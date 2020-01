EU, můžeš za to! píše Vondra po brexitu. Libor Rouček: Tolik Česko vydělalo na členství

Za pár hodin Velká Británie nebude členským státem Evropské unie. Nad tím, co to pro nás, pro celou EU, ale i pro Velkou Británii bude znamenat se zamyslel europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Ten poznamenal, že zvlášť Čechům budou Britové v Evropském parlamentu chybět. Navíc prý hrozí, že byrokraté z EU ještě leccos zkazí a přijdeme o spoustu peněz. O penězích se rozepsal také bývalý europoslanec za ČSSD Libor Rouček.

V červnu 2016 těsným výsledkem v referendu Britové rozhodli, že ostrovní království vystoupí z Evropské unie. Původně měli občané Spojeného království odejít z Unie už 29. března 2017, ale vzhledem k tomu, že se britská reprezentace nedokázala celé měsíce shodnout na tom, jak přesně má brexit vypadat, země opouští EU až 31. ledna 2020.

Alexandr Vondra prozradil, že už 29. ledna proběhlo v Evropském parlamentu velké loučení.

„Británie odchází – a bude nám chybět! EU bude chybět její síla, její racionalita, její tradice i její smysl pro humor. Budou nám scházet zkušenosti britských diplomatů, drajv anglických byznysmanů i angličtina jako naše lingua franca (je zajímavé pozorovat, jak se EP s jejich odchodem mění v ‚Babylon‘, kdy každý už mluví jen svou mateřštinou a druzí ho pak neposlouchají),“ posteskl si Vondra v úvodu svého komentáře uveřejněného na sociální síti Facebook.

Poté konstatoval, že EU příliš tlačila na integrační pilu a bohužel to přineslo své ovoce. Britové ukázali, že toho mají dost. Svým odchodem oslabí především levici – evropské socialisty a Zelené. Naproti tomu pravicové strany brexit nepocítí tak výrazně, protože řada pravicově laděných politiků už v posledních volbách do Evropského parlamentu stejně nekandidovala.

Většina Britů ve své rozlučce řekla: odcházíme z EU, ne z Evropy. To je pravda. Letos se bude jednat o budoucích vztazích. Měly by zůstat co nejotevřenější, je to v našem životním zajmu. Boris Johnson několikrát řekl, že je připraven a má silný mandát (viz obálka Spectatoru). Tak doufejme, že to zase nezkazí někteří nepřiměřeně ambiciózní byrokraté na naší straně kanálu,“ varoval Vondra.

Volný obchod bychom podle Vondry měli mezi EU a Velkou Británií zachovat za každou cenu, protože pokud bude bruselský aparát klást volnému obchodu do cesty překážky, doplatí na to i čeští občané. Pocítí to ve svých peněženkách.

O českých peněženkách se rozepsal také bývalý europoslanec za ČSSD Libor Rouček. Ačkoli český premiér Andrej Babiš (ANO) rád opakuje, že se máme skvěle, ekonomika roste a musí to poznat i lidé, Rouček na několika číslech ukázal, že bez EU by na tom naše ekonomika nebyla nijak slavně.

„Naše země získala v loňském roce z rozpočtu EU o 68,5 miliardy korun více, než co do něj odvedla. Tato částka činí nějakých 1,4 % našeho celkového hospodářského výkonu (HDP). Tolik, o kolik zřejmě poroste naše ekonomika v letošním roce. Jinými slovy, bez peněz z EU by se naše ekonomika při předpokládaném poklesu některých odvětví, jako je například turistika nebo automobilový průmysl, již dále nerozvíjela, v lepším případě by stagnovala,“ upozornil Rouček.

Britský velvyslanec Nick Archer v souvislosti s brexitem v rozhovoru pro ČTK všechny ujistil, že Češi žijící v ostrovním království odchod z EU nijak nepocítí.

Očekává, že po skončení všech politických jednání se podaří překonat nynější nejistotu a najít vztah mezi Evropskou unií a Británií, který bude výhodný pro obě strany.

Archer očekává, že v Británii se od února změní politická nálada, protože se tři a půl roku po referendu o odchodu z EU podaří jeho rozhodnutí realizovat. Běžné občany ale žádné změny nyní nečekají. „V praktických otázkách, ať už jde o Brity, nebo Čechy, se letos nic nezmění. Protože nyní odcházíme na základě dohody," řekl.

Velvyslanec zdůraznil, že práva občanů obou zemí žijících v té druhé zůstanou zachována i do budoucna. Češi se ale musejí do konce roku zaregistrovat v Británii jako usedlíci a Britové v Česku musí požádat o trvalý nebo o přechodný pobyt. „Občané se nemusí o nic bát, pokud se zaregistrují,“ řekl.

Zatím se v Británii podle Archera zaregistrovala zhruba polovina všech občanů EU, kteří v zemi žijí. Přesné počty registrovaných Čechů nezná. „Stále je však několik tisíc až desítek tisíc českých občanů, kteří se musejí registrovat,“ řekl. Vlády a velvyslanectví obou zemí podle něj stojí před úkolem svým občanům registraci připomínat. „Obě vlády, obě ambasády jsou odhodlány vynaložit veškeré úsilí, aby zajistily, že si všichni uchovají svá práva. Vím, že česká ambasáda v Británii pracuje se skupinami dobrovolníků, aby tyto lidi kontaktovala,“ řekl.

Co se týká zahraničních studentů, Británie se podle Archera ještě nerozhodla, zda bude pokračovat v evropském výměnném programu Erasmus, nebo bude chtít vytvořit nějaký nový systém otevřený i pro studenty z třetích zemí. Velvyslanec ale zdůraznil, že Británie o zahraniční studenty stojí. „Naše země potřebuje zahraniční studenty, pokud si chce uchovat svou vysokou úroveň. Takže dobří čeští studenti nebudou znevýhodněni,“ řekl.

Velvyslanec také podotkl, že nezaznamenal žádné časté případy návratu českých nebo britských občanů do vlasti kvůli brexitu. „Nevidíme, že by lidé odcházeli, a to jakýmkoli směrem. A je to proto, že vztah mezi Británií a Českou republikou na mezilidské úrovni není stejný jako vztah Británie s jinými státy střední Evropy. Češi v Británii jsou profesionálové, na manažerských úrovních, jsou dobře integrovaní a neidentifikují se sami jako komunita. Proto očekávám, že zůstanou,“ řekl. Z Britů žijících v Česku by podle něj mohli odejít lidé vyslaní do země jako pracovníci nadnárodních firem, takových ale podle Archera bude menšina.

Velvyslanec zopakoval pozici britské vlády, že se do konce roku podaří najít dohodu o budoucím uspořádání vztahů s EU. Neočekává, že by pak výsledná dohoda mohla narazit při ratifikaci v národních parlamentech členských zemí Unie. Rychlé vyřešení budoucích vztahů je podle Archera důležité i pro ukončení nejistoty, která dlouhý proces brexitu provází.

„Jsme nyní v období nejistoty, protože každá změna znamená nejistotu – když se stěhujete, máte dítě nebo měníte práci. Ale děláte ty věci, protože očekáváte, že potom se budete mít lépe. Brexit přichází s jistotou, že život po něm bude lepší,“ řekl Archer. Podle něj sice brexit přinese lidem a firmám nějaké drobné změny, ale všichni se novému stavu rychle přizpůsobí.

