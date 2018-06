Držitelé zbrojních průkazů žádají vynětí z omezení zbraní v EU. Petici podepsal i Zeman

Česko podle prezidenta sdružení Liga Libe, z.s., Pavla Černého zřejmě do poloviny září nestihne do svého právního řádu přijmout opatření vyplývající z kritizované evropské směrnice na regulaci zbraní. Na tiskové konferenci odpůrců směrnice uvedl, že bude nutné nějakou změnu českého práva přijmout, aby se země vyhnula sankcím. Chce současně, aby z účinnosti směrnice byli držitelé českých zbrojních pasů vyňati, píše ČTK.

Pod petici za přijetí takového ústavního zákona dnes její autoři získali poslance a místopředsedu ČSSD Jaroslava Foldynu a poslance ODS Václava Klause mladšího. Mezi petenty dokumentu z letošního ledna je také prezident Miloš Zeman.

Směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi schválil Evropský parlament v polovině loňského března. Cílem směrnice je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a výrazně zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu, což je v rozporu s právem EU. Podle Foldyny se petice staví proti zbytečnému zpřísňování zákona. „Legální držitelé páchají mimimum trestných činů, nemám informace, že by někdo spáchal teroristický trestný čin jako držitel zbrojního pasu vydaného v ČR,“ uvedl Foldyna. Za maximální ústupek by považoval častější zdravotní kontroly držitelů zbraní.

Podle Klause mají ve svobodných zemích zbraně občané, v nedemokratických a fašistických zemích je mají vlády. Česká republika by podle něj neměla podléhat diktátu Bruselu.

Proti evropské normě se v Česku zvedla vlna nevole před loňskými sněmovními volbami. Změny by se dotkly téměř všech zhruba 300.000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci.

Minulá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) podala proti směrnici žalobu k Soudnímu dvoru EU. Kabinet, který domlouvá hnutí ANO s ČSSD, v návrhu programového prohlášení slibuje, že koalice prosadí legislativu, která „podstatně zmírní negativní důsledky evropské směrnice o zákazu držení některých druhů zbraní“.

Signatáři petice, kterých je nyní zhruba 170.000, žádají Parlament, vládu i prezidenta, aby „znovu projednali a podpořili a schválili novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR, zakotvující do našeho ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu“. Doufají, že taková změna by byla ústavní zárukou zachování současných „zákonných rámců“. Zároveň petice vyzývá zástupce ČR, aby směrnici odmítli.

