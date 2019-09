Ekonomika nám už zpomaluje, varoval ekonom. A odborář Středula vyskočil...

Ceny zboží v České republice rostou, ať už jde o ceny potravin nebo ceny energií. Rostou sice i platy, ale otázkou je, co bude nakonec důležitější.

„V té ekonomice, která je trošičku nad svými kapacitami, mohou ceny trošičku růst, ale není to něco, čím bychom se měli znepokojovat,“ poznamenal v úvodu diskuse Singer.

Středula okamžitě varoval, že české mzdy jsou stále nízké. Odbory prý budou dál tlačit na růst mezd, protože máme menší mzdy, než je obvyklé na západ od nás. „České mzdy jsou na úrovni rozvojových zemí EU. Proto máme zájem na tom, aby dramaticky rostly,“ upozornil odborářský boss.

Špicar ho okamžitě krotil. Připomněl, že česká ekonomika se ochlazuje, ale platy stále rostou. Zatímco v Evropě rostly většinou ani ne o 3 procenta, v Česku rostly o více než 8 procent, a to je podle Špicara v této fázi české ekonomiky dlouhodobě neudržitelné. Zvláště v situaci, kdy ve světě probíhá obchodní vlka Spojených států s Čínou. A hrozí nám prý i obchodní válka USA s EU. „Tam když slyšíme Donalda Trumpa mluvit o clech 25 procent na evropské automobily, tak nám teče studený pot po zádech,“ poznamenal kriticky Špicar na adresu 45. prezidenta USA.

Středula diváky uklidňoval, že nám zatím žádný horor nehrozí. Prostor pro růst platů je v Česku podle Středuly doslova obrovitý. Uznal sice, že naši otevřenou ekonomiku může zasáhnout brexit, ale věří, že z pohledu státního rozpočtu nepůjde o tvrdý úder. Podle Středuly bude důležitější zastavit odtok zisků z Česka.

Špicar dal Středulovi za pravdu, jen nabídl trochu jiný recept na řešení. Nevidí cestu ve zvyšování platů, ale spíše ve změně výrobků, které produkujeme. Pokud budeme vyrábět něco s vyšší přidanou hodnotou, zůstane nám v Česku více peněz. „My jsme skutečně to, co levicoví ekonomové nazývají odtoková ekonomika,“ uznal Špicar s tím, že z Česka odtékají na ziscích miliardy. „Ale je to jen daň za to, jakou formu transformace zvolili čeští politici,“ dodal Špicar.

O pár chvil později Středulu velmi potěšil. „„A my třeba vás jako odbory budeme podporovat za růst platů učitelů o 15 procent, protože jsme si uvědomili, že bez dobrých učitelů se prostě neobejdeme,“ uvedl Špicar. „Konec levné ekonomiky přijde kromě jiného s kvalitním školstvím, a ne se slevami na jízdném. Studenti, se kterými jsem o tom mluvil, tak říkali, že budou velmi levně jezdit do špatných škol,“ přisadil si ještě Špicar.

Středula mu poděkoval a voliče požádal, aby si pamatovali, že vláda Andreje Babiše (ANO) slibovala, jak učitelům navýší plat o 15 procent, a teď na svůj slib jaksi zapomíná.

Singer upozornil, že k proměně ekonomiky, o které se mluví, již dochází mnoho let. „My jsme dramaticky proměnili tu podobu ekonomiky. Od roku 2000 tu přibylo na 700 tisíc míst pro vysokoškoláky,“ zdůraznil někdejší člen Bankovní rady ČNB s tím, že ubylo míst pro nekvalifikované pracovníky.

Středulu tím však nijak zvlášť neuklidnil. „My jsme si tady utahovali opasky, ale my jsme si je utahovali celých třicet let. A my už jsme si řekli dost!“ rozčílil se Středula. Politici tu podle něj třicet let slibovali, jak změní českou ekonomiku, ale prý toho moc neudělali. Středula má za to, že by se měl změnit daňový systém.

Singer si v závěru diskuse rýpl do kabinetu. Kvůli rozpočtu. „Debata mezi levostředovou vládou a komunisty, kteří chtěli mít schodek o deset miliard nižší, dokazuje, že my nemáme úplně normální evropskou politiku,“ upozornil bývalý guvernér České národní banky.

Když se ještě jednou dostal ke slovu Špicar, upozornil na to, že vláda má tolik pevně daných – mandatorních – výdajů na důchody a na další pevně dané položky, že má méně peněz na investice. A ty peníze, které má, mnohdy ani nedokáže proinvestovat.

„Takže vy chcete snižovat důchody?“ zeptal se Středula.

„To jsem v žádném případě neřekl,“ ohradil se Špicar. Trval však na tom, že potřebujeme důchodovou reformu.

