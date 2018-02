Druhá a třetí tchyně? Pánové, právník se zamýšlí nad tím, že imigrant smí v Německu mít více žen

Němečtí úředníci připouštějí, že tak v podstatě trpí bigamii, která je v Německu trestná, argumentují ale v zájmu dětí. Že by šlo o sjednocení rodiny nebo o zájmy Syřana, vyloučil Oliver Carstens, který je mluvčí kraje Pinneberg, jenž leží severozápadně od Hamburku a který příchod druhé Syřanovy manželky povolil. „Jde především o blaho dětí, které potřebují svou matku,“ uvedl.

Celý článek ZDE.

„Syřan zde má povolenou bigamii, může si přivést druhou ženu. Pozor, ne však druhou a třetí tchyni,“ uvedl brněnský právník Kolman s tím, že i v SRN o takto přísných trestech musí rozhodovat soud, a ne správní úřad.

Nejde o první takový případ. Podobné povolení dostali v kraji Pinneberg už i jiní muži. „Nesouhlasím s příchodem druhé nebo třetí ženy. V zájmu dětí ale není vyloučené, že se úřad může rozhodovat jinak,“ uvedl ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul (CDU) pro deník Rheinische Post a poslankyně sociální demokracie Eva Höglová ho doplnila, že existují výjimky, které mají zabránit případné mimořádné újmě. „Za výjimku se dá považovat právě to, že by jejich děti vyrůstaly bez své biologické matky,“ upřesnila.

Co se týká imunity, dokážou prý Kolmana coby brněnského právního pedagoga a občanského pasivistu nejvíce vytočit vypečené mediální rozumy některých politiků a političek typu, až budeme mít „skutečně nezávislou policii a justici“, tak můžeme zrušit imunitu. „Takže pro vaše voliče má dnešní ne zrovna levná justice (cca tři tisíce soudců s průměrným platem okolo sta tisíc korun hrubého měsíčně) být dostatečně kvalitní a spravedlivá, ale pro vás, vážení politici, nikoliv? Sancta simplicitas!“ zuřil právník a dodal, že by měli pamatovat na to, že ještě před čtyřmi roky žádalo hnutí ANO ve svém volebním programu, aby byla imunita úplně zrušena s výjimkou projevů ve sněmovně.

V Litvě zase prý spotřebovávají více alkoholu než v jiných zemích světa včetně sousedního Ruska, Běloruska či Polska. „Ještě trochu a dostaneme se snad na úroveň Brna-střed, posteskl si litevský ministr zdravotnictví a nalil si dalšího ‚panákuse alkoholikuse‘,“ dodal Kolman.

A žlučí Kolmanovi pohnula i slova populárního brněnského sociologa a spoluzakladatele hnutí Žít Brno Stanislava Bilera, který prý před měsícem řekl, že Klaus se Zemanem tuhle zemi mentálně zdevastovali stejně jako Husák s Jakešem. „Pane Stanislave, to snad nemyslíte vážně! Neříkám, že Klaus anebo Zeman nemají a neměli své chyby, ale taková relativizace ‚nedobra‘ mi přijde zcela nepatřičná,“ uzavřel Kolman s tím, zda Biler příště prodavačku z Albertu, která mu prodá prošlý veganský salát, přirovná třeba k Hitlerovi, či dokonce k Trautenberkovi.

autor: nab