Dvě, tři stovky si ještě lidé mohou dovolit. Na stáncích v Brně řeší ceny. A taky, co mládež už neumí

Speciální moravská keramika, ručně vyráběné dečky, domácí speciality i občerstvení např. v podobě zámecké nabídky. To vše čeká na návštěvníky adventního trhu. Zájem o výrobky přišel okamžitě. Kolorit prostoru doplnila dominanta bohatě nazdobeného vánočního stromu, u nějž si lidé pořizují snímek na památku. Předvánoční atmosféru doplnil kolotoč pro děti.

„O bramboráky je zájem, na nás tady čekají, jezdíme na Zelný trh pravidelně,“ popsala jedna z trhovkyň. Jeden bramborák totiž vychází na 140 až 150 korun, a že je cena přijatelná potvrdili hned další, co stáli ve frontě. Také u ostatních, např. uzenářských, výrobků se drželi prodejci při zemi.

S výrobou šperků sice málokdo začne, ale když to řemeslník umí, prodá

Ze kvalitní keramiku je možné utržit odpovídající cenu na trhu celkem bez problémů. Šla na odbyt hned. „Prodávám keramické knoflíky, trh ještě nezačal, až zítra, ale i tak lidé chodí a už se nějak prodává. Začíná se teď o celý týden dříve. Nevíme, jestli lidé budou mít už vánoční náladu,“ poznamenala Štěpánka Denková. Ručně vyrábí smaltované ozdoby, ručně vyráběné knoflíky, náušnice přívěsky atd. „To jsou smaltované šperky a keramické šperky ve smaltované podobě,“ upřesnila.

Ekonomická krize dopadá na všechny – šetří každý, kdo má ještě z čeho. Přesto trhovkyně raději nasazuje ceny, které by pro návštěvníky mohly být přijatelné. „Říkám si, že ti lidi dárek za dvě nebo tři stovky budou ochotní někomu dopřát. Každý přemýšlí o tom, co má koupit, takže musí je to něčím zaujmout. Před Vánocemi máme stánek jen tady,“ dodala.

S originálními řemeslnými výrobky samozřejmě lze prorazit i v dnešním digitalizovaném světě; na druhou stranu ubývá těch, kteří tuto práci skutečně umí. „Řemesly, například tou keramikou, se zabývají nadšenci, buď starší lidé, nebo mladší. Z mladých lidí se tím zabývá mnohem méně. Kdyby to člověk dělal jen po práci a po večerech? Na to by musel mít čas,“ povzdechla si. „Jsou mladší lidi, kteří se zabývají řemesly tak, že propojí vydesignovanou prezentaci výrobků na internetu a pak prodají i dvakrát dráž, na což já zase nejsem tak šikovná. Já toho zase musím víc udělat. Neříkám, že je to špatně. Já jsem ještě ten hlupák, který to odpracuje,“ dodala se smíchem.

Krádež v přímém přenosu. „Ať se tím zadáví!“

U jednoho stánku začalo přituhovat hned první den. Kolem se pohybovala skupina zlodějů, a tak si stánkář musel dobře hlídat své výrobky. Měl k tomu připravenou partu. „Žebrám, jsem na ulici, ale nikdy bych nekradl,“ dodal k situaci jeden z kolemjdoucích.

Prodávat šli výrobci funkční zbraně pro historických šerm; přijeli na Zelný trh do Brna z Hradce Králové. Že by byli úplně tradičními účastníky brněnských adventních trhů, to se ale říci nedá. „Jen když vás vyberou. Všude se soutěží stánky, kdo přihodí… Tady pán ani nevěděl, proti komu přihazuje. Někdo měl zájem o jeho místo, tak soutěžej o místo. Já mám vlastní stánek, sám si ho postavím, akorát zaplatím za místo,“ popsal pan Honza, výrobce šermířské zbroje i drobnějších odlitků, které mohou potěšit jako dekorační předmět.

Ekonomicky se v Česku moc nedaří a situace začíná děsit všechny, i řemeslníky, hlavně kvůli nedostatku zájmu mezi mladými lidmi. „Za chvíli řemeslo nebude, nikdo to nechce dělat. Rukama dneska nikdo nechce dělat. Každý chce být ajťákem, hoteliérem! A když někomu řeknete, aby něco udělal? Řekne si o 300 nebo 400 korun na hodinu, koš musí být hotový za dva dny a já ho musím prodat za 11.200 Kč,“ dodal.

Podle výrobce nemají studenti ve školách správné vzdělání. „Oni neumějí. Děcka málo naučí v učňácích. My jsme chodili ve druháku, ve třeťáku mezi chlapy. Udělal jsi to pozdě? Tak vlepil mistr, jak to děláš? Dneska vás nesmí nikdo pokárat. Dnes nesmí na děti zakřičet, děti se seberou a volají pak hned na linky důvěry. Mně učitel fláknul jednu, a bylo to, vždyť to bylo normální ve škole! Dneska dejte děcku facku, tak vyletíte ze školy! Dřív, když jsme dělali bordel, učitel vzal lať a každej dostal dělovku. Tělesný tresty potřebujou jako prase drbání!“ postěžoval si. „Na černý řemeslo chce málokdo jít,“ dodal.

Ztrátu asi patnácti set korun kvůli zlodějům nesl sportovně. „Dám tady ceduli, nesahejte na zboží,“ řekl. „Jestli jim to pomůže, ať se tím zadáví,“ dodal už zkroušeněji, ovšem zároveň poznamenal, že v Německu se krade více. Osobně procestoval nejen Evropu.

Na adventních trzích najdou kupující přes stovku stánků

Na Zelném trhu najdou zájemci více než 100 stánků, v nichž budou řemeslné výrobky, nabídku doplní stánky s nápoji a s jídlem. Kulturní program na pódiu se bude konat každý den a bude vždy hudebně tematicky zaměřený. Můžete se těšit třeba na jazzové, folklorní, swingové dny nebo dny s lidovou hudbou. Prostor dostanou i děti a žáci mateřských, základních i uměleckých škol. Na všech adventních trzích v Brně funguje jednotný systém vratných nápojových kelímků, které jsou k dispozici za zálohu 50 Kč. Můžete se rozhodnout zálohu za kelímek věnovat na dobrou věc.





