Drahoš těsně před volbami přišel do Českého rozhlasu. A dostal se do úzkých

„V průběhu těch posledních 14 dní se neuvěřitelně zintenzivnila ta dezinformační kampaň,“ posteskl si hned na úvod Drahoš. Kvůli dezinformačním kampaním šel už za expremiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), mnozí Drahošovy obavy zpochybňovali, ale postupem času se čím dál víc ukazuje, že Drahošovy obavy prý byly oprávněné. Jeho tým analyzoval, odkud se lživé informace berou a celá řada z nich plynula z proruských serverů, jako je Aeronet.

Posléze pochválil moderátorku ČT Světlanu Witowskou za vedení prezidentského duelu. Počínala si prý velmi profesionálně.

O chvíli později vysvětloval, proč Miloši Zemanovi před kamerami vyčetl, že je „prezidentem dolních deseti milionů. Nelíbí se mu ono nálepkování, ono označení „dolních“. „Já bych chtěl být prezidentem všech deseti milionů,“ zdůraznil.

Jiří Drahoš v úzkých

Moderátor Jan Pokorný se zeptal, zda Drahoš ví, za jakých okolností prezident může rozpustit Sněmovnu. „Teď mě začínáte zkoušet,“ řekl Drahoš. Chvíli bylo ticho. „Je to třeba v případě, že...“ V tu chvíli Drahoš znejistěl. Moderátor odpověděl za něj. Prezident může rozpustit Sněmovnu v případě tří nepovedených pokusů o sestavení vlády.

Jan Pokorný poté změnil téma. Zeptal se, co by Drahoš jako prezident dělal. V prvé řadě by prý odstranil bezpečnostní rámy na Hradě. Dlouhodobě by občany upozorňoval na již zmíněné šíření dezinformací a nakonec by na politiky tlačil, aby se pokusili udělat něco pro lidi, kteří jsou zatížení exekucí, či hned několika exekucemi. Vedle toho by také volal po tom, aby z ekonomického růstu profitovali všichni, aby rostly platy jak ve státní, tak v soukromé sféře. Nepodmíněný příjem, který teď zkouší ve Finsku, je však podle Drahoše spíše utopií.

Něco by rád změnil i ve školství. Bohužel podle něj stále platí, že dětem lijeme do hlavy příliš mnoho faktů bez souvislostí. Je na čase učit méně faktů, ale více je propojovat.

Když se rozhovor blížil k závěru, Drahoš důrazně odmítl, že by byl vítačem migrantů. „Když bude Jiří Drahoš prezidentem, přijdou sem miliony muslimů. I tohle jsem četl. V žádném případě to není pravda,“ zdůraznil Drahoš, který podle svých vlastních slov vždy odmítal přijímání ekonomických migrantů. Tvrdil, že uprchlíkům je třeba pomoct, ale pokud je to jen trochu možné, tak se tak má dít co nejblíže jejich domovům.

