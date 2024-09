Dusno v USA: Kennedy žaluje Severní Karolínu. Kvůli kandidátce

Robert F. Kennedy Jr. se pustil do právní bitvy se Severní Karolínou. Devátý nejlidnatější stát USA, v němž žije přes deset milionů lidí, tlačí podle serveru televize Fox News k tomu, aby odstranil jeho jméno z volebních lístků.

Protože svou kandidaturu jako nezávislý již ukončil a podpořil republikána Donalda Trumpa. Demokraté, pravděpodobně ve snaze Trumpovu pozici oslabit, naopak prosazují, aby Kennedyho jméno na volebních lístcích zůstalo.

Je o tom přesvědčen i investor Collin Rugg, podle něhož demokraté nepáchají nic menšího, než zradu na demokratickém systému.

Kvůli strachu z Kennedyho podpory prý „demokraté bojují za to, aby zůstal na volebních lístcích v Michiganu a Wisconsinu, aby tím odebrali hlasy Trumpovi. Kennedy prozradil, že je nucen vydat deset milionů dolarů na obranu před demokraty, kteří ho chtějí udržet na volebních lístcích,“ informuje Rugg.

This is insane.



In the days after Robert F. Kennedy Jr. accused the left of dismantling democracy by rigging elections through the courts and media, the following happened.



1. Democrats are forcing him to remain on the ballot in Michigan and Wisconsin so they can try and take… pic.twitter.com/3Bdii9gTk7