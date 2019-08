EU? Přijdeme o prachy. A zde je pravda o Babišovi, odkrývá Vlastimil Tlustý

Nejprve se Tlustý vyjádřil k situaci ve Velké Británii, kde do premiérského křesla usedl Boris Johnson. „Situace je vyhrocená nejen u nás, ale i v Británii. Je to pochopitelné, po premiérce, která dělala asi vše pro to, aby brexit nebyl. A nyní přichází premiér, který dává najevo, že udělá vše pro to, aby byl,“ zmínil Tlustý. Podle jeho slov jde o obrovské peníze. „Odchod Británie bude znamenat, že Brusel bude přicházet o pětinu až čtvrtinu svého rozpočtu, a to bude zajímavé sledovat, komu se to bude v rámci EU škrtat. Jde o velké prachy,“ dodal.

Anketa Je Putinovo Rusko ,,Říše zla"? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 620 lidí

„Až ubydou peníze z Velké Británie, sypat se bude všem zemím méně. A myslím si, že Česko, Polsko, Maďarsko budou ty země, kde se bude škrtat,“ dodal. „Velká část veřejnosti si myslí, že stát točí klikou a lezou prachy a ty se rozdávají a hodní vládcové to dávají nám a blbí vládcové to dávají jinejm. Tak tak to není,“ poznamenal.

Video najdete ZDE.

„Je to odkrývání časté podstaty věci. Z komára se dělá velbloud. A tento člověk toho velblouda propíchl a odletěl komár. Zkazil dobrý kšeft, ale já před ním smekám. Perfektní, jen aby takových odvážných bylo víc,“ vyjádřil se pak Tlustý k činu Miloslava Černého, jenž přes noc odstranil graffiti z Karlova mostu, přestože památkáři tvrdili, že půjde o několikatýdenní záležitost.

Dalším tématem byla situace na Ministerstvu kultury a otázka Veselého, zda ještě máme ústavu. "Máme ústavu, ale máme ji interpretovanou. Teď by se to mohlo jmenovat ‚vládne interpret‘ a dělá si s tím, co chce, s tím textem,“ poznamenal Tlustý. „Vládne Miloš Zeman, všechno se odehrává pod jeho řízením, pan premiér musí poslouchat, bojí se. Nyní pan prezident trošku brzdí v tom vládnutí, protože když si čtu interpretace Ústavy ČR, kromě té pana prezidenta, tak mi to vychází tak fifty fity,“ poukázal Tlustý na to, že odborníci se neshodují v tom, jak a kdy musí jmenovat ministra. „Umím si představit, že až to bude u Ústavního soudu, bude-li žaloba podána, může to být těsné,“ zmínil. Podle jeho slov je celá situace nedůstojná, jde o potupení nominanta Michala Šmardy.

„Zemanovo vyznamenání je trest, umělce za něj kopou. Myslel jsem, že je ten správný, ale teď se zase stydím,“ připomněl pak Veselý slova dosavadního podporovatele Miloše Zemana režiséra Filipa Renče. „Já mu to všechno věřím. On spolupracoval s panem prezidentem. Přineslo mu to úspěch, peníze i vyznamenání. Situace se ovšem velmi vyhrotila, to nemohl předpokládat. Je to velice vyhrocená situace, pan režisér za to dneska platí. Někteří jeho přátelé jsou ve skupině proti prezidentovi Zemanovi. A shledává, že to asi nepotřeboval,“ podotkl Tlustý.

Závěrem se Tlustý vyjádřil k oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně dalších desetiprocentních cel na čínské zboží. „Umím to pochopit. Neznám přesná čísla, ale myslím si, že bilance Spojených států v obchodě s Čínou je tak negativní, že se sahá po clech. A cla nejsou nic jiného, než že se uměle zdražuje dovážené zboží,“ podotkl. „V tu chvíli se může prosadit domácí konkurence, ale je to vyváženo tím, že tomu odpovídá většinou i odvetné clo na americké zboží. To se může promítnout do zvýšení cen. Ale může se to projevit i jako zvyšování zaměstnanosti,“ dodal.

Psali jsme: „Blbci!“ Pavel Nový pro PL: Ať je Babiš ve sračkách jako uprchlík. Soukup má vymlácenou palici. Znám vtip... Babiš zúčtoval s ČSSD i s princem Harrym Ministr Metnar: Náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic bude Filip Říha Město předvede nové techniky odstraňování graffiti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef