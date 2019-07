Europoslanec Blaško jako varování. Když dezinformátoři spojí síly, jsou opravdu nebezpečí, burcuje Hlídací pes

Analytik Roman Máca má za to, že mezi SPD a Aeronetem vypukla válka. Přitom to podle něj není tak dávno, co společnými silami dostali do Evropského parlamentu generála Hynka Blaška.

„Bylo to letos někdy v březnu, dubnu, kdy Aeronet začal Okamurovi rýt do kandidátky do evropských voleb. Okamura reagoval tím, že Aeronet označil za sluníčkářský a neomarxistický,“ připomněl ve vyjádření pro server Hlídací pes.org Máca. Dezinformační server Okamurovi na oplátku vyčítá, že hlasuje proti vládě Andreje Babiše (ANO) spolu se stranami z někdejšího demokratického bloku.

Okamura a dezinformační server prý spolu skutečně válčí, ale ledacos je údajně spojuje. Podle serveru je spojuje např. to, že děsí přívalem migrantů a volají po odchodu Česka z EU. A právě na zvolení generála Blaška europoslancem se prý ukázalo, že když spolu šiřitelé zavádějících informací spolupracují, mohou uspět a ovlivnit českou společnost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško SPD



„Na generálu Blaškovi a jeho skoku z osmého místa (kandidátky SPD) až do Bruselu lze ilustrovat to, že takzvaná alternativní média, pokud se spojí, mohou mít reálný vliv a dopad na politiku,“ varoval doslova server.

