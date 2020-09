Dusno se dalo krájet. Maláčová se Schillerovou uzavřely „krvavý kompromis“ a pak společně nastoupily před novináře

reklama

Příspěvek státu bude činit 70 procent z předchozí čisté mzdy, přičemž maximální možná částka je na úrovni průměrné národní mzdy,“ prozradila Schillerová. Program kurzarbeit bude možné využívat po dobu až 12 měsíců. Program bude možné využít už ve chvíli, kdy zaměstnanci budou zůstávat doma i jen jeden den v týdnu.

Zdravotní pojištění se i v časech kurzarbeitu bude platit v plné výši. Třetinu bude platit zaměstnanec, dvě třetiny zaměstnavatel. Odvody na sociální pojištění se sníží. Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, tak stát ponesou určitou míru nákladů.

O kurzarbeit budou moct požádat jen firmy se sídlem v Česku, které zde zároveň platí daně.

„Budu upřímná. Je to krvavý kompromis. Pro MPSV bylo důležité ochránit zaměstnance. To se nám podařilo,“ uvedla Maláčová před kamerami ČT. Zákon ve stavu legislativní nouze zamíří do Poslanecké sněmovny. Ve Sněmovně i v Senátu prý Maláčová očekává racionální diskusi k zákonu. „Chceme, aby kurzarbeit byl maximálně jednoduchý a uživatelsky příjemný,“ zdůraznila šéfka MPSV.

„Rozumím tomu, že ne každý odchází od stolu zcela spokojen... Zde připravujeme zákon, který bude fungovat mnoho a mnoho let, a proto děkuji za trpělivost při jeho tvorbě. Ďábel bývá skryt v detailu,“ upozornil ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček. „Já si úplně nemyslím, že je to krvavá dohoda, je to racionální dohoda,“ doplnil ještě ministr.

Vy zase chcete konflikt

Poté se ukázalo, že ministryně Maláčová a Schillerová spolu vedou zásadní spor o obnovení plošného ošetřovného.

Zatímco Maláčová má za to, že bude třeba znovu otevřít otázku plošného ošetřovného pro případ, kdy se zavřou školy, protože rodiče se budou muset starat o děti, ale také budou muset z něčeho živit rodinu.

„Já o tom budu chtít vést debatu,“ zdůrazňovala Maláčová.

Schillerová oponovala, že teď toto téma vůbec není na stole.

„Já myslím, že asi zase chcete konflikt. V tuhle chvíli to není na stole. My nemůžeme ohrozit nemocnice, ohrozit firmy. My v tuto chvíli nemáme plošná opatření, takže to není na stole,“ zdůraznila šéfka státní kasy za hnutí ANO.

