Drtivá nálož zahraničnímu zpravodajství ČT: Co nám kdy ukázali z Číny nebo Ruska? A Trump a Johnson jako šílení blonďáci...

Politolog Zdeněk Zbořil má za to, že téma koronaviru ustupuje do pozadí. Svědčí o tom prý chování českých Pirátů, kteří jsou podle Zbořila „jednodušší“. Naznačil také, čemu už, podle jeho názoru, nevěří lidé pracující v České televizi. Tu kritizuje opakovaně. Nakonec věnoval pár slov i pomníku vlasovců v Řeporyjích, kde je prý helma jednotek SS symbolem velikosti řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS). Slovní ránu dostal i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Řešení koronavirové pandemie, podle Zbořila, ustupuje do pozadí a politici hledají nová témata, kterými by zaujali voliče. „To je téma úplně ustupující do pozadí, bez ohledu, jak je vnímáno vážně, a kým,“ konstatoval Zbořil ve vyjádření pro První zprávy.cz.

„U nás se to projevilo těmi zjednodušeně uvažujícími Piráty, kteří už začali zjišťovat, jestli ty ceny za nějaké zdravotnické pomůcky byly přiměřené, nebyly, což přivítali všichni novináři, kteří nemají rádi koaliční vládu, aniž jim došlo, že o cenových relacích rozhodují lidé, kteří tomu vůbec nerozumějí,“ pokračoval politolog.

Další čeští politici hrají s čínskou kartou a někteří zdůrazňují, že i ve vztahu k Tchaj-wanu stále věříme v politiku jedné Číny a dvou rozdílných politických systémů. „V České televizi tomu už nevěří, takže se ukazuje Tchaj-pej (hlavní město ostrova Tchaj-wan) z dronů a záběry ze všech možných úhlů, ale z kontinentální Číny se nedozvíme téměř nic. Já si nepamatuju, že by v ČT ukázali něco jiného než vstup do Zakázaného města. Nebo bouře v Hongkongu. Ale o tom, co se v Číně děje, to jsou zprávy, které dneska nejsou na úrovni ani internetového vysílání. A pozor na to, že i proto roste zájem o dezinformační vysílače,“ varoval Zbořil.

Taktéž je to prý s Ruskem. Ani odtud podle Zbořila dnes nemáme zprávy. Tady se např. nedozvíme, jak moc se změnil Petrohrad. Změny v Praze s tím, podle Zbořila, nejdou srovnat.

„Ten, kdo se musí pohybovat po Praze, tak se maximálně dozví, že zešílivší primátor (Zdeněk Hřib, Piráti) se rozhodl, že postaví zahrádku na Smetanově nábřeží mezi tramvaje a automobily, na kterou by musel jít jen člověk, který je hluchý a dívá se dalekohledem na panorama Hradčan,“ nešetřil kritikou Zbořil. Tady se něco děje v těch audiovizuálních informacích, které jsou na pokraji zvrhlosti nebo perverze. A netýká se to samozřejmě jen pana pražského primátora, který si troufne v ČT říct, že Rusko je zbědovanou zemí, i když tam asi v životě nebyl, nebo tam alespoň nebyl v poslední době.

Poslední dobou je to prý stejné i s prezidentem USA Donaldem Trumpem a s britským premiérem Borisem Johnsonem. V obou zemích se počítají mrtví v souvislosti s koronavirem.

„Ale jinak jsou tím tématem dva zešílivší blonďáci zabíraní ze všech možných úhlů, aby bylo vidět, že jsou nějací divní. To, že oni pak řeknou něco rozumného, to diváky ČT šokuje, protože oni jsou přesvědčování, že v čele těchto vlád stojí šílenci. Ale najednou se ukáže, že to tak není,“ vyjádřil svůj názor Zbořil.

Kvalitního zpravodaje má prý ČT např. v Izraeli, kde je momentálně David Borek, zatímco příkladem špatného zpravodaje je, podle Zbořila, David Miřejovský, který momentálně pobývá v USA.

Pár slov poznamenal k pomníku vlasovců v Řeporyjích, na němž se prý nachází přilba jednotek SS a Zbořil by rád věděl, zda tomu specialisté na extremismus nebo státní zástupci budou věnovat pozornost. „Zda se neozvou ti, kteří za nošení takové přilby byli stíháni, a tady je to najednou symbolem velikosti řeporyjského starosty,“ uzavřel své vystoupení Zbořil.

