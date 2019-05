EU se za pár let rozpadne, tak jako SSSR. Markéta Šichtařová si k tomu vzala velký průzkum

31.05.2019 13:02

Ekonomka Markéta Šichtařová má za to, že se EU za pár let rozpadne. Rozpadne se stejně, jako se kdysi rozpadl Sovětský svaz. Ten se tehdy pokusil zreformovat Michail Gorbačov. Většina politiků o dnešní EU také tvrdí, že se musí zreformovat. Ale podle ekonomky by si měli uvědomit, že některé projekty zreformovat zkrátka nejdou. Čeká je zánik.