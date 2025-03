Evropa Ukrajině nepomůže, nemá na to. Ruské zdroje mají jasno

Anketa Cítíte od Ukrajinců dostatečnou vděčnost za pomoc, kterou dostali? Ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4017 lidí citovala mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, jenž pro novináře Pavla Zarubina mínil, že by tento krok Trumpovy administrativy měl přimět Kyjev k jednání. „Většina dodávek vojenského materiálu pochází ze Spojených států. Všechna zpravodajská data, hlavně satelitní zpravodajská data atd., vše v podstatě pochází ze Spojených států,“ shrnul Peskov s tím, že „pokud je tomu skutečně tak a pokud budou tyto dodávky pozastaveny nebo zastaveny“, pak Ukrajina podle jeho mínění „přijde ze všeho nejvíce o munici, veškeré vybavení a veškeré zpravodajské informace“.



„Aniž bychom se oddávali přehnanému optimismu, lze skromně doufat, že to může povzbudit kyjevský režim, aby se přiklonil k pokusům vyřešit situaci mírovými prostředky,“ doplnil mluvčí Kremlu.



Ruský pohled na současnou situaci pomáhá dobarvit také názor komentátora TASS Andreje Nizamutdinova, v němž zaznívá, že americký prezident Donald Trump krokem „ukázal, že to myslí s co nejrychlejším ukončením konfliktu kolem Ukrajiny vážně, a je dokonce připraven za tímto účelem zahájit operaci k vynucení míru“. „Hlavní rozdíl mezi jeho záměry a kroky předchozí administrativy vedené demokratem Joem Bidenem je v tom, že nebude nucena Moskva, ale Kyjev. Přesněji šéf kyjevského režimu Volodymyr Zelenskyj,“ myslí si.

Není podle něj pochyb o tom, že pozastavení vojenských dodávek „bylo přímým důsledkem hádky, ke které došlo před pár dny při jednání v Oválné pracovně“. Nizamutdinov cituje například slova amerického poradce pro národní bezpečnost Mika Waltze před schůzkou Bílému domu o tom, že podle tohoto ruského pohledu jde o jakési „výchovné opatření“ pro Zelenského od Trumpa, které jej má urychlit při rozhodování, zda se navrátí k jednacímu stolu, a v Moskvě si též všímají, že pokud se americké dodávky neobnoví, nastanou pro Ukrajinu vážné problémy u protivzdušné obrany, „protože jeho základ tvořily zbraně americké výroby a také dělostřelecké granáty“.



Nizamutdinov míní, že Evropa Ukrajině „nepomůže“, přestože po setkání v Londýně padala velmi obsáhlá prohlášení o neutichající podpoře. „Ano, vedení řady zemí ve společenství a Evropská unie jako celek skutečně usiluje o prodloužení konfliktu a nehodlá opustit myšlenku uštědřit Rusku strategickou porážku, ale to je právě ten případ, kdy se touhy neshodují s možnostmi. Za prvé, podle všeobecného mínění evropských expertů EU v současnosti prostě není schopna najít finanční zdroje a rychle realizovat program přezbrojení. Za druhé, mezi zeměmi Evropské unie neexistuje jednota. Plán na vyslání vojáků na Ukrajinu odmítla podpořit například italská premiérka Giorgia Meloniová, která se zúčastnila londýnských shromáždění se Zelenským. A maďarský premiér Viktor Orbán zablokoval diskuse o novém balíčku vojenské pomoci Kyjevu ve výši 20 miliard eur, nemluvě o přidělení stovek miliard, což se pro řadu zemí EU rovná ekonomické sebevraždě,“ vnímá Nizamutdinov nesourodost starého kontinentu v otázce míry podpory pro Ruskem napadenou Ukrajinu.



Od Evropanů má podle ruského komentátora Zelenskému přijít namísto podpory sdělení, aby se Trumpovi omluvil a souhlasil s americkými požadavky. „Nebo alespoň předstíral souhlas.“

Ruská agentura TASS z dnešního ruského tisku vytahuje tvrzení plátků, že by konec americké vojenské podpory „mohl nakonec způsobit kolaps ukrajinské armády“, a naráží tak například na text serveru Izvestija, v němž zaznívá, že ukončení podpory Kyjeva od Washingtonu „prudce sníží“ možnosti ukrajinské obrany.



„Washington už ve skutečnosti proti Kyjevu přijal řadu opatření. Americké ministerstvo zahraničí se rozhodlo zastavit podporu na opravu ukrajinské energetické sítě. Kromě toho šéf Pentagonu nařídil americkému kybernetickému velení zastavit veškeré aktivity proti Rusku včetně útočných kybernetických operací,“ všímá si list.



Citován je bývalý ukrajinský premiér Nikolaj Azarov, jenž funkci zastával během prezidentského období Viktora Janukovyče, s vyjádřením, že se ukrajinské ozbrojené síly „nezhroutí najednou, ale jejich efektivita prudce klesne“. „Spojené státy neposkytují Ukrajině pouze zbraně. Poskytují také zpravodajské informace v reálném čase, koordinují údery prostřednictvím systému Starlink a satelitních sítí,“ shrnul Azarov ve vyjádření citovaném ruskými weby.

Od politologa Mikhaila Mironyuka v ruském listu zaznívá přesvědčení, že Washington bude pokračovat v tajných dodávkách, aby zachoval minimální odolnost ukrajinské armády, ale veřejně se od Kyjeva distancuje. Úplný konec americké podpory v oblasti informací a technologií by podle něj znamenal „nevyhnutelný kolaps ukrajinské armády“, avšak takový scénář podle něj Američané nechtějí.



Vedomosti si všímá, že částečné příměří požaduje též iniciativa francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, a odkazuje na slova francouzského ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota, že by příměří ve vzduchu a na moři mezi Ruskem a Ukrajinou, stejně jako pozastavení úderů na energetickou infrastrukturu, umožnilo Ukrajině a jejím spojencům pochopit, zda je ruský prezident Vladimir Putin připraven „zapojit se do smysluplných jednání o dlouhodobém míru“.



Padají však i ohlasy, že americká administrativa Donalda Trumpa sice nutí Ukrajinu k jednání, ale zároveň od ní neexistují kroky, které by se daly označit za přátelské k Rusku. Rossijskaja gazeta poukazuje, že sankce na ruskou ropu nebudou zrušeny pravděpodobně ani po neúspěšných americko-ukrajinských rozhovorech, a vše podkládá také tím, že americký prezident Trump 27. února prodloužil loňská omezení na ruský ropný průmysl o další rok.

Otištěny jsou dále slova miliardáře a šéfa úřadu pro efektivitu DOGE Elona Muska, jenž Zelenskému nabídl, aby se vzdal moci a opustil Ukrajinu. „Jakkoli je to nechutné, Zelenskému by měla být nabídnuta nějaká amnestie v neutrální zemi výměnou za pokojný přechod zpět k demokracii na Ukrajině,“ všímá si ruský TASS výroku Muska.



Bez povšimnutí nezůstalo ani označení situace od polského premiéra Donalda Tuska za „největší výzvu posledních desetiletí“.

Text CNN tvrdí, že Ukrajina pocítí pozastavení americké pomoci během dnů či týdnů. Uvedeno je též vyjádření ze CNN, že by i přes podporu dalších států Ukrajinci úplný konec americké podpory poté pocítili v rámci vážných důsledků.

