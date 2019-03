Evropská komise zkoumá materiál získaný v ČR kolem možného střetu zájmů Babiše

Evropská komise analyzuje materiál získaný v rámci rozsáhlého auditu, který od ledna prováděla v České republice. ČTK to dnes sdělila mluvčí Evropské komise. Tři generální ředitelství EK prověřovala na českých úřadech předcházení střetu zájmů při přerozdělování evropských dotací. Důvodem bylo podezření unijních úřadů, že premiér Andrej Babiš může být ve střetu zájmů kvůli dotacím pro holding Agrofert, který v roce 2017 s ohledem na zákon o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Komisař pro rozpočet Günther Oettinger v dnešní diskusi europarlamentu o rozpočtové uzávěrce EU za rok 2017 řekl, že chce europoslance o výsledcích analýzy informovat na dubnovém plenárním jednání a že v této souvislosti vystoupí i před výborem EP pro rozpočtovou kontrolu. Jistý zdroj z Evropské komise dnes upozornil ČTK právě na zmíněný výbor pro rozpočtovou kontrolu, který se sejde v pondělí 15. dubna večer ve Štrasburku. Oettinger ještě poslancům sdělil, že je připraven je o české záležitosti informovat i po květnových volbách do EP.

Oettinger dnes dále uvedl, že v českém případě komise prověřuje situaci jak po 2. srpnu 2018, kdy začaly v EU platit ohledně střetu zájmů přísnější pravidla, tak také od roku 2012 do uvedeného data.

Komisař připomněl, že EK požádala Babiše o informace, jaké kroky učiní, aby se konfliktu zájmu vyhnul, a že je také skutečně udělal. „Nyní se zabýváme odpovědí, kterou jsme dostali, opatřeními, která (česká) vláda přijímá,“ podotkl Oettinger s tím, že Babiš písemně slíbil, že se stahuje z příslušné vládní rady, která o fondech rozhoduje. „V brzké budoucnosti z toho vyvodíme závěry,“ uvedl komisař a připomněl, že v současné době dál stojí platby z unijních fondů pro podniky Agrofertu v Česku.

Podle Oettingera je obecně třeba v budoucím rozpočtu zajistit, aby členské státy správně uplatňovaly nová pravidla týkající se střetu zájmů. Komise proto svolala na 10. května konferenci, na níž se má hovořit o krocích, které musejí v souvislosti se změnami platnými od 2. srpna loňského roku státy udělat.

Fotogalerie: - Registrované partnerství rovno manželství?

Evropský parlament dnes v rámci hodnocení, jak jsou vynakládány unijní peníze, vyzval EK k jasným závěrům v Babišově kauze. Komise by pak měla „bez dalších průtahů“ na základě výsledků svého vyšetřování jednat, uvedli poslanci v právně nezávazném usnesení. Česká europoslankyně Martina Dlabajová (zvolená za ANO) ale poukázala na to, že možný střet zájmů českého premiéra se začal řešit až v souvislosti s právní úpravou, která nabyla účinnosti v roce 2018, přičemž parlament se ve svém hodnocení rozpočtu zabývá rokem 2017. „Není to korektní a nedává to žádný smysl,“ dodala.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podezření, že Babiš porušuje evropská pravidla o střetu zájmů, vznesla loni organizace Transparency International ČR, ke které se připojili opoziční Piráti. Podle nich Babiš i po vložení Agrofertu do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň jako předseda vlády má vliv na jednání o podobě rozpočtu EU a o rozdělování evropských dotací v Česku. Babiš to popírá.

Anketa Pro koho byste hlasovali ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku? Čaputová 17% Šefcovič 53% Pro nikoho 8% Nebudu do toho Slovákům kibicovat 22% hlasovalo: 8908 lidí

Europarlament loni v prosinci přijal rezoluci, v níž vyzval komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Poslanci požadují mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o dotace pro Agrofert. Ministerstvo financí oznámilo, že nebude komisi takové žádosti posílat.

Podle zprávy evropských právníků, která koncem listopadu unikla do médií, hrozí, že Česko bude muset alespoň část z proplacených dotací vrátit.

Psali jsme: Do Bruselu přijde další stížnost, týkající se Andreje Babiše. Tentokrát si lidé stěžují na jedy z jeho chemičky Co se chystá na Babiše? Premiérovi může být horko Hromada sraček! vmetla Babišovi Aňa Geislerová, herečka Sorry, tuto hru nehraji. Profesor Fiala začal posílat Babišovi vzkazy přes Šafrovo fórum

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab