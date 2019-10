Euro nebrat. Jeho tvůrcům se to vymklo z rukou, varuje ekonomka Šichtařová

„Ozvala se v uplynulých dnech Deutsche Bank, která by – coby svým způsobem 'podřízená' Evropské centrální banky – měla držet ústa. Ozval se šéf Erste Group. Ozvala se kritika z vlastních řad od jednotlivých centrálních bankéřů. Už v minulosti se ozvali sami ‚zakladatelé‘ či myšlenkoví otci eura. Pusu na špacír si pustil německý tisk, jindy velmi loajální ‚evropským hodnotám“. Ti všichni čím dál víc rebelují... v podstatě proti euru. Ačkoliv většinou volí diplomatičtější slovník, a místo o euru mluví o špatné měnové politice. Což jest ovšem jen vznešenější název prakticky pro totéž,“ poznamenala úvodem blogu Šichtařová.

Během posledních deseti let podle jejích slov používaly centrální banky všeliké podivuhodné a ještě podivuhodnější experimenty k rozpohybování ekonomik. Po roce 2008 se pak, jak uvádí na blogu, rozběhly praktiky na dosud nevídané obrátky. „A nic. Nulový efekt. Mezi námi, má to jednoduché vysvětlení, které socialisté nechtějí a snad ani nemohou vidět: Tam, kde je ekonomika tak zoufale vychýlena z rovnováhy, kde nezkrachovaly již neefektivní a zastaralé provozy, tam zkrátka není dost investičních příležitostí. I když lidé mají peníze, nemají je k čemu použít, nemají do čeho investovat, protože vše je nějaké staré, zatuchlé, neefektivní, málo výnosné, zkrátka nepročištěné ekonomickým poklesem,“ dodala Šichtařová s tím, že ekonomika se tedy nemůže rozhýbat.

„Celé je to jen útěk k socialistické víře, že osvícený soudruh v centrální bance uřídí ekonomiku lépe než trh se všemi informacemi, které soudruh nemůže nikdy mít. A právě takových soudruhů jsou aktuálně Evropská centrální banka, Evropská komise i Evropský parlament plné,“ dodala ekonomka.

Následně pak hovořila o vrtulníkových penězích, zápornějších úrokových sazbách nebo ještě větším zestátňování. „Když už centrální banky nevěděly, jakými dírami ještě sypat peníze do ekonomiky, napadlo je, že budou vykupovat od bank soukromá aktiva – včetně akcií – a bankám za ně platit. Tím se objem peněz v oběhu ještě víc nafoukne, nafoukne to uměle ceny akcií a současně to zestátní dosavadní soukromé akciové společnosti,“ zmínila.

„Samozřejmě, že tohle decimování toho, co dosud funguje, nemůže trvat věčně. Nemůže trvat dokonce ani desítky let. Jinak by prostě přestaly existovat všechny soukromé podniky a opět začaly existovat jen státní. Takže centrální banky a státy se jednou musejí přestat chovat jak hlupáci, jinak položí kapitalismus. Pokud tedy v eurozóně ještě lze o nějakém mluvit. Nepochybuji sice o tom, že v určitém bodě se dějinné kyvadlo zase začne vracet. Ostatně východní blok se taky v jednu chvíli rozpadl, protože to všechno ekonomicky zkolabovalo. Ale vůbec nemám chuť prožívat druhou antikomunistickou revoluci na vlastní kůži – to ji fakt raději budu pozorovat z té svobodnější strany železné opony. Proto – euro nebrat. Jeho tvůrci to sice nezamýšleli, ale vymklo se jim to z rukou: Bohužel, euro se stalo nástrojem pozvolné socializace zemí, které ho akceptovaly,“ uzavřela.