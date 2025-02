Elon Musk popřál AfD předpovědí, která mnohé naštve

V Německu proběhly o víkendu předčasné volby, které se ziskem 28,6 procenta ovládla konzervativní křesťanská unie CDU/CSU. „Naším cílem je sestavit stabilní vládu pro tuto zemi,“ řekl ředitel parlamentní frakce CDU/CSU Thorsten Frei ve Spolkovém sněmu v televizi ZDF. Generální tajemník CDU Carsten Linnemann uvedl, že teď „musí přijít změna politiky“.

„My, CDU a CSU, CDU/CSU, jsme vyhráli tyto volby do Bundestagu v roce 2025,“ říká kandidát na kancléře CDU/CSU Friedrich Merz a poděkoval za vynikající spolupráci mezi CDU a CSU.

Dosud vládnoucí SPD skončilo až na třetím místě se 16,4 procenta, což je největší propadák vládnoucí strany za desítky let. „Hořký volební výsledek,“ okomentoval ještě při sčítání hlasů dosavadní kancléř Olaf Scholz. „Je to volební porážka,“ říká kancléř.

Úspěch si naopak připsala Alternativa pro Německo, která se s 20,8 % hlasů stala druhou nejsilnější stranou v Bundestagu. Jde o zdvojnásobení volebního výsledku z roku 2021 a nejsilnější výsledek v historii strany.

Ke skvělému výsledku AfD už se vyjádřil například maďarský premiér Viktor Orbán, podle nějž Němci očividně hlasovali pro změnu politiky. „Občané Německa hlasovali pro změnu v obrovském počtu. Chci pogratulovat Alici Weidelové ke zdvojnásobení podílu hlasů AfD. Hodně štěstí a Bůh žehnej Německu!“ reagoval Orbán.

