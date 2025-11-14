90 % do roku 2040. Od Koláře mladšího konečně přišlo přiznání

14.11.2025 8:50 | Monitoring

Expremiér Mirek Topolánek se obul do českých europoslanců, kteří hlasovali pro návrh na snížení emisí o 90 procent do roku 2040. V porovnání s rokem 1990. Otloukl jim o hlavu české národní zájmy. A od europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09) se mu dostalo překvapivé odpovědi. Ozvala se i europoslankyně za hnutí STAN Danuše Nerudová.

90 % do roku 2040. Od Koláře mladšího konečně přišlo přiznání
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Anketa

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)

96%
2%
2%
hlasovalo: 5593 lidí
Europarlament schválil další cíl Green Dealu. Do roku 2040 se mají snížit emise o 90 procent oproti roku 1990. Expremiér Mirek Topolánek se kvůli tomu obul do českých europoslanců. Speciálně do těch, kteří pro tento plán hlasovali. Obrazně řečeno, vzteky bouchl do stolu.

„Až budou zase někde europoslanci Farský, Kolář, Nerudová, Niedermayer, Zdechovský a Gregorová kvákat o ochraně národních zájmů, tak jim připomeňte toto hlasování. Slušný člověk, při vědomí dopadů speciálně na ČR, by se aspoň zdržel,“ vypálil nekompromisně Mirek Topolánek na sociální síti X.

Od europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09), bývalého starosty Prahy 6, se mu dostalo překvapivé odpovědi.

„Pozor, já o ochraně národních zájmů nehartusím, protože mi je 1. nikdo z vlády, parlamentu ani strany není s to popsat a 2. jsem jako europoslanec povinen hájit zájmy unie a ne národních států. Mj. i proto držím linku EPP. To jen na vyjasněnou. Jinak to, že vláda není schopna dialogu s českými zástupci v unijních institucích, je strašné a vlastně ostudné. A byl bych strašně rád, kdyby se to změnilo, a to bez ohledu na to, že se teď do vlády sunou ‚ti druzí‘,“ prohlásil europoslanec.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

Anketa

Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?

97%
2%
1%
hlasovalo: 6769 lidí
Přitom sama EU definuje úkoly europoslance trochu jinak než Ondřej Kolář.

„Poslanci Evropského parlamentu zastupují zájmy občanů EU. Hrají klíčovou roli při utváření pravidel EU, neboť pozměňují legislativní návrhy předložené Evropskou komisí, hlasují o nich a jednají o konečném znění s Radou zastupující země EU. Mohou také vyzývat komisi, aby navrhla právní předpisy, a zaujímat vlastní stanoviska k určité problematice prostřednictvím přijímání usnesení,“ lze se dočíst v materiálech Evropské unie.

Europoslankyně za STAN Danuše Nerudová vysvětlovala, že i když hlasovala pro přísný klimatický cíl, pro Česko se podařilo přece jen něco vyjednat. Rýpla si přitom do europoslance ANO Ondřeje Knotka z frakce Patrioti pro Evropu.  

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pan Knotek i hnutí ANO dneska dostali v EP za vyučenou. Opět se ukázalo, že jejich vliv je naprosto nulový, protože nepracují a pro občany nedělají vůbec nic. Evropský parlament dnes smetl ze stolu jeho návrhy a opět jsme my v EPP museli zachraňovat české zájmy, které ANO v rámci vlastního marketingu opět hodilo přes palubu. Podařilo se nám snížit klimatický cíl, který navrhla komise,“ napsala Nerudová.

Ondřej Knotek jí slovní kopanec hned vrátil.

„Jasný a výsledkem bude zavedení zcela nového cíle, který zdraží život úplně všem. To je skutečně výhra. Vy jste fakt Marnuše,“ nešetřil kritickými slovy.

Ing. Ondřej Knotek

  • ANO 2011
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

2%
97%
1%
hlasovalo: 14569 lidí
Danuše Nerudová brzy odpověděla.

„Co vyjednávalo EPP:

– Nižší cíl díky flexibilitě – Revizní klauzule (možnost změnit podle toho, co zvládne ekonomika)

– Navržení změny ETS2 povolenek

– Navržení technologické neutrality v energetice a autoprůmyslu

– Další rozumné změny Green Dealu

Co vyjednal Ondřej Knotek:

 – NIC,“ uhodila na europoslance.

Europoslanec Tomáš Zdechovký (KDU-ČSL) se přidal.

„Být skutečný patriot je skvělé. Ale být „Patriot“ v europarlamentu znamená být k ničemu. Europoslanci z ANO v čele s O. Knotkem nezvládli vůbec nic – jejich návrhy parlament smetl ze stolu. Nakonec to byla naše EPP (Evropská lidová strana), která dokázala prosadit snížení klimatických cílů a zachránit český průmysl i občany,“ napsal na sociální síti X.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

Psali jsme:

Okamura (SPD): V Bruselu se dojednalo zpřísnění, ne zmírnění povolenek a Green Dealu
Už to vědí v cizině. Turek řekl světovému médiu, co bude s Green Dealem
„Tady je zákulisí handlu.“ Babiš kvůli ministrovi natočil VIDEO
Šulda (KSČM): Brusel ztratil kontakt s realitou

 

Zdroje:

https://twitter.com/danusenerudova/status/1988938318239699250?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/EPPGroup?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/OndrejKolar6/status/1988997176152694852?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasZdechovsky/status/1988920130772857013?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/cs/organisation-and-rules/organisation/members

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česko , ekologie , ekonomika , energetika , EP , EU , KDU-ČSL , průmysl , STAN , TOP 09 , Topolánek , životní prostředí , ANO , Knotek , Zdechovský , Ondřej Kolář , Nerudová , Green Deal

Váš názor? (Hlasovalo 6 čtenářů)

Souhlasíte s názorem Ondřeje Koláře, že europoslanci mají hájit především zájem celé EU?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Opravdu je podle vás horší Babiš než Okamura?

Vy byste čistě teoreticky raději spolupracovala s SPD než s ANO? Vím, že nechcete spolupracovat ani s jedou ze stran, ale vaše tvrzení, že je zlo Babiš a ne Okamura mě překvapilo. A co přesně myslíte tím zlem? Děkuji za vysvětlení. Ptáčková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Hladina cukru v krvi stoupá nejen po jídleHladina cukru v krvi stoupá nejen po jídle Kompletní průvodce erotogenními zónamiKompletní průvodce erotogenními zónami

Diskuse obsahuje 61 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

90 % do roku 2040. Od Koláře mladšího konečně přišlo přiznání

8:50 90 % do roku 2040. Od Koláře mladšího konečně přišlo přiznání

Expremiér Mirek Topolánek se obul do českých europoslanců, kteří hlasovali pro návrh na snížení emis…