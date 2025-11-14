Vepřové maso z Ukrajiny do ČR. Češi pod tlakem, varuje odborář

Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, vysvětlil v rozhovoru pro XTV, jakou roli tento orgán v systému EU vlastně plní. „Evropský hospodářský a sociální výbor má jednu velmi důležitou činnost. Posuzuje otázky a záležitosti, které mu k projednání předkládá stát předsedající Radě EU. Funguje i jako poradní orgán Evropské komise,“ uvedl.
Hovořil o tom, že na zemědělské dotace, které jsou nárokové, chybí desítky miliard euro. „Nyní před sebou máme posouzení evropského rozpočtu. A tam samozřejmě nejvíc rezonuje kapitola zemědělských dotací, kde chybí přibližně 93 miliard eur v tom příštím období,“ přiblížil Dufek.
Velmi špatná zpráva pro zemědělce
Na otázku, co Evropský hospodářský a sociální výbor doporučí v situaci, kdy rozpočtu chybí desítky miliard eur na zemědělské dotace, Bohumír Dufek popsal, jak aktuálně probíhá příprava stanoviska. „Teď cestuji mezi Prahou a Bruselem, zpracováváme stanovisko. Musím říct, že jsem byl zpočátku velmi osamocen. Je to velmi špatná zpráva pro zemědělce. Podotýkám ale, že se příliš nekloním k dotacím. Mnozí si myslí, že odboráři jsou vždy sociálně zaměření, ale já se domnívám, že dotace deformují trh,“ podotkl odborář, že dotace mohou narušovat férové podmínky na trhu.
Šílená zelená politika žene průmysl z Evropy
V rozhovoru se Bohumír Dufek vyjádřil i k průmyslovému úpadku, na který upozorňuje řada ekonomů i firem. Výroba se dlouhodobě přesouvá mimo Evropu, energeticky náročné provozy končí a vysoké ceny energií likvidují celé segmenty průmyslu. Podle Dufka i toto téma spadá do práce jeho výboru. „Je to ale z druhého břehu, protože stále ještě převládá ta šílená zelená politika, že Evropa se svými sedmi procenty CO2 na světě bude neutrální, a to samozřejmě s sebou nese vysoké ceny energií, padání průmyslů. A mimo jiné, dokonce tito lidé vyčítali kravám, že přežvykování de facto produkuje metan,“ spojuje ústup evropského průmyslu s klimatickými regulacemi.
„Takže je to podle mě absurdní a věřím, že se nám to podaří změnit, protože byl jsem právě jeden z těch, kteří upadli v nemilost, když jsem se postavil proti Green Dealu a zavedení emisních povolenek ETS 1 a ETS2, které podle mě jsou na prvopočátku toho, že se zdražuje ta výroba, protože je tam vysoká nákladovost na energie, která samozřejmě limituje cenu výrobku,“ zdůraznil.
Doposud apel typu „dělejme něco, ať se Evropa nezbavuje průmyslu“ z výboru nevzešel. „Musím vás zklamat, ani jednou takové stanovisko nebylo, takže tohle možná bude historicky první stanovisko, pokud se mi to podaří, které půjde proti názoru Evropské komise.“
Supermarkety likvidují českou výrobu, dovážejí sem kdejaký šunt
V rozhovoru padla i otázka, zda by Česko mělo znovu usilovat o potravinovou soběstačnost a jak dnes skutečně vypadá stav českého zemědělství. Bohumír Dufek připomněl, že některé komodity se v tuzemsku už téměř nevyrábějí, zatímco v jiných je Česká republika stále na špičce. Podle něj však platí, že zemědělci dlouhodobě ztrácejí pozice na evropském i světovém trhu. „Jsou určité zemědělské komodity, které už se v České republice nevyrábí, jako se vyráběly v minulosti. Jsou některé, kde je Česká republika na čele Evropské unie — to je třeba výroba mlíka, hovězího. Ale my, vepřový národ, jsme vyráběli přes 100 % potřeby vepřového masa. Ale vlády, které tu byly, nepřály zemědělcům, tak ten dovoz je teď daleko větší, než je dnes výroba. Děláme nějakých 45 % spotřeby. Zemědělci dál ztrácejí pozice na evropském i světovém trhu.“
