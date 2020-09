Důchodci trpí politikou vlády. Nejen oni, udeřilo z TOP 09. Děsí mě, jak to tu skončí, dodala Pirátka

Do předvolební debaty serveru Blesk.cz přišli olomoucký hejtman a poslanec Ladislav Okleštěk (ANO), bývalý hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (za STAN), středočeský zastupitel Zdeněk Štefek (KSČM), bývalý poslanec a lounský radní Michal Kučera (TOP 09), jednička na kandidátce ČSSD ve Zlínském kraji a bývalá europoslankyně Olga Sehnalová, pirátská lídryně v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová a náměstkové moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS) a Lukáš Curylo (KDU-ČSL). Řešil se zejména koronavirus a to, jak postihl jednotlivé supiny obyvatel. Přišlo i na zhodnocení opatření. „Děkují mi,“ tvrdí nyní Okleštěk o tom, jak se vyjadřují obyvatelé k uzavření oblastí v jeho kraji. A Bernard se nestačí divit. „Já jsem jako v Jiříkově vidění. Nejdražší školení – stálo nás to půl bilionu… Pořád stejný otázky,“ spílá a doporučil, ať už příště nebereme do velení někoho „v červeném svetru, kdo si děla selfíčka na letišti.“

Bývalý hejtman Plzeňského kraje shovívavý příliš nebyl. „My jsme si v této zemi zaplatili to nejdražší školení na světě. Bude nás to stát půl bilionu… Nebyli jsme připraveni,“ zhodnotil Josef Bernard. Podle něj se s podobnými riziky, které koronavirus představuje, musíme naučit žít. Velkou hrozbu v rámci koronaviru podle něho představovalo i odložení péče pacientům s jinými chronickými chorobami.



Středočeský zastupitel Zdeněk Štefek upozornil, že kromě podnikatelů strádali i zaměstnanci. „Jistotu musí mít i zaměstnanci, že o ně bude postaráno,“ vyřkl. Souhlasila s ním i lídryně ČSSD ve Zlínském kraji Olga Sehnalová. Podle ní byly podpůrné programy potřebné a program Antivirus „zachránil každé čtvrté pracovní místo v této zemi“. Ladislav Okleštěk ANO 2011



Dalším tématem bylo „rouškovné“. Sehnalová zastupující koaliční sociální demokraty k němu řekla, že pět tisíc seniorům je důležitým a ospravedlnitelným krokem, jelikož u nás silně roste inflace a někteří důchodci mají i jen 12 tisíc měsíčně. „Humbuk,“ kolem bonusu nechápe ani další zástupce vládní strany – Ladislav Okleštěk, podle jeho mínění je příspěvek pro seniory „nutný“.



Lounský radní Michal Kučera (TOP 09) příspěvek naopak ostře zkritizoval. „To je tím, že vláda hospodaří špatně. Inflace je způsobena špatným hospodařením vlády,“ pravil. Důchodci pak dle něj nejsou jedinou ohroženou skupinou. Na lidi, kteří žijí sami s dětmi, ANO a ČSSD prý zcela zapomněli. Ing. Jakub Unucka, MBA. ODS

Bernard upozornil, že už nyní vysoká inflace se zvyšuje právě takovýmto plošným naléváním peněz do ekonomiky. Důchodcům příspěvek nebere, poukazuje však, že se musí myslet i na další kategorie lidí.



S kritikou přišel i středočeský komunistický zastupitel Zdeněk Štefek, ten by raději uvítal pravidelnou valorizaci penzí.



Náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo si myslí, že jde o vypočítavost vlády. „Obávám se, že to je populistický krok. Maláčová řekla médiím, že to je pro seniory, aby koupili dárky vnoučatům… Babiš, že to je pro mazlíčky… Tím to sami degradují,“ spustil k vládním představitelům. Rád by podpořil i rodiny s dětmi. Fotogalerie: - Peníze v časech koronaviru

Zároveň na předsedu vlády vytáhl vzpomínku z doby, kdy byl ještě ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky. Upozornil, že tehdy to byl právě Babiš, kdo blokoval skokový růst důchodů, načež si z toho udělal „volební téma“. Teď to pak podle náměstka z mnoha narážek vypadá, že senioři „vyvolávají inflaci“ a vláda z nich tak vlastně udělala zranitelnou skupinu.



Další moravskoslezský náměstek hejtmana Jakub Unucka z ODS si myslí, že daleko zranitelnější skupinou jsou samoživitelé. Přednesl, že před koronavirovou krizí mělo 16 procent ze samoživitelů půjčku a dnes jich má být až 50 procent. Tito lidé se tak měli přiblížit i k riziku dluhové pasti. Důchodci pak na rozdíl od samoživitelů „mají příjem jistý“.



Jednička kandidátky Pirátů v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová na to navázala hrozbou exekucí. „Aby o těch pět tisíc hned nepřišli,“ pronesla k seniorům s tím, že se často do exekucí dostávají právě oni. Nebezpečí taktéž vidí i v růstu cen potravin. „Každé rozhazování by měl stát zvážit,“ dodala. Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo KDU-ČSL



Následně se řešil Moravskoslezský kraj a tamní situace po masivním propuknutí epidemie mezi horníky. Dle pirátské kandidátky došlo k uzavření OKD pozdě. „Jsem vděčná, že jsme to tak přežili,“ děkovala s narážkou na odolnost místního obyvatelstva. Co považuje za alarmující, je spadnutí příjmu některým pracujících, kteří byli v karanténě. Některým lidem dle jejích informací spadly příjmy až o desetitisíce.



