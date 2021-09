Euro ne. Katastrofa! Podívejte na Slováky... Okamura burácel z pódia, pak si zašel mezi lidi. Silná reakce

reklama

„Nechceme už žádný lockdown, chceme návrat k normálnímu životu. Říkáme ne povinnému covid očkování. Chceme uznávání protilátek a prosazujeme návrat dětí bez omezení a bez podmínek,“ uvedl hned v úvodu Tomio Okamura. Promluvil i o nutnosti uznání protilátek a o tom, že by očkování rozhodně nemělo být povinné. „Názor SPD je jasný. Ať je to dobrovolné. Kdo se nechce nechat očkovat, ať není diskriminován. Kdo se chce nechat očkovat, ať se nechá, je to v pořádku“.



FOTO: David Hora

Euro? Katastrofa! Podívejte se na Slovensko

Opřel se do Pirátů a SPOLU. Neušetřil ANO Andreje Babiše a Jana Hamáčka. Cílem těch stran jako jsou Piráti a TOP 09, koalice SPOLU, je likvidace české svrchovanosti, přijímání migrantů, likvidace české koruny, ničení tradičních evropských a křesťanských hodnot a další omezování svobody projevu. Všechny strany, které jsou nyní v Parlamentu, řekly, že budou zvažovat přijetí eura. Andrej Babiš řekl, že souhlasí s přijetím eura, ale až když to bude vhodné. A když jsem se zeptal, kdy to tedy bude vhodné, tak to nevysvětlil,“ pokýval hlavou Okamura a dodal. „No tak to je snad ještě nebezpečnější názor než například Piráti nebo koalice SPOLU nebo TOP 09, kteří říkají – ano, jestli budeme ve vládě, tak v příštím volebním období, tedy od října, přijmeme euro. Ti to řekli alespoň férově. A my musíme udělat všechno proto, abychom zabránili přijetí eura v ČR. Bude to katastrofa,“ varoval Okamura s tím, že se lidé mají podívat na Slovensko. „Ministr vnitra a předseda ČSSD Hamáček říká, jak se mají na Slovensku skvěle, protože mají euro. A proč teda Slováci jezdí na práci sem? Protože se tam samozřejmě všechno zdražilo a je to velký problém.“

Fotogalerie: - Český jarmark v Pardubicích

Fotogalerie: - Český jarmark v Brně

EU, referendum a video o bodnutí Okamury

Vejce za dvě koruny, 40 gramů gothaje za dvacku

Na akci několikrát zazněla hymna SPD, kterou nazpíval Petr Kolář. V rámci jedné ze soutěží pak hrála i písnička Karla Gotta Trezor. Představeni byli jihočeští kandidáti za SPD do voleb.

Lidé si pochutnávali na levných klobásách, domů si kupovali mléčné výrobky, jablka i vejce. Jedno vajíčko se nabízelo za korunu, devadesát haléřů. „Tak to jsem neviděla už několik let,“ žasla důchodkyně, která si přibrala i gothaj, 400 gramů za dvacet korun. Na rozdíl od jiných politiků neodpovídal Tomio Okamura na otázky lidí z pódia a vydal se přímo mezi ně. Okamžitě se kolem něj udělal obrovský hrozen podporovatelů, kteří se s ním chtěli vyfotit. „Fandíme vám. Budeme vás volit,“ usmívala se starší žena, která s lídrem SPD zapózovala na fotografii i se svým manželem.

