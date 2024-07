Dusno v pražské policii kvůli střelbě na fakultě. Pod šéfem se prý třese židle

Pod šéfem Pražské policie Petrem Matějčkem se podle serveru iDNES.cz otřásá křeslo. Kvůli střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z prosince minulého roku. Střelec David Kozák, jehož jméno napřed policie držela v tajnosti, zavraždil 14 lidí, dalších 25 zranil a nakonec sám spáchal sebevraždu.

„Kamerový systém fakulty je zastaralý, umožňuje náhled pouze on-line a pokud chcete stáhnout záznam, což jsme udělali po střelbě, tak jsme museli zjistit, kdo to obsluhuje,“ vysvětloval Matějček veřejnosti situaci ve škole.

Jenže podle Filozofické fakulty neříkal pravdu. „Okamžitě náhled na kamerový záznam lze vždy zajistit,“ uvedla Petra Klusáková z oddělení komunikace FF UK. „V budově je neustále přítomen zkušený pracovník. Policistům by tedy bylo okamžitě umožněno podívat se na záznam, pokud by o to požádali.“

A právě kvůli tomu, že neříkal v některých chvílích pravdu, má být Matějček odvolán. Mohl by se však stát i jen obětním beránkem.

A ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se šéfa pražské policie zastal, když si v novinových titulcích přečetl, že policista „lhal“.

„Já jsem reagoval trochu vztekle na ten titulek. Ten prostě neodpovídá pravdě. Policie nelhala, policie to i vysvětlila na svém Twitteru, (dnes sociální síti X). A vysvětlila to celkem jednoduše. … Všichni kladou otázky a on měl jeden nešťastný výrok,“ poznamenal ministr v rozhovoru pro TN.cz.

Zavádějící mohla být i informace, že Kozák je sebevrah, ale postupem času vyšlo najevo, že se objevil v okruhu podezřelých u vraždy z Klánovického lesa.

„Šéf pražské policie Petr Matějček však ještě na tiskovce z 9. ledna 2024 šířil teorii, že Kozák jel do Prahy spáchat sebevraždu,“ psal server Echo24.cz. „My jsme opravdu pracovali s tím, že je to človíček, kterej jede do Prahy spáchat sebevraždu.“

Ministr v rozhovoru pro TN.cz zdůraznil, že to, že Kozák už před střelbou na fakultě spáchal i jiné vraždy, se potvrdilo až ve večerních hodinách.

Krátce po střelbě na FF UK policie hovořila jen o pachateli trestného činu a nechtěla prozradit jeho jméno. Jednou to však Matějčkovi uklouzlo, když se ozvalo „Kozák. … eeee… pachatel“.

Policejního prezidenta se zastal i ve věci přenosu zbraní na fakultu. Problém byl podle Rakušana v tom, že ke smrtícímu útoku došlo před Vánocemi, kdy měl s sebou na fakultě zavazadlo s věcmi takřka každý.

„Odpovědnost za tragickou událost nese pachatel, vrah nevinných lidí. Podobným událostem, bohužel, nikdy nelze zcela předejít. To víme i ze světa,“ jal se vysvětlovat Rakušan v rozhovoru pro TN.cz.