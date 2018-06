Eliška Wagnerová: Tím, co dělají Slušní lidé, se cítím ohrožena víc než tím, že někdo ukáže holý zadek

Wagnerová se nechala slyšet, že v případě, že by premiér Andrej Babiš skutečně navrhl na post ministra zahraničních věcí Miroslava Pocheho, ona jako prezident by jej jmenovala. „Jeho minulost neznám přímo, o těch výtkách samozřejmě vím. Zaznamenala jsem například, že kolega Dienstbier ze Senátu se k němu vyjadřoval nepříliš lichotivě. Jenomže já si myslím, že pokud by někdo nepřinesl opravdu zásadní informaci o tom, že je to člověk naprosto neschopný vykonávat funkci ministra ve vládě, tak nezbývá nic jiného než jmenovat,“ poznamenala Wagnerová s tím, že Poche by se musel dopustit nějakého trestného činu a být obviněný.

„Pokud je to v rovině s odpuštěním jedna paní povídala a sama ČSSD ho nechala dál veřejně působit, tak si nemyslím, že je úlohou prezidenta, aby kádroval kandidáty na funkci ministrů. Prezident nemá vyšetřovací pravomoci,“ podotkla.

Prezident podle jejích slov působí jako notář, to znamená, že ověřuje, zda dotyčný splňuje formální náležitosti. „Není to vyšetřovatel, prostor pro něj bych definovala velmi úzce. Tedy premiér ministra navrhuje, prezident jmenuje. Pokud jde o zkoumání jakéhosi morálního či mravního profilu kandidáta ze strany prezidenta, byla bych tam hrozně opatrná, protože víte, není nic horšího, než když se člověku nespravedlivě ublíží,“ zmínila s tím, že prezident nemůže ani chtít, aby ve vládě usedl jeho ideologický nebo ideový klon. „On za tu vládu nenese odpovědnost,“ podotkla.

V případě, že by prezident Pocheho nejmenoval, mohl by přijít na řadu kompetenční spor vedený před Ústavním soudem. Ten by však musel vyvolat premiér Andrej Babiš (ANO), o čemž Wagnerová pochybuje, že by to udělal.

Následně se Wagnerová vyjádřila také k divadelnímu představení v Brně, při němž Ježíš znásilňuje muslimku. Představení vyvolalo velkou kontroverzi. „To, o čem se mluví, byl dílek představení. Navíc to, jak to bylo provedeno, nebylo nic brutálního, v řadě jiných inscenací vidíme daleko ostřejší, tvrdší scény. Mluví se o Ježíši, ale to nebyl Ježíš, to byl symbol, já tvrdím symbol Evropy. Té Evropy, která měla, řekněme, kolonie, která řadu zemí, co si budeme povídat, docela dost vysála, která se k řadě lidí rozhodně nechovala s povinnou úctou. Naopak jim dávala najevo, že jsou ‚untermench‘, podlidi,“ nechala se slyšet Wagnerová a zkritizovala Slušné lidi, kteří vtrhli na pódium a protestovali podle ní, aniž by věděli proti čemu.

„Pro mě ta divadelní hra byla o tom, že spouštěčem hrozných nenávistí je, když jeden s druhým jedná bez respektu, když ponižuje jeho lidskou důstojnost, v úplně bazální podobě,“ sdělila Wagnerová, jež na protestující lidi, kteří vtrhli na jeviště, podala trestní oznámení. „Dopustili se výtržnictví. Je navíc neuvěřitelné, že někdo mi má říkat, na co se mám koukat, a na co už ne, to je zjevná, hrubá neslušnost. V tom se cítím daleko více ohrožená, než když někdo ukáže holý zadek,“ uzavřela.

