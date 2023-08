Drsné šetření v Sorosově neziskovce. Zejména z EU se prý chce stáhnout

reklama

Anketa Má prezident Pavel jmenovat Roberta Fremra ústavním soudcem? Ať ho jmenuje 11% Ne, ať ho nejmenuje 79% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 6952 lidí Dle informací maďarské odnože rádia Svobodná Evropa v pátek všechny maďarské organizace, které OSF sponzorovala, dostaly dopis, v němž byly informovány o rozhodnutí správní rady nadace. Tedy že její působení uvnitř Evropské unie v podstatě končí a zaměří se na jiné oblasti. Dopis potvrdilo Svobodné Evropě větší množství maďarských neziskovek.

Píše se v něm mimo jiné, že došlo k „radikální strategické změně zaměření“, která má zajistit, že zdroje budou vynaloženy efektivně. Jak Svobodná Evropa připomíná, na tyto účely byly už vynaloženy stovky milionů dolarů. Aktivity v EU tak v podstatě ustanou a zdroje dostupné pro Evropu budou „velice omezené“. Důvodem má být i to, že evropské instituce a vlády na lidská práva, svobodu a rozmanitost vynakládají už tak značné částky a právě v těchto oblastech se OSF angažuje. V budoucnosti se prý zaměří na Evropu jen v rámci její role v řešení světových problémů. V roce 2024 má také dojít k reorganizaci celé OSF.

Fotogalerie: - Vodácký „Václavák“

Kdy se nadace stáhne z EU zatím dle Svobodné Evropy není jasné, ale odhaduje, že když je reorganizace naplánovaná na rok 2024, tak by některé programy mohly skončit už v tomto roce.

OSF se pak pro Svobodnou Evropu vyjádřila, že budou nadále podporovat ty evropské neziskovky, které podporují evropskou zahraniční politiku a také se zabývají romskou menšinou. V budoucnu bude podporovat zejména občany, kteří „bojují za lidská práva“ na Ukrajině, v Moldavsku, Kyrgyzstánu a na západním Balkánu. Kromě toho OSF uvedla, že její plány znamenají, že se počet jejích zaměstnanců sníží o 40 procent.

Nadace nedávno změnila majitele, George Soros ji předal svému 37letému synovi Alexandru Sorosovi. Už tehdy bylo oznámeno, že 40 % zaměstanců bude propuštěno a projde zásadní restrukturalizací. Organizace dle CNN zatím zaměstnává 800 lidí. Alexandr Soros tehdy v interview uvedl, že uvažuje podobně, jako jeho otec, ale má více politické smýšlení a že se hodlá zaměřit více na domácí problémy v USA.

George Soros, který nedávno oslavil 93. narozeniny, má své příznivce i v Česku. K narozeninám mu gratuloval například zahraniční reportér Jakub Szántó. „Vše nejlepší k 93nám význačnému pánovi. Krom podpory demokracie osobně i za stipendium a titul ze skvělé školy CEU (Středoevropská univerzita – pozn. red.) a taky k Novinářské ceně 2014 od jeho Nadace OSF spolu s Michalem Kubalem a Josefem Pazderkou za pokrytí Euromajdanu,“ děkoval reportér a vyjádřil přání, aby Soros žil alespoň do 120 let.

Přidávám se ke gratulaci od @pawluschaN. Vše nejlepší k 93nám význačnému pánovi. Krom podpory demokracie osobně i za stipendium a titul ze skvělé školy @ceu a taky k Novinářské ceně 2014 od jeho @nadaceOSF spolu s @MichalKubal a @PazderkaJosef za pokrytí Euromajdanu. Do 120! pic.twitter.com/M1ehGqxbfQ — Jakub Szántó (@JakubSzanto) August 13, 2023

Co nového šéfa nadace Open Society Fundations Alexandra Sorose vede k opouštění EU se zamýšlí mediální analytik Petr Žantovský. „Jedním z možných důvodů můžeme spatřovat v tom, že žezlo celé finanční hydry převzal potomek George Sorose, který se ihned při započetí výkonné funkce vyjádřil, že chystá poměrně brutální změny v zaměření činnosti Sorovy nadace a změnu zacílil na americkou vnitřní politiku. Docela snadno by se mu mohlo podařit získat demokratickou nebo republikánskou kandidaturu na prezidenta. Dává to dokonce i časový soulad. Stažení OSF z Evropy má další vážný důvod a to je krize dolaru, odchod velké části světových producentů a vývozců z dolarového trhu, nárůst vlivu a moci BRICSu a snaha USA udržet se v první lize boje o budoucí podobu zeměkoule. Stále si namlouváme, že hrozí konflikt mezi Ruskem a západními státy, ale podle mého soudu jestli nějaký konflikt hrozí, je to ekonomický konflikt mezi Čínou a Spojenými státy. Obama po nástupu do funkce odjel do Číny, kde sjednal několikabilionový balík půjček a investic a myslím, že Spojené státy teď mají velice úzké kalhoty z toho, co všechno jim z tohoto dědictví může vyplynout. Soros má relativně volné ruce, aby se mohl prezentovat jako dlouhodobě politicky nezávislý člověk, který z toho Ameriku dostane. Berte to trošku jako mou spekulaci a prognózu,“ uvádí pro PL.

