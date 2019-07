Evropu může řídit holandský socialista Timmermans. Visegrad nesouhlasí, celou noc měl být pod tlakem

Kdo bude ve vrcholných funkcích v Evropské unii? To je otázka, kterou se zatím nepodařilo vyřešit, a to ani přes vleklá noční jednání. Nejvíce sporů vyvolává kandidatura socialisty Franse Timmermanse na post šéfa Evropské komise, píše server Novinky.cz.

Kandidaturu Timmermanse zveřejnily Německo, Francie, Španělska a Nizozemska. Evropští lidovci měli na oplátku za to získat post předsedy Evropského parlamentu – a to konkrétně pro Němce Manfreda Webera. Funkci šéfa Evropské rady by pak měl získat belgický premiér Charles Michel.

Původní text ZDE

Zda se však dospěje k dohodě na Timmermansovi, není vůbec jisté. Proti Timmermansovi se totiž vymezují například země V4 a Itálie. „Pan Timmermans se vícekrát vyjádřil negativně k našemu regionu. Také měl úplně jiné názory na migraci, než máme my. Je to člověk, který bývalé východní Evropě moc nefandí,“ uvedl například premiér Česka Andrej Babiš (ANO). Připustil však, že jednat se musí. Zároveň dodal, že se mu však nelíbí, že by dvě klíčové funkce v Unii měli obsadit zástupci zemí Beneluxu.

Jednání skončila až po čtvrté hodině ranní, podle všeho „padesát na padesát“ ve směru k dohodě.

autor: vef