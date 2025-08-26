Dusno v USA: Trump „vyhodil“ guvernérku Fedu. Nejdu, přišla odpověď

Americký prezident Donald Trump oznámil, že propouští guvernérku Federálního rezervního systému (Fed) Lisu Cookovou. Podle něj se měla dopustit lží při vyplňování hypotečních žádostí. Cooková však reagovala, že Trump nemá k odvolání žádné pravomoci, a odmítla na svou funkci rezignovat.

Dusno v USA: Trump „vyhodil“ guvernérku Fedu. Nejdu, přišla odpověď
Trump své rozhodnutí zveřejnil na sociální síti Truth Social a odkázal se na tvrzení šéfa Federální agentury pro financování bydlení Billa Pulteho. Ten obvinil Cookovou, že v roce 2021 uvedla nepravdivé údaje ve dvou hypotečních žádostech. Případ má nyní posuzovat i americké ministerstvo spravedlnosti.

Cooková, která je od roku 2022 členkou sedmičlenné Rady guvernérů Fedu, obvinění odmítá. „Prezident Trump mě chtěl propustit z důvodu, který podle zákona neexistuje, a nemá k tomu žádnou pravomoc,“ uvedla v prohlášení, o kterém informuje server Usatoday.com. Cooková dodala, že bude i nadále vykonávat svou funkci a podílet se na řízení americké měnové politiky.

Její právník Abbe Lowell označil Trumpův krok za „požadavek bez řádného základu nebo právní opory“. Podle ústavy a zákona o Federálním rezervním systému totiž prezident nemůže jednostranně odvolat guvernéry Fedu, kteří mají pevně stanovený mandát a jsou nezávislí na politických zásazích Bílého domu.

Spor o nezávislost centrální banky

Kauza zapadá do dlouhodobého konfliktu Donalda Trumpa s Federálním rezervním systémem. Již během svého předchozího prezidentského období opakovaně tlačil na Fed, aby snižoval úrokové sazby, což mělo podpořit růst ekonomiky a akciových trhů. Fed však tradičně zdůrazňuje svou nezávislost a rozhoduje se podle makroekonomických ukazatelů, zejména inflace a nezaměstnanosti.

Lisa Cooková se v posledních měsících stavěla na stranu většiny členů Federálního výboru pro otevřený trh (FOMC) a hlasovala pro zachování současné úrovně sazeb. Tím se dostala do přímého střetu s Trumpovými požadavky na jejich rychlé snížení.

autor: Jakub Makarovič

