Duel Trump - Harrisová se blíží. „Největší slabina“ Kamaly silně nasvícena

Stejně jako se tehdy souboj vzdaloval Bidenovi, nyní se dle CNN vzdalují šance na výhru naopak Donaldu Trumpovi, jelikož jeho nová soupeřka z Demokratické strany se těší široké podpoře v klíčových státech a Trump teď podle kanálu možná vsadí na podobnou kartu jako Biden. Zdali tato sázka skončí stejně jako v Bidenově případě, či zda naopak zvrátí současné průzkumy, podle nichž Harrisová vede nad Trumpem ve třech klíčových státech – Michigan, Pensylvánie a Wisconsin – má být jasno až příští měsíc.



Právě za necelý měsíc se totiž 10. září uskuteční první prezidentská debata Trumpa s Harrisovou na kanále ABC, která může zcela překopat aktuální preference a ještě více v klíčových státech posílit Harrisovou – či naopak získat hlasy pro Trumpa. Průzkum New York Times/Siena College zveřejněný v sobotu ukázal, že Harrisová má 50% podporu mezi voliči v Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu, zatímco Trump má v každém státě 46% a zatím tak stále není nic jisté.

Trump dle CNN při své sázce na přímou konfrontaci s Harrisovou před televizními kamerami „zjevně nevěří, že utrpí takový debakl, jaký ukončil Bidenovu kampaň, ale jeho rozhodnutí – a výzva k dalším dvěma debatám na stanicích NBC a Fox, s nimiž viceprezidentka Kamala Harrisová nesouhlasila – vypovídá o nově se rodící pravdě o volbách“.



Trump již nyní hraje dle televize „svou svéráznou hru“, když začíná Harrisovou srovnávat s Bidenem, „o němž dlouho tvrdil, že mu chybí mentální ostrost pro výkon funkce“. „Skutečností je, že není tak chytrá jako on. A to si mimochodem nemyslím, že by byl (Biden) nějak příliš chytrý. Nejsem velkým fanouškem jeho mozku,“ přirovnával Harrisovou ke končícímu prezidentovi, jehož výkony v červnu spustily tlak k odstoupení z boje o Bílý dům i uvnitř jeho vlastní strany.



A právě o výkon kandidátky demokratů půjde zejména i tentokrát. Zatímco totiž voliči již tuší, co mohou očekávat od Trumpa – tak střet má být „extrémní zkouškou“ právě pro Harrisovou. Úspěšná debata by jí buďto mohla upevnit preference v klíčových státech – nebo naopak její celou dobře rozjetou kampaň „poslat k ledu“. „Viceprezidentka má v debatách smíšenou bilanci. Na počátku své neúspěšné prezidentské kampaně v roce 2020 si v nich vedla velmi dobře. Na jiných se však potýkala s problémy. A její nejnelichotivější okamžiky ve funkci přišly, když byla požádána, aby vysvětlila své postoje nebo odpověděla na těžké otázky ve velkých rozhovorech,“ připomíná CNN, že není jasné, jak si Harrisová – ve zřejmě nejdůležitější debatě své politické kariéry – povede tentokrát.

BBC píše, že podle stratégů kampaně se zdá, že Harrisové zatím prospívá nová méně formální komunikace, která více proniká k voličům demokratů, avšak že je ještě příliš brzy na to, aby se dalo říci, zda tato čerstvá přízeň viceprezidentce vydrží až do listopadových voleb.



Otázkou je například postoj Harrisové k ekonomickým tématům. Washingtonská veřejnoprávní rozhlasová organizace NPR míní, že Harrisová bude chtít navázat na podobné ekonomické cíle jako Biden, ale chce razit svoji vlastní cestu. Klíčová má být životní úroveň střední třídy a snaha o zkrocení rostoucích cen.

Právě ekonomika je dle U. S. News pro Kamalu Harrisovou a pro demokraty nejvíce problémovým místem. Zatímco totiž současná viceprezidentka zaznamenala v prvních dnech své kampaně pozitivní ohlasy, v otázce ekonomiky voliči stále dávají přednost Donaldu Trumpovi.

Průzkum mezi 1001 Američany po celé zemi, který byl proveden od 31. července do 4. srpna, ukazuje, že po výměně prezidenta Joea Bidena za Harrisovou, po pokusu o atentát na Trumpa a po republikánském sjezdu je Trumpův náskok nezměněný oproti tomu, jaký měl Trump před Harrisovou v červencovém průzkumu NBC News.



Nejdramatičtější posun je v tom, že zatímco s Harrisovou jako svou kandidátkou je spokojeno 81 % voličů demokratů, s Bidenem bylo spokojeno jen 33 % z nich. Počet republikánů, kteří jsou spokojeni s Trumpem jako kandidátem, je aktuálně na 80 %.

Pokud by se Američané rozhodovali jen o ekonomických tématech, pak by většina z nich volila Trumpa. Zatímco 79 % republikánů věří, že se jejich ekonomická situace zlepší, pokud se Trump ujme Bílého domu, u demokratů se pouze 48 % z nich domnívá, že se jim povede lépe v případě vítězství Harrisové. Trumpa preferují v otázce ekonomiky také nezávislí voliči; 31 % z nich si myslí, že si finančně polepší, pokud vyhraje Trump, a jen 10 %, pokud vyhraje Harrisová. A 54 % nezávislých voličů nevidí v obou kandidátech rozdíl.

Harrisová se tak snaží dotáhnout Trumpa i prostřednictvím toho, že si „vypůjčuje“ některé body z jeho ekonomického programu. Aktuálně se tak stalo například v případě jejího oznámení o nulovém zdanění „dýšek“.

Trump, který prohlásil, že bude usilovat o zrušení zdanění příjmů z „dýšek“ již v červnu na shromáždění v Las Vegas, obvinil Harrisovou, že jeho návrh ukradla. „Rozdíl je v tom, že ona to neudělá, chce to jen pro politické účely!“ komentoval Trump na sociální síti Truth oznámení stejné politiky od Harrisové.

Nejen na ekonomická témata však může Trump při debatě s Harrisovou sázet. Neznámou veličinou jsou také její řečnické schopnosti. Obavy o její schopnost přeargumentovat Trumpa vyvolává například rozhovor Harrisové, který poskytla při nedávném návratu Američanů zadržených v Rusku.

Některé pasáže její řeči totiž dle kritiků působily spíše jako floskule. „Dnešní den je výjimečný. Jsem velmi vděčná našemu prezidentovi za to, co udělal za celou svou kariéru, ale zejména za to, co se týká těchto rodin a jednotlivců; za to, co dokázal udělat, aby spojence spojil v mnoha otázkách, ale zejména v této. Je to prostě mimořádný důkaz toho, jak důležité je mít prezidenta, který chápe sílu diplomacie a chápe sílu, která spočívá v pochopení významu diplomacie a posilování spojenectví,“ šíří se například po sociální sítích jeden z úryvků z rozhovoru.

A Trumpův tým situace využil, aby poskládal celou montáž podobných momentů z projevů a rozhovorů Harrisové. Připomenut byl například moment z roku 2021, kdy viceprezidentka v rozhovoru s Lesterem Holtem z televize NBC obhajovala své rozhodnutí nejít na hranici během migrační krize. Holt opakovaně poznamenal, že Harrisová byla v Bidenově administrativě pověřena řešením přílivu středoamerických migrantů na hranici, ale nevydala se na ní a dvakrát se přímo zeptal, zda toto změní a zda hranici navštíví.

„Já jsem nebyla ani v Evropě,“ argumentovala poté viceprezidenta s tím, že „nerozumí, o co mu jde“. „Já nesnižuji význam hranice,“ řekla.



Podobně bizarní je i další projev Harrisové, během nějž popisovala „význam plynutí času“. „Význam plynutí času, že? Význam plynutí času. Takže když se nad tím zamyslíte, je tu důležitý význam plynutí času,“ prohlásila.



Jindy pro změnu Kamala představovala Ukrajinu slovy: „Ukrajina je země v… Evropě. Existuje vedle další země, která se jmenuje Rusko. Rusko je větší země. Rusko je mocnější země. Rusko se rozhodlo napadnout menší zemi, která se jmenuje Ukrajina. Takže vlastně to je něco špatného,“ vysvětlila aktuální konflikt v březnu 2022, když byla požádána o jednoduché přiblížení situace na Ukrajině pro rozhlasový pořad The Morning Hustle.

A bez připomenutí nezůstalo ani vystoupení Harrisové v korejské demilitarizované zóně, během nějž si pletla Severní Koreu s Jižní Koreou. „Spojené státy sdílejí velmi důležitý vztah, kterým je spojenectví se Severokorejskou republikou,“ řekla Harrisová s úmyslem odkázat na Jižní Koreu, když zahájila své vystoupení po prohlídce demilitarizované zóny. „Je to spojenectví, které je silné a trvalé,“ pokračovala, aniž by si uvědomila, že v tom „něco nehraje“.

