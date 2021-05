Exporadce Topolánka poslouchal Richterovou: Když žena nechce, na kandidátku ji nedotlačíte ani genderem

Olga Richterová, která je jedinou ženou na čele společné kandidátky Pirátů a Starostů nechápe povyk, který to vyvolalo. „Je to smutná realita Česka, já to neobhajuji, ale česká politika prostě není doménou žen,“ říká Richterová, která dle svých slov neúspěšně zvala mnoho žen uvnitř strany, aby o čelo kandidátky bojovaly. Komentátor a poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka Martin Schmarcz s Richterovou souhlasí. „Když žena nechce, tak ji na kandidátku nedotlačíte ani genderem,“ má jasno.

Richterová v rozhovoru pro DVTV uvedla, že ji mrzí, jak primární volby v koalici Pirátů a STAN dopadly. „Zastoupení žen odpovídá primárním volbám, ale je to škoda, že to takhle dopadlo. My máme třeba lídryni ve Středočeském kraji Kláru Kocmanovou, kde je ale na čele společné kandidátky Vítek Rakušan. Takže kdybychom kandidovali sami, tak tam žen máme více,“ vysvětlovala Richterová.

Ženy podle ní nechtěly o čelo kandidátek bojovat, ačkoliv je k tomu aktivně vyzývala. „Přála bych si, aby to bylo jinak. I já osobně jsem oslovovala další ženy, aby do toho šly a ty ženy se o ta čelní místa prostě utkávat nechtěly. Šly do toho jen tři ženy a z toho dvě uspěly, tedy já a Klára. Je to bohužel obraz české společnosti, takhle totiž ve skutečnosti vypadají seznamy lídrů i v ostatních politických stranách. Je to smutná realita Česka, já to neobhajuji, ale česká politika prostě není doménou žen,“ tvrdí Richterová.

Práce poslankyně je navíc podle ní pro ženu extrémně náročná. „Je to práce, která znamená být mnoho dní z měsíce z domova, od rodiny. Práce v poslanecké sněmovně je složitá v tom, že musíte mít vlastně dva domovy. Svůj domov v kraji, za který byl člověk zvolen, a pak nějaký domov v Praze, kde musíte být pět týdnů ze šesti. To třeba pro mě naštěstí není problém, protože jsem zvolená za Prahu, ale pro ostatní to může být nepřekonatelný problém,“ vysvětlovala Richterová.

A stejný názor má i politický komentátor Martin Schmarcz, podle kterého ženy nelze do politiky nutit. „Liberální koalice Piráti-STAN má ze 14 krajů jen jednu ženu lídryni? Skandál! Tedy, já jako stará konzerva se jich zastávám. Když žena nechce, tak ji na kandidátku nedotlačíte ani genderem... Ale od "svých" to schytali. Genderisté neodpouštějí a progresivistická internacionála žhaví klávesnicem,“ reagoval na facebooku a dodal, že politika není pro slečinky, ani pro panáčky.

