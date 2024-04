Exekuce – Richterová se bránila proti poslankyni z ANO

S exekucemi v České republice bojují statisíce lidí. Navzdory opakovanému vyhlášení tzv. milostivého léta. Co s tím? Poslankyně Taťána Malá ve vysílání prozradila, že v této otázce jsou si poměrně blízké ANO a ODS. Ale má to háček. Političky se tvrdě hádaly.

Ve druhé části svých Otázek položil Václav Moravec dotaz, jak se zbavit exekucí. Odpovídaly Pirátka Olga Richterová a exministryně spravedlnosti a hnutí ANO Taťána Malá.

Exekucí je v Česku ztíženo asi 640 tisíc lidí. Někteří lidé si nadělají dluhy a když přijdou o práci, nemají dluhy čím splácet. Problém často odloží tím, že si vezmou nebankovní půjčky a splácí s nimi dluhy u bank. Ale to je ekonomicky smrtící spirála, která lidem dává možnost jen osobního bankrotu. Ale kdy k němu přistoupit? Nebudou věřitelé až příliš biti?

Malá prozradila, že se pohledy hnutí ANO sbližují s ODS, ale jedním dechem dodala, že koalice nakonec pravděpodobně potáhne za jeden provaz a poškodí pozice věřitelů. „Pomoc musí být adresná a především musíme pomáhat těm, kteří si chtějí nechat pomoct. A my se musíme především změřit na to, aby se lidé do těch problémů nedostávali. A také musíme zajistit to, aby ten dlužník plnil své závazky vůči věřitelům, protože mezi věřitele často patří i tzv, nedobrovolní věřitelé, jako jsou společenství vlastníků bytových jednotek,“ upozorňovala Malá s tím, že pokud jeden z majitelů neplatí, ostatní vlastníci bytů na něj doplácejí.

Richterová oponovala, že největší problém mají dlužníci, kteří mají na triku tři a více exekucí, kteří nemají reálnou šanci z kolotoče exekucí uniknout. A těm chce vláda pomoct.

„To klíčové je výživné. Jakmile jde o děti, tak tam je ustanovení o uhrazení veškerého dlužného výživného a to pak je lepší pro rodiny dlužníků, aby byli v insolvencích, aby se ty peníze dostaly k dětem,“ zdůrazňovala Richterová.

Malá oponovala, že si vláda neobstarala data a neví, jak to nastavit tak, aby byla pravidla spravedlivá jak pro věřitele, tak pro dlužníky, kteří splácí poctivě. Podle Malé hrozí, že ti, kteří platí poctivě, na tom mohou být biti.

„Když máme dlužníka s čistým příjmem 20 tisíc a dvěma vyživovacími povinnostmi, tak tomu už nelze zabavit nic a to je problém,“ zlobila se Malá,

„To není pravda,“ kontrovala okamžitě Richterová.

Ale Malá se nedala zastavit a upozorňovala, že především v Praze dlužníci nesplácí své dluhy a podle ní jde často o seniory, s čímž ale koalice nepracuje.

Richterová se však bránila, že i senioři mají prostor splatit alespoň část dluhu a to částkou 2900 korun měsíčně.

Dámy se poté přely o to, jak to bude se placením dluhů např. u osob pobírajících invalidní důchod a jak dlouho bude poté trvat oddlužení? Bude to 3 roky, nebo více?

Richterová ujišťovala, že u úmyslných trestných činů bude zachována povinnost splatit celou dlužnou částku.

Malá nabídla jiný příklad.

„Vy říkáte, že je v pořádku, když si někdo půjčí milion korun a poté uhradí věřitelům 6 tisíc?“ ptala se poslankyně hnutí ANO.

„Vy mi podsouváte něco, co jsem neřekla,“ kontrovala Richterová.

A kdyby Moravec hádku političek neutl, pravděpodobně by se dohadovaly ještě dlouho.