Curylo podotkl, že jelikož se nákaza v kraji začala šířit až po ukončení nouzového stavu, tak se zodpovědnost za situaci přenesla na vládu a kraj nemohl více dělat. V souvislosti s liknavým jednáním vlády právě i nyní pociťuje strach, a to zejména čím blíže je ukončení podpůrných programů. Zejména se bojí, jak se situace dotkne rodin s dětmi Ing. Zdeněk Štefek KSČM

„OKD se zavřelo, ne protože to někdo zavřel, ale protože ten den nepřišlo 51 procent lidí do práce,“ doplnil svého kolegu Unucka. Upozornil, že kraj nebyl informován, co se může stát i vzhledem k propojení OKD s ostatními podniky, kdy pak mohlo dojít k tomu, že bez uhlí skončí lidé bez tepla.



„Stát to vlastní a musí se k tomu postavit čelem,“ vyzval.



Podobná situace jako na Ostravsku byla i v souvislosti s uzavřením oblastí v Olomouckém kraji. Oblast 21 obcí na Olomoucku včetně Uničova, Červenky a Litovle, byla na počátku epidemie uzavřena a ve snaze zabránit šíření covidu-19 tamní obyvatelé „uvězněni“. Místo tehdy hlídali desítky policistů. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

„Kdybychom to pustili, tak mohl mít koronavir v České republice úplně jiné parametry,“ tvrdí olomoucký hejtman Okleštěk. Ten prý dnes od uzavřených obyvatel slyší děkovná slova a místní si pochvalují, že je v jejich regionu nízký výskyt případů. „Musíme udělat lokální opatření a nebát se,“ doporučil poslanec ANO zbytku republiky.



Michal Kučera nechápe, proč dosud neexistují systémová opatření a jasná pravidla. Český semafor dle něho vůbec nefunguje. „Já jsem báňský inženýr. Víte, jak to vypadá na šachtě?“ tázal se a ukázal, že během vrcholu epidemie šachty jely, kdežto v Lounech bylo zavřené železářství s jedním obsluhujícím. To následně uzavření nevydrželo a zkrachovalo. Ing. Michal Kučera TOP 09



I Bernard tvrdí, že máme již dostatek zkušeností, abychom se mohli připravit na to, co přijde dále. Doufá, že už máme dostatek ochranných pomůcek, jelikož ani tuto informaci nikdy od vládních činitelů zcela přesně nedostal.



„Objel jsem si pořádný kus Evropy a nikde neudělali to co my,“ spustil s tím, že jsme opatření opustili, a tak jsme si sami vlastně způsobili druhou vlnu. Teď už však apeluje, aby v žádném případě nikdo nedopustil znovu utlumení ekonomiky.



„V době prosperity není stát schopen uhradit své mandatorní výdaje,“ pronesl ještě k období před krizí. Josef Bernard



Podle Štefka stát selhal, ale „rozhodně ne na úrovni slibů“. „Všichni ještě čekáme na roušky od Hamáčka, teprve po jejich doručení měla platit ta opatření,“ připomenul.



„Děsí mě, že nevíme, kdy to skončí a jestli to skončí,“ pokračovala v diskuzi Klusová. Ta si myslí, že rouškovné by si zasloužili zejména i prodavačky, které zažily velmi turbulentní rok a neví, do kdy budou muset roušky nosit.



Že stát nepracoval, jak měl, hodnotí i Curylo. „Stát v dané chvíli strašně zaspal. Ještě v lednu tvrdil, jak to má všechno pod kontrolou... Ještě posílali roušky do Číny,“ řekl. Vzpomenul na okamžiky, kdy jako šéf české charity posílal pracovníky do terénu bez ochranných pomůcek. „Čtrnáct dní jsem téměř z toho nespal,“ svěřil se. Kdyby lidé nezačali šít, tak bychom podle něj byli bez pomůcek. Fotogalerie: - Jak je to s Covidem?

Kučera popřál důchodcům, aby už konečně roušky dostali. „Doufám, že premiér Babiš už ten slib dodrží,“ doufá. Zmínil, že to byl právě Babiš, kdo nákup roušek přerušil a přesunul ho na centralizovanou úroveň.



„Já jsem jako v Jiříkově vidění. Nejdražší školení – stálo nás to půl bilionu… Pořád stejný otázky,“ spílá nad aktuálním děním bývalý hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Nechápe, že ani nyní nemáme vypracovaný plán do budoucna, například, kdo bude zemi velet v případě velkého rozbujení epidemie. „Doporučuji, aby to nebyl někdo v červeném svetru, kdo si dělá selfíčka na letišti,“ opřel se do Hamáčka a ukázal směrem k Izraeli, který do boje s koronavirem povolal generála. „Amatérismus,“ nestačil se divit, že ani dnes nemáme jasný plán co dělat.



Okleštěk má za to, že vláda disponuje dvouměsíční zásobou ochranných prostředků, protože „to někde řekl premiér“. Připravený podle něho nebyl nikdo v Evropě. Dodal též, že ochranné pomůcky dostávali různí pracovníci a prý i charita. Ředitel české charity Curylo pak při jeho slovech jen nevěřícně kroutil hlavou. MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



Celou debatu můžete zhlédnout zde:

