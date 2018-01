Drahošův blok? Šéfové sněmovní osmačtyřicítky promluvili jako jeden muž na jeho podporu

Že výsledky prvního kola voleb nevypadají vůbec špatně, zhodnotil předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Pokud Fischerovi, Horáčkovi a Hilšerovi voliči přijdou na druhé kolo, bude moci Miloš Zeman odejít na zasloužený odpočinek. Bude to prospěšné jak pro něj, tak pro naši zemi,“ je si jistý.

V to, že brzy bude konec Zemanova prezidentování, doufá i předseda ODS Petr Fiala. „Občané udělali v prezidentské volbě první krok a já doufám, že za dva týdny uděláme společně i druhý a ukončíme toto nepříliš šťastné období,“ řekl a dodal, že gratuluje Jiřímu Drahošovi k postupu do druhého kola a k roli vyzyvatele úřadujícího prezidenta.

A podobný názor zastává i Marian Jurečka (KDU-ČSL), který je přesvědčen o tom, že pokud se lidé dobré vůle spojí, pak ve druhém kole je velká šance, že by na Hradě opět mohl být prezident, jenž má sílu a energii. „Mohl by tam být prezident, který nelže, nemluví jako hulvát, ctí Ústavu a nelže o Peroutkovi, dokáže společnost spojovat a politiku kultivovat,“ uvedl a dodal, že věří v úspěch Jiřího Drahoše.

Drahošovi se od mnohých dostávalo podpory už před prvním kolem, například předsedu strany STAN Jana Farského Drahoš oslovil přdevším tím, že je slušný člověk, který bude spojovat lidi. „Bud i poslouchat jejich názory a vytvářet prostor pro diskusi. Bude garantem ústavnosti, ne jejím svévolným vykladačem. V zahraničí bude reprezentovat, dodržovat linii zahraniční politiky, kooperovat,“ vkládá veškerou svou důvěru do Jiřího Drahoše.

Nezapomněl však připomenout moment, jehož je podle něj dosluhující prezident symbolem. „Nemám ve svém okolí prakticky nikoho, kdo by jej volil. Stejně tak to má předpokládám mnoho z vás. Vyplývá mi z toho, že se uzavíráme do bublin, které spolu nekomunikují. Je nám jedno cizí strach a pohrdáme cizím postojem. Jak může být někdo tak hloupý a volit toho nemocného, zlého, ruskočínského Zemana,“ rozčílil se Farský.

Tohle se podle Farského musí změnit a volbou nového prezidenta to nekončí, naopak začíná. Ale co se s tím dá dělat? Co pro to každý z nás může udělat? „Myslím, že zakopaný pes se jmenuje ‚čas‘. Máme ho každý čím dál méně a proto jej nechceme ‚ztrácet‘ přesvědčováním nebo jen posloucháním druhých. Je tak jednoduché se obklopit lidmi s podobným názorem, daleko méně vyčerpávající,“ myslí si a dodává, že se pak nemůžeme divit tomu, kde že se berou ti nespokojení a jak mohli demagogové na strachu z migrantů získat tolik procent.

Pokud chceme něco změnit, musíme proto přinést osobní oběť našeho vlastního času na pochopení a rozptýlení těchto obav. Obav z migrantů, obav z ‚diktátu EU‘, obav o ztrátu hodnot. Žádná práce v tomhle ohledu není ztracená, i když se tak na první pohled bude zdát. „První, co musí zmizet, je naše povýšenecké vysmívání lidem, kteří se bojí. Jejich strach nemusí být legitimní, ale není tím o nic menší a každý má na něj právo,“ uzavřel Fárský s tím, že kdybychom více energie věnovali rozptylování těchto neopodstatněných obav, než vzájemnému ujišťování a přesvědčování, bylo by nám ve finále všem mnohem lépe.

Psali jsme: Krása: Topolánek popřel svoje názory Fiala (ODS): Máme velkou šanci na změnu prezidenta Jdu do toho jako velitel armády, představil se Jiří Drahoš divákům ČT Pavel Fischer ve druhém kole podpořil Jiřího Drahoše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab