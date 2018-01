Drahoš může být dobrý prezident i bez politických zkušeností. Profesor Zlatuška vidí jasný příklad v zahraničí

Tvrzení, že Miloš Zeman bude lepším prezidentem než profesor Jiří Drahoš kvůli své politické zkušenosti, stojí podle Zlatušky na vodě. Stačí se podívat na Zemanovy spolupracovníky a už můžeme pochybovat o tom, co všechno s sebou nese prezidentství Miloše Zeman.

Pokud odhlédneme od faktu, že akademikem byl i zakladatel Československa T. G. Masaryk, který před první světovou válkou neměl nijak rozsáhlé politické zkušenosti, můžeme se podívat i na moderní prezidenty v okolních zemích.

„To, že je povídání o potřebě zkušeností politika nesmysl, lze demonstrovat na příkladu úspěšné litevské prezidentky z přelomu století. Dr. Vike-Freiberga neměla za sebou žádné politické působení, byla profesorkou na Montrealské univerzitě. Do Litvy se z Kanady vrátila v roce 1998. Rok poté byla z čistě akademické pozice zvolena prezidentkou Litvy, její podpora dosahovala 70-80 %, znovuzvolena byla většinou více než 90 % hlasů. a Litvu přivedla do NATO a do Evropské unie,“ uvedl Zlatuška.

Druhý český prezident Václav Klaus se prý snažil tuto dámu oslňovat svou předchozí akademickou kariérou. Vyslechl si od ní, že ona je teď prezidentkou, věnuje se politice a nepotřebuje se chlubit svou akademickou dráhou. A podle Zlatušky byla tato dáma rozhodně lepší prezidentkou než Klaus a Zeman.

autor: mp