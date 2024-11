Elon Musk se opřel do tématu Ukrajiny, až začal „hořet internet“

Sachs začal s vysvětlováním výbušně. „Toto není útok Putina na Ukrajinu tak, jak nám říkají každý den. Začalo to v roce 1990. James Baker třetí, náš ministr zahraničí řekl Michailu Gorbačovovi, že se NATO nepohne ani o palec na východ, pokud svolí ke sjednocení Německa. USA to porušily už v roce 1994, když Clinton podepsal plán expandovat NATO až na Ukrajinu. To je okamžik, kdy se takzvaní neokonzervativci dostali k moci,“ zabředl do historie. A připomenul, že v roce 1999 skutečně došlo k rozšíření NATO o Polsko, Maďarsko a Česko.

Podotkl, že pak USA stály v čele bombardování Bělehradu, tedy NATO bylo použito pro vybombardování evropského hlavního města a rozdělení země. „To se Rusům moc nelíbilo. Ale Putin začal jako proevropský, dokonce i proamerický. Zeptal se, zda by se měli zapojit do NATO, když ještě byla myšlenka vztahů na bázi vzájemného respektu na stole,“ pokračoval profesor. Zmínil také, jedenácté září a jak Rusové podpořili Američany ve snaze potlačit terorismus v Afghánistánu.

V roce 2004 až 2005 popsal pak Sachs jako roky, kdy se USA zapojily do „měkké změny režimu“ na Ukrajině, tedy do první barevné revoluce. Nicméně v roce 2010 se stal prezidentem Viktor Janukovyč, který ctil neutralitu Ukrajiny. „Takže 22. února 2014 se USA aktivně zúčastnily svržení Janukovyče,“ prohlásil Sachs a zmínil nechvalně známý telefonát Viktorie Nulandové a amerického velvyslance. A vyjmenoval také, jak dopadlo „ani o palec na východ“, tj. Estonsko, Litva, Lotyššsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko i Slovinsko se přidaly do NATO.

Pak se přesunul na konec roku 2021, kdy Putin přišel s návrhem dohody mezi Ruskem a USA o bezpečnosti. „Jeho základem je žádné rozšiřování NATO,“ podotkl. Zmínil také, jak pět dní po začátku války na Ukrajině byl Zelenskyj ochotný přistoupit na neutralitu. „A pak Spojené státy a Velká Británie řekly: Ani náhodou! Vy bojujte dál. Kryjeme vám záda. Sice předek chránit nebudeme, všichni umřete, ale záda vám kryjeme,“ shrnul přístup mocností. Ukrajinské ztráty na životech odhadl na 600 000 lidí. „To je 600 000 smrtí Ukrajinců od okamžiku, kdy Boris Johnson přiletěl do Kyjeva, aby jim řekl, že mají být stateční. Skutečně hrozné,“ komentoval.

Zdůraznil, že oproti každodenním tvrzením Putin není Hitler. „To je úplně falešná, lživá historie, která je čistě výrobkem PR americké vlády,“ řekl a dodal, že neví, co bude, když proti USA stane jiná jaderná mocnost. „Ale my jsme si s nimi začali,“ podotkl.

Když video se slovy Jeffreyho Sachse sdílel Elon Musk s komentářem „zajímavé“, dostalo se mu kromě pochval také nadávek za to, že šíří ruskou propagandu. „U tohoto tématu jsou lidé mnohem obeznámenější než Jeffrey Sachs. Je to blázen, co se týče Ukrajiny. Příště budete zveřejňovat videa Johna Mearsheimera, ruského agenta,“ ozval se „klasický liberál“ Mark Scott, který Muskovi doporučil, aby četl díla historika Timothyho Snydera. Parodie na účet JD Vance také prohlašovala, že se jedná o ruskou propagandu.

Holy shit this is just a blatant russian propaganda, a completely skewed version of history. It’s so concerning Elon keeps spreading bullshit like this. https://t.co/3H7gKTDaNN — Maxym (@maxym3D) November 12, 2024

There are far more knowledgeable people on the topic than Jeffrey Sachs. He's a crank on Ukraine. Next, you'll post vids by John Mearsheimer, the Russian asset.



Here is a thorough rebuttal of Sachs’ ahistorical ramblings by a collection of Ukrainian scholars.



You might want… https://t.co/cKFbpohBCo — Mark Scott (@onedarwinian) November 12, 2024

At what point is Elon's buying the election for Vladimir Putin just plain treason? How is it anything else? His comments are entirely pro-Russia propaganda. https://t.co/WHOFfq3LNA — JD Vance | U.S. Senator for Ohio (Parody) (@JDVanceRep) November 12, 2024

K Muskově příspěvku přidal poťouchlou poznámku europoslanec Ondřej Dostál. „Velice zajímavé. Tak zajímavé, že v roce 2022 by vám za to v Česku vypnuli stránku pod vládou Petra Fialy a Víta Rakušana,“ napsal k příspěvku.

Very interesting. So interesting it would get your website switched off in 2022 Czechia under @P_Fiala and @Vit_Rakusan. https://t.co/SzwTFafCKS — Ondřej Dostál (@dostalondrej) November 12, 2024

