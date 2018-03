Erik Best přímo na veřejnoprávní obrazovce těžce zaútočil na ČT. A novinář, který nesnáší Zemana, se neudržel

V pondělním pořadu Devadesátka na ČT24 hovořil ředitel veřejnoprávní televize Petr Dvořák například o transparentnosti a objektivnosti České televize. Jako host nechyběl ani americký novinář Erik Best, který se proti vyjádření generálního ředitele ČT a objektivitě televize velmi kriticky vymezoval. Šéfredaktor serveru Forum24.cz Pavel Šafr si ho za to pěkně podal.

„Česká televize má příjmy z koncesionářských poplatků a slouží veřejnosti, hlavní otázka je, zda je tak objektivní, jak má být. Já si nemyslím, že je otázka, zda má existovat, má být zestátněna, ale myslím si, že je otázka, zda má pracovat o něco lépe,“ prohlásil novinář Best v pořadu na ČT24.

Erik Best je podle svých slov přesvědčen o tom, že by ČT měla mít snahu „pořád a všem stejně“. „Že veřejnoprávní média do určité míry slouží vládě, je obvyklé. Neznamená to, že úplně pochlebují, ale slouží tomu, kdo je u moci. V České republice je to však leckdy opačné,“ nechal se slyšet americký novinář, podle kterého za tím stojí finanční zájmy. „Já tomu říkám, že jsou to děti OKD a ČEZ,“ nebral si servítky.

Best také v pořadu všechny diváky ujišťoval o tom, že se na Českou televizi dívá každý den a vnímá určité tendence. „Nepotřebuji důkaz. Důkazem je celé vysílání,“ zdůraznil Best. „Mohu mít tisíc pocitů, ale důležité jsou zavedené metriky,“ reagoval na jeho slova Dvořák. „Skoro před rokem jsem napsal, že váš kandidát na prezidenta je pan Drahoš. A myslím si, že se to pak naplnilo. Byl to jediný kandidát, který byl pozván do pořadu Otázky Václava Moravce, fandili jste panu Drahošovi,“ připomněl mu Best.

Jeho názory na objektivitu České televize ale moc nepotěšily šéfredaktora serveru Forum24.cz Pavla Šafra, který mu to ve svém twitterovém příspěvku pořádně spočítal. „Ruský Američan Erik Best předvedl v České televizi své analytické schopnosti. On prostě ví, že je ta televize neobjektivní, protože je to jeho pocit,“ napsal ironicky Šafr, který prý u nás nezná žádného jiného Američana, který by lépe pracoval pro naši pátou kolonu – pro Moskvu.

Dvořák se v pořadu také snažil objasňovat transparentnost České televize.„Snažíme se být natolik transparentní, abychom neškodili našim zaměstnancům. Moje smlouva včetně všech benefitů je veřejná a já mohu garantovat, že v České televizi nemá nikdo vyšší plat než generální ředitel,“ upřesnil.

Generální ředitel ČT se také rovněž vymezil proti analýze UK, podle níž došlo k nadreprezentaci TOP 09 ve vysílání České televize. „Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, jež analýzu zadala, ji nakonec nevyužila,“ podotkl k dané analýze, jež hodnotila délku promluv. To prý považuje Dvořák za nesmysl, neboť každý z politiků podle něj hovoří jinak rychle.

autor: nab