Dufek zároveň varoval, že potravinová závislost není teoretické riziko. Připomněl případy, kdy si země nedokázala zajistit vlastní základní potřeby: „Abych se k některým věcem vrátil, protože tu máme několik příkladů. Potřeba se poučit z historie. Dřív jsme si vyráběli léky. Jak jsme dopadli, že dnes máme ministra, který není schopen sehnat vakcíny na očkování žloutenky pro děti. Může se také stát, že když jsme tu neměli i jiné zdravotnické věci, tak tu nemusíme mít ani to jídlo.“
Hovořil také o tom, proč mají čeští zemědělci stále těžší podmínky. Kritizoval nejen evropskou regulaci, ale i domácí anomálie, které podle něj dlouhodobě oslabují místní produkci. „Já to kritizuju pořád, anomálii supermarkety, které likvidují českou výrobu, protože sem dovážejí kdejaký šunt, který posbírají po Evropě. A zemědělci nejsou schopni to vybojovat, podotýkám, že když jsme pozvali traktory do Prahy, tak se Agrární komora, včetně Zemědělského svazu, nakonec postavily proti nám. Říkaly, že tu akci nepodporují, takže oni si za to někdy, zemědělci, mohou sami,“ připomněl.
Dufek zároveň doplnil, že zemědělci sami často ignorují základní sociální pravidla, která mají chránit jejich zaměstnance: „Sociální podmíněnost je daná tím, že je třeba dodržovat zákoník práce. Bezpečnost práce je potřeba dodržovat. Kolektivní vyjednávání, naši zemědělci to neplní.“
Nejostřejší kritiku však směřoval k lidoveckému ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi: „A jeden z největších neplničů je, bych řekl, pan ministr Jurečka, který je zaměstnán, když to řeknu, na farmě své manželky — ještě nám to ukazoval v televizi, jak jezdí na kombajnu — nemá pracovní smlouvu, není proškolený. A tam je jedna veliká anomálie: že je možné za to zemědělce potrestat, když se nechovají slušně ke svým zaměstnancům. A pan ministr, který by měl jít příkladem, je vlastně první, který neplní tuto sociální podmíněnost,“ poukázal Dufek.
Jsme pod tlakem ukrajinského vepřového
Když Dufek mluvil o tom, že bychom se měli vrátit k některým tradičním komoditám a postupům, popsal konkrétní příklady, kde podle něj Česko zbytečně ztratilo soběstačnost i kvalitu. „Začneme u toho vepřového. Vyrobili jsme dobře kvalitní vepřové. Jsem přesvědčen, že je třeba podpořit i některé věci, které se týkají výroby ovoce a zeleniny. Nedávno jsme zlikvidovali sady, protože se to nevyplatilo. Řekněme si otevřeně, že jedna z největších komodit, kterou jsme vyváželi a vyvážíme do světa, ale už ne v tom množství, byl třeba chmel.“
Avšak dodal, že problém není v neschopnosti zemědělců — naopak. Problémem je podle něj stát, který zemědělství nerozumí a příliš do něj zasahuje: „Myslím si, že zemědělci jsou obrovsky schopní, akorát by do toho ministerstvo nemělo tolik kecat. Ti tam sedí na svých židlích a kolikrát nejsou ani schopní pochopit to, co by se mělo pro české zemědělství dělat, protože jezdí servilně do Bruselu odkývat to, co jim tam předloží,“ uvedl odborář.
Dufek se vyjádřil také ke kauze ukrajinského obilí, která podle něj utichla jen proto, že se změnila trasa dovozů. Tvrdí však, že problém se může přesouvat do jiných komodit. „Obilí utichlo, protože se přestalo vozit přes Polsko. A je pravda, že našli zčásti, jak oni tvrdí, jiné trhy. Ale počkáme si, protože tu máme jinou věc. Teď momentálně se chystáme zjistit, jestli to je pravda, nebo není — část zemědělců, která mi volá, podnikatelů, říká, že jsme pod tlakem právě ukrajinského vepřového. Že se sem dováží vepřové maso z Ukrajiny,“ upozornil Bohumír Dufek.
autor: Natálie Brožovská