„Pokud odchází z nějakého neziskového trhu nic neznamená, protože ty neziskovky penězi podpoří někdo jiný. Možná je na tom patrné, že vliv tohoto stylu nestátního vládnutí, který se usadil zejména v EU se blíží svému konci. Možná tito sponzoři pochopili, že by už šlo o vyhozené peníze. Ohlášený odchod Sorosovy nadace je pro naši zemi určitě dobrá zpráva. Nezapomeňme ale, že EU sama o sobě dává na podobné aktivity neziskovek strašné peníze, stejně jako naše vláda. Proto už tyto ambice nejspíš ztrácí Sorosova organizace, která si tady hodně svého prosadila, vždyť prezidentka Čaputová byla de facto jeho podřízená a teď půjde „zachraňovat“ Spojené státy,“ dodal Petr Žantovský.

Natálie Vachatová ze Společnosti pro obranu svobody projevu předpokládá, že změna strategie Sorosovy Nadace OSF souvisí s tím, že své cíle vesměs splnila. „Miliardy dolarů, kterými financovala progresivistická hnutí, levicové woke aktivisty a politické neziskové organizace prosazující a hájící všechny ty nesmysly, které naší společnosti způsobují poslední dobou nemálo potíží, jak v celé Evropě, tak i u nás v České republice, vesměs padly na úrodnou půdu. Vedení nadace nyní převzal jeho mladší syn, který se rozhodl nasměrovat maximum sil na udržení demokratů v USA u moci, kteří jsou ve všech zmíněných aktivitách o několik kroků dál, tudíž udržet stávající situaci je již mnohem náročnější. Osobně se neodvažuji být optimistická a činit závěry ohledně stažení OSF z Evropy, jelikož nadace má i nadále v plánu podporovat neziskovky, které se zabývají těmi tzv. “liberálními demokratickými hodnotami a otevřenými hranicemi”, navíc mnoho zemí, jako například Česká republika, má vlastní odnože OSF, které tu jsou dlouho a pevně etablované,“ konstatuje Vachatová pro ParlamentníListy.cz.

Americký novinář dlouhá léta působící v České republice a politický analytik Erik Best prozrazuje dlouhodobou Sorosovu strategii. „Soros starší byl známý tím, že vždycky chce být ve všem první. Ať už jde o podnikání, ale i nadační činnosti. Někam přijde, provede to skrytě a ve chvíli, kdy si vybuduje základnu teprve oznámí, že se tam chystá. Přestože už tam dávno je. Poté přijdou ostatní firmy nebo nadace a on se postupně stáhne. Může to tak být i v tomto případě, i když jde o jeho syna, takže nevíme, jestli tato strategie platí. V každém případě je jisté, že to, co dělala jeho nadace dnes už dělají jednotlivé vlády a hlavně Evropská unie a různé progresivní programy už podporují i velké korporáty. Místo pro Sorose by v tom sektoru sice byl, ale význam už menší. Z tohoto hlediska dává smysl, aby z toho vycouval a peníze přesunul někam jinam,“ míní analytik.

„To čeho chtěl Soros dosáhnout už dosaženo bylo z velké části a EU na tom ve velkém pracuje dál. Když to budou financovat jiní, proč by do toho nadále měl peníze lít Soros a jeho nadace. Zajímavé je, že Soros starší nedávno zveřejnil článek, ve kterém jmenuje tři největší hrozby současnosti. Samozřejmě je tam Rusko a klimatické změny, ale na prvním místě je podle něho umělá inteligence. Myslí to tak, že pokud ji budeme mít my, je to dobré, ale pokud se dostane do ruskou Číňanům a další podle něho „zavřené společnosti“, je to podle něho velká hrozba. Tento týden byly zprávy, že právě do takových firem dnes Soros investuje. Před dvěma měsíce o tom mluvil a nyní se objevily zprávy o jeho investicích do západních firem, které z toho budou nejvíce profitovat,“ dodává Erik Best pro PL.

Psali jsme: Blahopřání Sorosovi z ČT. Jako rudý hadr. Spustila se řežba Prague Pride! Nechcete? Vaše peníze i tak dostane. Podívejte se jak Tady milion pro aktivisty, tady taky… Ale kdo je přiklepnul? Rozkryté stopy Jsme fér Zkrachovalé médium s „pověstí“. Teď ho koupil Soros

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama