Dusno v USA: Trump „vyhodil“ guvernérku Fedu. Nejdu, přišla odpověď

Trump své rozhodnutí zveřejnil na sociální síti Truth Social a odkázal se na tvrzení šéfa Federální agentury pro financování bydlení Billa Pulteho. Ten obvinil Cookovou, že v roce 2021 uvedla nepravdivé údaje ve dvou hypotečních žádostech. Případ má nyní posuzovat i americké ministerstvo spravedlnosti.
Cooková, která je od roku 2022 členkou sedmičlenné Rady guvernérů Fedu, obvinění odmítá. „Prezident Trump mě chtěl propustit z důvodu, který podle zákona neexistuje, a nemá k tomu žádnou pravomoc,“ uvedla v prohlášení, o kterém informuje server Usatoday.com. Cooková dodala, že bude i nadále vykonávat svou funkci a podílet se na řízení americké měnové politiky.
Její právník Abbe Lowell označil Trumpův krok za „požadavek bez řádného základu nebo právní opory“. Podle ústavy a zákona o Federálním rezervním systému totiž prezident nemůže jednostranně odvolat guvernéry Fedu, kteří mají pevně stanovený mandát a jsou nezávislí na politických zásazích Bílého domu.
Spor o nezávislost centrální banky
Kauza zapadá do dlouhodobého konfliktu Donalda Trumpa s Federálním rezervním systémem. Již během svého předchozího prezidentského období opakovaně tlačil na Fed, aby snižoval úrokové sazby, což mělo podpořit růst ekonomiky a akciových trhů. Fed však tradičně zdůrazňuje svou nezávislost a rozhoduje se podle makroekonomických ukazatelů, zejména inflace a nezaměstnanosti.
Lisa Cooková se v posledních měsících stavěla na stranu většiny členů Federálního výboru pro otevřený trh (FOMC) a hlasovala pro zachování současné úrovně sazeb. Tím se dostala do přímého střetu s Trumpovými požadavky na jejich rychlé snížení.
autor: Jakub Makarovič