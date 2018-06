Ekologičtí aktivisté se připoutali k důlnímu rypadlu. A tím to neskončilo

Dopoledne se další desítky lidí snažily opustit vymezenou trasu protestního pochodu a vniknout do lomu. Policie je zadržela. Zbylých několik set aktivistů pokračuje po stanovené trase do obce Braňany.

Aktivisté z hnutí Limity jsme my prohlašují, že zamýšlejí zastavit těžbu uhlí, kterou považují za škodlivou v souvislosti se změnou klimatu.

Asi 20 lidí vylezlo ráno mezi 4:00 a 5:00 na vrchol rypadla v lomu a na místě se připoutali. „Museli jsme zastavit těžbu, abychom minimalizovali riziko, že by se někomu něco stalo,“ řekl ČTK mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký. „Škody samozřejmě vznikají, ale to teď zatím řešit nebudeme,“ dodal. Nad lokalitou létá policejní vrtulník.

Dopoledne během protestního pochodu vybočily nečekaně desítky lidí z vymezené trasy a pokusily se proniknout do lomu Bílina. Na místě je obklopili policejní těžkooděnci. Když policie neuspěla s výzvou, aby se protestující vrátili na stanovenou trasu, desítky aktivistů zadržela a oblast uzavřela. Podle aktivistů opustila trasu zhruba třetina z pětistovky účastníků.

„Došlo k narušení řádného a pokojného pochodu,“ sdělil ČTK policejní mluvčí Daniel Vítek. „Přes opakované výzvy policie někteří pronikli do důlního díla, a jsou tak podezřelí z postupu proti hornímu zákonu a neuposlechnutí výzvy policie,“ doplnil. „Od začátku klimakempu je to dnes pátý pochod. Trasa je dohodnutá. Až do dnešního dne vše probíhalo v pořádku,“ řekl mluvčí Severočeských dolů Kopecký.

Aktivisté, kteří kráčejí do Braňan, se zastavili nad lomem Bílina, kde skandovali hesla a rozložili transparenty. „Chceme tak podpořit všechny naše kolegy, kteří zůstali za námi a bojují za nás za všechny,“ řekla ČTK aktivistka Veronika Dombrovská.

„Jsme tady kvůli změnám klimatu. Proto jsme tady v regionu, kde se těží uhlí. Proto protestujeme. Používáme občanskou neposlušnost, protože standardní prostředky nestačí,“ řekl už ráno Áron Tkadleček z hnutí Limity jsme my.

Akce je součástí vícedenního tábora odpůrců těžby hnědého uhlí. Druhý ročník takzvaného klimatického kempu začal 27. června za obcí Louka u Litvínova. Pořádá přednášky, workshopy a dílny, které mají upozornit na změny klimatu a podpořit způsob života bez ekologických stop. Uhlí vytěžené v mosteckém uhelném regionu přispívá podle účastníků kempu ke světovým škodám způsobeným změnami klimatu. Proniknout do lomu Bílina se účastníkům podařilo už loni v rámci prvního ročníku klimakempu. Severočeské doly speciální opatření kvůli akci nepřichystaly.

autor: mp