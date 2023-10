F-35 pro ČR? Nejen pro naši obranu, budou plnit i závazky NATO, zjistil Pavel

reklama

„Politika v Evropě se mění a v řadě zemí bohužel k horšímu. Politika se stává místem konfrontace místo jednání, snahou často svoje politické protivníky ne udolat argumenty, ale překřičet nebo nějak očernit. A teď jsme to viděli na slovenských volbách, kdy ta kampaň byla místy opravdu nechutná. Ale nesmíme polevit v tom boji a snaze, aby se z politiky zase stal souboj idejí,“ prohlásil Pavel v rozhovoru pro Český rozhlas.

Ve slovenských předčasných volbách uspěl Robert Fico, který mimo jiné prohlásil, že Slovensko už nedá Ukrajině ani náboj. „To by znamenalo, že Ukrajina dříve či později prohraje a vyhraje Rusko. A vyhraje nejen tím, že naplní své cíle, ale zároveň je to vnitřně morálně posílí, že pravidla se mohou porušovat, pokud máte dostatečnou sílu, a to by bylo v neprospěch nás všech,“ uvedl prezident. „Příspěvek Slovenska sám o sobě Ukrajinu nezachrání ani nepotopí, ale je to důležité kvůli naší jednotě, kterou když začneme narušovat, dáváme tím za pravdu ruským názorům,“ dodal Pavel.

Komentoval také slova Roberta Fica a dalších, jako je Viktor Orbán, že by se mělo přestat válčit a začít jednat o míru. „Je to věc, kterou bychom si všichni přáli, ale aby se mohlo začít jednat o míru, musí být naplněna minimálně podmínka, že spolu obě strany budou chtít jednat. A kde jedna alespoň částečně respektuje tu druhou. Já když jsem poslouchal ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova na summitu OSN, tak úplně popřel existenci Ukrajiny jako suverénního státu, a proto naprosto nechápe, proč mluvíme o agresi. Pro něj to agrese není, protože Ukrajinu nevnímá jako suverénní stát,“ vysvětloval Pavel.

V České republice v poslední době sílí únava z války na Ukrajině, což je podle Pavla přirozená věc. „Ten fenomén je zákonitý a je dobře zdokumentován z jiných válek a nedá se mu nijak zamezit ani předstírat, že neexistuje. Dochází i k tomu, že obrázky z Ukrajiny, které nás ještě loni šokovaly, dnes bereme už jen jako statistiku a nijak s námi nepohnou. Více než válka nás už pálí ceny potravin, energií a tak dále a válka na Ukrajině už nás tolik nezajímá, to je přirozené. A je úkolem politiků, aby připomněli, že ta válka stále trvá a je tu kousek od nás a nikdy není zaručeno, že se nerozroste i na další území,“ apeloval Pavel.

„Bohužel jsou politici, kteří zneužívají tu únavu z války nebo využívají nějaké ojedinělé případy, kdy Ukrajinci na našem území se negativně chovají, k tomu, aby vytvářeli nálady proti Ukrajincům, a stavějí rovnici, že buď budeme pomáhat našim občanům, nebo Ukrajině, jako by to nešlo dělat dohromady. To jsou hodně lacině získané politické body,“ prohlásil prezident.

Vnitřní politická situace u nás podle něj není tak špatná, jak by se z poslední doby mohlo zdát. Vnitřní politická situace u nás je dlouhodobě označována za vyhrocenou, ale podle prezidenta Pavla to není ještě tak špatné jako v některých jiných zemích, příkladem právě na Slovensku. „Je ale neustále potřeba pracovat na tom, abychom trpělivě vedli jednání na úrovni vlády a také s opozicí, a celkově kultivujeme naše politické prostředí, o což se snažím, ačkoliv někdo může namítat, že ty výsledky nejsou tak rychlé,“ dodal Pavel.

