 46,7 milionu, na bezúplatném plnění pak dalších 3,2 milionu. Podle zákona je limit výdajů pro kandidáty postupující do druhého kola celkem 50 milionů korun. Peníze Drahošovi na účet poslali po prvním kole voleb třeba manželé Horákovi, kteří stojí za nakladatelstvím Albatros Media, Nadace BLÍŽKSOBĚ, Y Soft Corporation nebo Aveko servomotory.

Spolek EconLab dnes zveřejnil studii, podle které byla předvolební kampaň Zemana před prvním kolem voleb nákladnější, než dosud vykázal. Organizace její náklady spočetla na 33,8 milionu korun oproti Zemanem zatím přiznaným 17 milionům. ČTK to sdělila mluvčí Rekonstrukce státu Tereza Krištofová. K nákladům, které Zeman uvedl jako bezúplatné plnění, studie připočetla i například vystupování v televizi Barrandov v pravidelném pořadu Týden s prezidentem či cesty do krajů. Náklady Drahoše do prvního kola byly podle dostupných údajů asi 29 milionů korun. Protože mají kandidáti na vyúčtování nákladů čas 90 dnů od vyhlášení výsledků voleb, konečné částky mohou být vyšší.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Oba kandidáty večer čeká na televizi Prima první společná debata. Zatímco Zeman se oficiálně soustředí pouze na vzájemné duely, Drahoš vsadil především na kontaktní kampaň. V posledních dnech jezdil do regionů za nerozhodnutými voliči. Kampaň ukončil v pondělí, pokračovat v ní ale budou jeho příznivci. Ve středu a ve čtvrtek se budou po celém Česku konat asi tři desítky koncertů a dalších akcí na Drahošovu podporu.

Zeman se kromě duelů s Drahošem v neděli a v pondělí zúčastnil předvolebního vysílání v televizích Nova a Barrandov. Na vystoupení na Barrandově se dívalo v průměru 659 000 diváků starších 15 let, vyplývá ze zprávy na webu Mediaguru podle dat společnosti Nielsen Admosphere. Sledovanost nedělní debaty na Nově byla 1,5 milionu diváků.

Jiné oficiální předvolební akce Zeman neplánuje, ve veřejném prostoru ale o něm slyšet bude. Ve středu, tedy dva dny před volbami, přijme demisi vlády Andreje Babiše (ANO). Původně měl jít Babiš na Hrad už minulý týden, schůzka ale byla přesunuta na středu. Ve středu se také Zeman zúčastní uložení korunovačních klenotů v katedrále svatého Víta.

Společnost Monitora Media dnes zveřejnila průzkum, podle kterého se před druhým kolem prezidentské volby píše o Zemanovi o desítky procent více než o Drahošovi. Na Zemana připadá 62 procent zmínek, na Drahoše 38 procent.

Psali jsme: „Je to sadismus, je to hnus! Slušný člověk si řekne, co je to za hajzly?!“ Vítězslav Jandák se drsně pustil do Fero Feniče Zkušený analytik píše Drahošovi: Vsadil bych se, že jsem za 40 let v politice jednal s více politiky než vy. A na prezidenta mě to nekvalifikuje Rudá lavička Václava Havla za 850 tisíc. Vyplavaly velmi nepříjemné informace Příznivci Drahoše na jeho podporu uspořádají přes 20 koncertů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp