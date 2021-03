Ekonomka varuje: Jak vypadá náraz do dluhové zdi? Podívejte se vedle na Slovensko

reklama

Zamrazilová se mimo jiné také vyjádřila k tomu, jak vnímá hovory o tom, že by měl být kvůli koronavirové krizi uzavřen průmysl. „V současné době bych byla mnohem raději, kdyby se ta situace dala zvládnout tak, jak je to naplánováno, to znamená kombinací testování a očkování. Klíčový moment, o který celou dobu jde, je ten, aby by nebyl přehlcený ten zdravotnický systém. Ale faktem je, že opravdu, pokud by se na delší dobu vypnul průmysl, tak jednak jsou to ty prvotní ztráty, protože průmysl ekonomiku v současné době táhne od ještě většího propadu. Zabraňuje ještě většímu propadu. A pokud by lockdown trval delší dobu, tak by se mohly zpřetrhat dlouhodobě funkční subdodavatelsko-odběratelské řetězce,“ zmínila Zamrazilová. Česká republika podle ní není v pozici, kdo by mohl tyto řetězce narušovat dlouhodobě.

Vládě je v současné době doporučováno, aby vypracovala realistickou konsolidační strategii. „Konsolidační strategii uložila vládě Poslanecká sněmovna v momentě, kdy schvalovala třetí novelu zákona o státním rozpočtu navyšující schodek pro rok 2020 na oněch 500 miliard korun. Jako vázací podmínku tam Sněmovna uložila vypracovat konsolidační strategii, a to do září s tím, že bude jasné, jak se veřejné finance budou vyvíjet, právě s ohledem na to, aby se nenarazilo na dluhovou brzdu. A ta konsolidační strategie neobsahuje vůbec žádné konkrétní kroky, pouze to, že se mají veřejné finance zlepšovat... Hospodaření veřejných financí státního rozpočtu se má zlepšovat tempem půl procentního bodu HDP ročně,“ poznamenala Zamrazilová.

Kdyby vláda dluhovou brzdu ignorovala, můžeme se podle Zamrazilové podívat k sousedům na Slovensko. „Slovensko se na hranici dluhové brzdy dostalo už těsně před pandemií a vlastně tím, že tam byly jakési nadějné kroky tu situaci stabilizovat, pak přišla ta pandemie, agentura Fitch pak loni v květnu srazila Slovensku rating o celý jeden stupeň a v listopadu navíc zhoršila výhled ze stabilního na negativní. A když se přeneseme zpátky k nám, tak se podíváme, že sice my máme rating dobrý, Moody’s i Fitch nám rating potvrdily, ale přečteme-li si pozorně celý text, které ty agentury publikovaly, tak v obou případech je, že riziko udržení toho ratingu je v tom, že by po roce 2022 nebyly veřejné finance dostatečně konsolidovány. A když se podíváme na náš politický volební cyklus, tak si musíme uvědomit, že vláda, která vzejde z příštích voleb, nebude moci začít konsolidaci provádět dříve než v roce 2023. Když jsou volby na podzim, tak to znamená, že vláda bude sestavena někdy v lednu, únoru, ale už nic neuděláme s vládními financemi v roce 2022,“ zdůrazňuje Zamrazilová.

Konsolidace se pak podle ní nemůže dělat bolestně. „To bychom se dostali tam, kde být nechceme, kde jsme byli v letech 2012, 2013,“ dodala.

Následně hovořila o tom, jak velkou chybou bylo schválení daňového balíčku z prosince loňského roku – zrušení superhrubé mzdy, které v podstatě pomáhá jenom bohatým lidem, nebo vysokopříjmovým zaměstnancům. „Lépe řečeno, to znamená, že těm, kdo opravdu pomoc potřebují, tak to příliš nepomůže. A přitom to veřejné finance zasáhne opravdu velmi, velmi dramaticky, protože se naprosto zbytečně připraví o nějakých sto miliard korun. Když k tomu přičteme ještě třeba vlastně zrušení daně z nabytí nemovitosti v minulém roce, tak to je prostě příklad, jak se s tím covidem bojovat nemá, protože opatření, která jsou přímo navázána na covid, jsme akceptovali. Ale toto přímo navázáno není, ta souvislost je velice vágní a rozpočet se tím zbytečně připravuje o peníze, které by se jinak daly spolehlivě vybrat,“ zmínila.

Dluhy podle všeho bude muset řešit příští vláda, Zamrazilová však nechce strašit zvyšováním daní. „Pokud chceme zachovat nějakou současnou úroveň zdravotnictví, školství, důchodů, sociální jistoty, tak pokud vlastně nedojde k nějakému extrémnímu zadlužení, ale tady nám to už finanční trhy by stejně za několik let ani nedovolily, tak nakonec jedinou možností, kterou vláda, ať už bude jakákoliv, a Parlament, ať už bude jakýkoliv, tak stejně bude muset řešit na příjmové straně...,“ podotkla. Nedovede si však představit situaci, kdy by ke zvýšení daní nedošlo.

