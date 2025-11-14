90 % do roku 2040. Od Koláře mladšího konečně přišlo přiznání

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
„Až budou zase někde europoslanci Farský, Kolář, Nerudová, Niedermayer, Zdechovský a Gregorová kvákat o ochraně národních zájmů, tak jim připomeňte toto hlasování. Slušný člověk, při vědomí dopadů speciálně na ČR, by se aspoň zdržel,“ vypálil nekompromisně Mirek Topolánek na sociální síti X.
Od europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09), bývalého starosty Prahy 6, se mu dostalo překvapivé odpovědi.
„Pozor, já o ochraně národních zájmů nehartusím, protože mi je 1. nikdo z vlády, parlamentu ani strany není s to popsat a 2. jsem jako europoslanec povinen hájit zájmy unie a ne národních států. Mj. i proto držím linku EPP. To jen na vyjasněnou. Jinak to, že vláda není schopna dialogu s českými zástupci v unijních institucích, je strašné a vlastně ostudné. A byl bych strašně rád, kdyby se to změnilo, a to bez ohledu na to, že se teď do vlády sunou ‚ti druzí‘,“ prohlásil europoslanec.
„Poslanci Evropského parlamentu zastupují zájmy občanů EU. Hrají klíčovou roli při utváření pravidel EU, neboť pozměňují legislativní návrhy předložené Evropskou komisí, hlasují o nich a jednají o konečném znění s Radou zastupující země EU. Mohou také vyzývat komisi, aby navrhla právní předpisy, a zaujímat vlastní stanoviska k určité problematice prostřednictvím přijímání usnesení,“ lze se dočíst v materiálech Evropské unie.
Europoslankyně za STAN Danuše Nerudová vysvětlovala, že i když hlasovala pro přísný klimatický cíl, pro Česko se podařilo přece jen něco vyjednat. Rýpla si přitom do europoslance ANO Ondřeje Knotka z frakce Patrioti pro Evropu.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
„Pan Knotek i hnutí ANO dneska dostali v EP za vyučenou. Opět se ukázalo, že jejich vliv je naprosto nulový, protože nepracují a pro občany nedělají vůbec nic. Evropský parlament dnes smetl ze stolu jeho návrhy a opět jsme my v EPP museli zachraňovat české zájmy, které ANO v rámci vlastního marketingu opět hodilo přes palubu. Podařilo se nám snížit klimatický cíl, který navrhla komise,“ napsala Nerudová.
Ondřej Knotek jí slovní kopanec hned vrátil.
„Jasný a výsledkem bude zavedení zcela nového cíle, který zdraží život úplně všem. To je skutečně výhra. Vy jste fakt Marnuše,“ nešetřil kritickými slovy.
„Co vyjednávalo EPP:
– Nižší cíl díky flexibilitě – Revizní klauzule (možnost změnit podle toho, co zvládne ekonomika)
– Navržení změny ETS2 povolenek
– Navržení technologické neutrality v energetice a autoprůmyslu
– Další rozumné změny Green Dealu
Co vyjednal Ondřej Knotek:
– NIC,“ uhodila na europoslance.
Europoslanec Tomáš Zdechovký (KDU-ČSL) se přidal.
„Být skutečný patriot je skvělé. Ale být „Patriot“ v europarlamentu znamená být k ničemu. Europoslanci z ANO v čele s O. Knotkem nezvládli vůbec nic – jejich návrhy parlament smetl ze stolu. Nakonec to byla naše EPP (Evropská lidová strana), která dokázala prosadit snížení klimatických cílů a zachránit český průmysl i občany,“ napsal na sociální síti X.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
autor: Miloš Polák