Džamila Stehlíková má nový objekt. Pohřbívá Kadyrova, ten se prochází v dešti

reklama

Od 14. září se objevují informace, že čečenský vůdce Ramzan Kadyrov je v kómatu. Podle posledních zpráv měl absolvovat transplantaci ledviny, která nedopadla úspěšně, a jeho zdravotní stav je vážný. Na sociálních sítích se ale také objevilo video, na kterém se Kadyrov všem těmto informacím vysmívá.

„Vřele doporučuji všem, kdo na internetu nedokážou odlišit pravdu od lži, projít se na čerstvém vzduchu a urovnat si myšlenky. Déšť je úžasně povzbuzující,“ napsal na Telegramu Kadyrov k videu, kde se v dešti prochází venku. Jak upozorňují někteří analytici, video nemusí být autentické a nelze ani určit dobu jeho vzniku.

Kadyrov je jedním z klíčových spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina a hlavní podporovatel „speciální vojenské operace“ na Ukrajině. Od roku 2007 je vládcem ruské autonomní republiky Čečensko.

Jasno o zdravotním stavu čečenského vůdce má psychiatrička Džamila Stehlíková, která na síti X (dříve Twitter) uvedla, že je Kadyrov v kritickém stavu v nemocnici a čečenská mafie už se pomalu dělí o moc. „Diktátor Čečenska Kadyrov podstoupil transplantaci ledviny, ale orgán se nechytil. Kadyrov zůstává v kritickém stavu, když se probere, navštěvují ho čečenští mafiáni a dělí moc i prachy. Destabilizace Kadyrovova režimu v Čečensku ohrozí i Putinův režim,“ tvrdí Stehlíková.

Diktátor Čečenska Kadyrov podstoupil transplantaci ledviny, ale orgán se nechytl. Kadyrov zůstává v kritickém stavu, když se probere, navštěvují ho čečenští mafiáni a dělí moc i prachy.

Destabilizace Kadyrovova režimu v Čečensku ohrozí i Putinův režim.https://t.co/IO1Wfxy3t0.. — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) September 18, 2023

Ta již dříve na dálku komentovala zdravotní stav Vladimira Putina, u nějž sílily spekulace ohledně zhoršeného zdravotního stavu loni po invazi Ruska na Ukrajinu. „Je evidentní, že poslední dva tři měsíce se jeho zdravotní stav, a to i ten fyzický, rapidně zhoršil. Připadá mi, že nechápe, že tu válku prohrává. Připadá mi, že je to nějaká agónie, ale v té agónii ty křeče, které přicházejí, mohou být velice dramatické,“ uvedla Stehlíková loni na jaře.

Psali jsme: „Může ji to přijít na milion.“ Vratislav Mynář pohrozil Džamile Stehlíkové

„Je evidentní, že plány, které spřádá kolem 9. května, jestli to bude všeobecná mobilizace nebo další útoky a zvěrstva... my to nevíme. Bohužel je to člověk, který není nemocen jenom fyzicky. Spekuluje se o parkinsonu a rakovině štítné žlázy. Domnívám se, že Parkinsonova choroba by mohla být reálná. Tím, jak se držel stolu, a když vidíme záběry, kde má třes, to vše tomu nasvědčuje. Není to ale ta nejvážnější choroba, kterou trpí. Nejvážnější choroba je rakovina, o čemž svědčí výzkum ruských investigativců, že třicetkrát ho navštívil onkolog a chirurg pro štítnou žlázu. Dokonce se spekuluje, že má podstoupit znovu operaci, je evidentní, že bere daleko více kortikosteroidů, má obličej jako polštář. Zřejmě došlo k metastázám nebo recidivě...,“ tvrdila Stehlíková, jaké neduhy trápí ruského prezidenta.

Stehlíková komentovala v minulosti také zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana, konkrétně v době jeho měsíční hospitalizace v roce 2021. Za její slova, že Zemanovy zdravotní problémy souvisejí s alkoholickou jaterní cirhózou, na ni Hrad podal trestní oznámení a požaduje veřejnou omluvu a odškodnění milion korun. Soud by měl proběhnout v únoru roku 2024.

Psali jsme: Protiofenziva a mír. Putin překvapil slovy o Ukrajině Stehlíková na Primě opět rozebírala Putina: Rakovina. Agónie, dramatické křeče. Snaží se jen vydržet do 9. května... Putin je vážně nemocný, zjistila Stehlíková. Seděl totiž rovně. Viděla to na videu Putin má rakovinu, vypustilo ruské médium. Stehlíková prozradila ještě víc

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE