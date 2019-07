Experti vyzvali vládu, aby nepřesouvala protidrogový odbor na MZ

Organizace a odborníci na problematiku drog vyzvali dnes vládu, aby neschválila přesun odboru protidrogové politiky z Úřadu vlády pod Ministerstvo zdravotnictví. Podle expertů by se tak zničil fungující český model boje proti návykovým látkám a závislostem, který vyžaduje nadresortní přístup. Asociace nestátních organizací (A.N.O.), které poskytují adiktologické služby, to dnes uvedla v tiskové zprávě. Spustila podpisovou akci s názvem „Neberte drogy... z Úřadu vlády!“.

Vládní odbor protidrogové politiky, v jehož čele stojí národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová, zastřešuje oddělení koordinace a financování a Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Kabinet má i radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které předsedá premiér Andrej Babiš (ANO). Podle plánu by měla protidrogová politika pod zdravotnictví spadat od ledna příštího roku po takzvané systemizaci ve státní službě.

Snaha přesunout protidrogovou politiku z Úřadu vlády na Ministerstvo zdravotnictví se objevila už loni. Podle tehdejšího záměru měl protidrogový odbor spadat pod resort od loňského dubna. Záměr ostře kritizovali tehdejší národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a odborníci na drogovou problematiku, premiér od plánu pak ustoupil.

Organizace a experti teď píšou Babišovi, členům vlády i členům protidrogové vládní rady, aby přemístění odboru i rady na Ministerstvo zdravotnictví odmítli. „Přesun pod jakékoliv gesční ministerstvo zničí nezbytnou nadresortnost, která je nepostradatelným základem významné části realizace protidrogové politiky České republiky. Ministerstvo zdravotnictví je nadto nejslabším resortem, který dlouhodobě dává na projekty protidrogové politiky nejméně finančních prostředků,“ uvedli odborníci. Podle nich se problémy s nadměrným pitím alkoholu a kouřením, které by mělo řešit Ministerstvo zdravotnictví, daří ze závislostí zvládat nejhůř.

Zástupci organizací se o záměru přesunout protidrogovou politiku z Úřadu vlády na Ministerstvo zdravotnictví dozvěděli v polovině června na zasedání vládní rady od Vedralové. Píšou, že přesun by znamenal rozpad dosavadní politiky prevence a snižování škod. Česko si před pár lety za svůj vyvážený přístup, který dává do rovnováhy léčbu, prevenci a represi, vysloužilo uznání na shromáždění OSN o globální protidrogové politice. ČR patří v porovnání s jinými státy k zemím s nejnižším počtem úmrtí na předávkování na milion obyvatel a má i nízký počet závislých, kteří se nakazili virem HIV či žloutenkou C. Před několika lety protidrogový odbor začal klást důraz nejen na řešení problémů s nelegálními drogami, ale i s těmi legálními a s hazardem.

