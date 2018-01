Drahošovi v Českém rozhlase citovali kritiku od Horáčka. Postoupil jsem já, ne on, ohradil se podrážděně

„Jak se máte po včerejšku,“ zeptal se moderátor Jan Pokorný svého hosta. „Docela dobře. Nejsem smutný, musel jsem počítat s tím, že mohu prohrát,“ podotkl. Jedním dechem dodal, že je občanem České republiky, a vítěz Miloš Zeman je tedy i jeho prezidentem. To ale v žádném případě neznamená, že by souhlasil s mnoha kroky Miloše Zemana.

Už proto ne, že lidé kolem Miloše Zemana nebo možná jeho fandové nepostupovali férově a šířili lži o Jiřím Drahošovi. Za údery pod pás považoval nejen inzerát „Stop migrantům a Drahošovi“, ale také lživé e-maily o tom, že Drahoš sebere seniorům důchod, pokud vyhraje, a další nehoráznosti. Navzdory těmto lžím prohrál Drahoš jen těsně, čehož si prý velmi cení a chce tuto získanou energii využít.

Došlo i na debatu v televizi Prima, která podle komentátorů mnohdy připomínala více sportovní klání než prezidentskou debatu. Jak se tehdy pan profesor cítil? „Musím říct, že některé ty nechutné výkřiky, to mě ani moc nerozhodilo. To, co mi vadilo, že tu debatu nezvládl moderátor. Já jsem se disciplinovaně hlásil o slovo, Miloš Zeman si to slovo prostě bral. Kdybych to býval věděl, asi bych jednal jinak, ale já jsem čekal, že moderátor bude tu debatu opravdu moderovat,“ posteskl si.

Moderátor Jan Pokorný připomněl slova Michala Horáčka, který konstatoval, že slušnost sama o sobě k vítězství nad Milošem Zemanem nestačí. Tato slova pronesl textař a neúspěšný prezidentský kandidát krátce po volbách. Jiří Drahoš se okamžitě ohradil. „Víte, do toho druhého kola jsem postoupil já, takže bylo asi jasné, že voliči stojí o to, co nabízím já. To už je takový pláč po bitvě někoho, kdo neuspěl,“ poznamenal.

Drahoš má prý také za to, že společnost není rozdělena tak moc, jak to dokola opakuje Miloš Zeman. Kupříkladu pražská kavárna vůbec neexistuje. Miloš Zeman tuto nálepku využívá proti lidem, kteří v životě mnohého dosáhli, ale dovolili si nesouhlasit s Milošem Zemanem. Přitom právě Zeman žije na Hradě odtržený od reálného života. „Ten nejodtrženější člověk od reálného života je v současné době Miloš Zeman, ten o reálném životě neví vůbec nic,“ vypálil nekompromisně Drahoš.

V příštích pár týdnech se prý rozhodne co dál. Teď se jen velmi těší na oběd.

