EXKLUZIVNĚ A ven! Ven z vlády! Babiš měl začít jednat, že i Kalousek je vedle něho prý jak opožděný permoník

ParlamentníListy.cz sbíraly informace o osudu kabinetu Andreje Babiše řadu týdnů. Během nich jsme získali mnoho podnětů takzvaně z první ruky. Šlo nám o jediné. Vědět, kdo za kterým ministrem stojí, kdo má jaký charakter, ale především: kdo může počítat s Babišovou podporou v dlouhodobém horizontu.

Vrcholná jednání nevypukla v žádné podzemní kavárně ani v zahraničí, ale během „večírku“, který se uskutečnil v úterý na Pražském hradě. Zde se mimochodem sešlo několik stovek účastníků. Byli mezi nimi hejtmani, poslanci, ministři. Současní i ti bývalí. S některými z nich jsme měli možnost hovořit a většina se s námi bavila jako přes kopírák. Měli řadu informací a podnětů. Věděli, co se zřejmě odehraje.

Prvním důležitým faktorem v budoucí podobě vlády je Andrej Babiš, jakkoli absurdně to zní. Ten se podle svého okolí s detaily ohledně dosazování jmen na klíčové posty příliš nesvěřuje. O tom, kdo by měl kde sedět, podle mnoha našich zdrojů nevěděli ani nejbližší Babišovi kolegové. Proč? „Dělá to dobře. Čím víc jmen a dat, tím hůř,“ svěřil se ParlamentnímListům.cz jeden z někdejších vicepremiérů. Jméno uvádět nechtěl.

Jak už jsme řekli, desítky debat se vedly ne o vládní důvěře, s tou totiž v prvním kole nikdo nepočítá, ale o budoucí podobě kabinetu. „Jistojistě ta vláda během příštích dnů dozná změn,“ uvedly dva naše zdroje. Proč? „Protože přecie pan premiér jednal někdy i pod určitým tlakem, co se personálií týče,“ dodaly. Co je tím myšleno? Některé posty zkrátka Babiš obsadil, aniž s nimi počítal. Stručně řečeno „mu to bylo doporučeno“. Kým? O tom lze snadno spekulovat.

ParlamentníListy.cz samozřejmě nejvíc zajímalo, kdo by měl končit. „Babišovo úřadování je věcné a bryskní, že i Mirek Kalousek vedle něho vypadá jako opožděný permoníček,“ uvedl pro naši redakci někdejší ministr silového resortu. Ale o kom je řeč? Nejvíce šancí na vyhazov má podle našich zjištění dvojice ministrů vnitra a školství, tedy bývalý policista Lubomír Metnar a Robert Plaga, politik a vysokoškolský pedagog z Brna (tento region podle všeho sehrál svou zásadní roli při jmenování do funkce). Důvody, které k tomu měly Andreje Babiše přimět, se taktéž shodují. Má jít o oblast „poradců“. Spíše však lidí, kteří tyto osoby přivedli. V tomto ohledu jsme ovšem slíbili více neprozrazovat. Otazník visí i nad ministryni Šlechtovou.

Kdo si naopak může být svou pozicí jistý? Ministr Brabec a kolega Stropnický.

„Pan premiér už při jejich nominaci musel vědět, že po první nedůvěře skončí, tím jsem si jistý. Udělal to dobře. Vyhověl, a přesto zvítězil,“ řekl nám zdroj blízký ANO, který je o krocích okolo vlády dobře informovaný.

Opět tak platí, že Babiš úspěšně zvládl několik šachových partií naráz. A aby tomu všemu nasadil pomyslnou korunu, můžeme si prý být jistí, že „sichr pozice a všeho, co k tomu patří“, prý nemá vůbec žádný ministr.

