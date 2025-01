F-35 vyletí jen s americkými kódy? Bez omezení, tvrdí ministerstvo. Ale ptali jsme se dál

„Letouny ke svému vzlétnutí nepotřebují autorizaci na denní bázi, tím pádem se jedná o letouny bez omezení,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Simona Cigánková z tiskového oddělení tuzemského ministerstva obrany. Zeptali jsme se, jestli je pravda, že bojové letouny F-35 nakoupené Japonskem a Jižní Koreou potřebují ke svému vzlétnutí každý den heslo poslané z USA, a jestli takové bude mít i Česká republika. Video komentované komunistkou Kateřinou Konečnou si totiž zejména vojáci mezi sebou hojně přeposílají. My ho dostali od bývalého vysoce postaveného armádního velitele.

Tak pravila Konečná

V kolujícím videu Konečná na začátku říká: „Možná by vláda nemusela přicházet s diskriminačními návrhy, kdyby nenakupovala předraženou vojenskou techniku, která ve finále bude pouze posilovat vliv cizích mocností na našem území.“

Následuje sestřih videí letounů F-35 v akci a pod ním text: „Věděli jste, že stíhačky F-35 prodávané do zemí jako Japonsko a Jižní Korea vyžadují ke svému provozu heslo pro spuštění ze Spojených států amerických? Tyto stíhačky nemohou vzlétnout bez povolení a každý den se mění heslo poskytované USA, což znamená, že heslo není jednorázový celoživotní klíč, ale musí být obnoveno pro každou operaci. Díky tomuto uspořádání to vypadá, že tyto země nevlastní tryskáče a spíše si je pronajímají. Izrael také dováží F-35 z USA a často je používá pro přeshraniční údery. Zajímavé je, že Izrael je jedinou zemí mezi globální klientelou F-35, kromě USA, která nevyžaduje americká hesla k ovládání těchto tryskáčů. Tato úroveň řízení není omezena na pokročilé stíhací letouny…“

Komunistka Konečná, která založila hnutí Stačilo!, následně vše komentuje: „Abychom si to shrnuli, tak země jako Jižní Korea či Japonsko potřebují k používání stíhaček F-35, které stejně jako my nakoupily od USA, každý den nový unikátně generovaný kód, který denně dostávají právě z USA. Používání stíhaček je tak nadále denně kontrolováno americkou armádou. Pokud by se USA rozhodly z jakéhokoliv důvodu jednoho dne heslo ke stíhačkám nedodat, nebylo by vůbec možné spustit datový systém letounu a ten by se tak stal prakticky nepoužitelný. Nebude-li se tedy v budoucnu USA pozdávat potenciální operace, pro kterou bude chtít naše vláda stíhačky za stovky miliard použít, stačí nám neposlat heslo a nejdražší armádní nákup historie nám zůstane leda tak zaparkovaný v hangáru. Když ministryně Černochová předváděla svou tradiční mentální akrobacii a snažila se českým občanům vysvětlit, že náš nákup stíhaček za stovky miliard se s tím izraelským za polovic nedá srovnat, pravděpodobně tedy myslela, že Izrael jako jediná země využívající F-35 unikátní kód ke spuštění stíhaček nepotřebuje. ‚Konfigurace izraelských strojů se zásadně odlišuje od letounů, které požadujeme my,‘ řekla pro deník Echo 24 Černochová. Nyní by měla ministryně místo nevkusného focení ve válečných tričkách jednoznačně říct, zda Česká republika jakožto suverénní země bude moci libovolně rozhodovat, jak s největší armádní zakázkou historie naloží. Anebo zda vyhodíme 150 miliard a další desítky až stovky miliard za servis strojů, které nás dostanou ještě víc do područí USA.“

Tak pravili někteří letci

Legendární stíhací pilot Václav Vašek, který v roce 2023 vystoupil na pietní akci v Žatci s ostrým protivládním projevem, pročež se znelíbil ministerstvu obrany a celé vládnoucí garnituře, ParlamentnímListům.cz řekl: „Tohle je už provětraná záležitost. Jde o poměrně hodně sofistikované letadlo. Podobný systém možnosti ovládání určitých parametrů už existuje i u dopravních letadel. Létal jsem v civilu třeba kromě Boeingu i v Airbus 320. Když letíte, tak prakticky veškeré údaje, které to letadlo za letu vykazuje, jsou snímány nejen provozovateli, ale i výrobci. A když dojde k nepředložené záležitosti, tak mají oba možnost okamžitě reagovat. Ve smyslu, že vydají po datovém spojení posádce určité parametry a pokyny. Jde o systém využitelný jak v civilu, tak i v armádě. Dělá se kolem toho mediální humbuk a lze to využít i k tomu, že si můžeme myslet, že by to letadlo nevzlétlo a podobně. Možné je však všechno.“

Vašek ještě zmínil: „Ta letadla tady ještě nejsou a kdo ví, jestli tady někdy budou. To je na delší debatu, ale podle mě dobře posloužila, aby byla podepsána smlouva o obranných otázkách mezi USA a Českem. Ostatně to je stejně chytrá dohoda jako ta o dočasném pobytu vojsk SSSR na území Československa. Jako záminka je to dobré. Nepovedlo se to s radarem v Brdech, při vstupu Westinghouse při dostavbě Dukovan, tak se to povedlo teď. A s těmi letadly? Podívejme se na Slováky. Ti měli mít v roce 2023 plný počet letadel F-16 a proto se zbavili letadel Mig-29 a dneska mají dvě F-16 neschopné letu. Kdo ví, jak to s těmi F-35 vůbec bude. Ale ještě jednou opakuji, vše je možné.“

Ostatně Josef Mašín po odchodu z americké armády založil v Německu leteckou školu a participoval na prodeji stíhaček – nešlo o stroje F-35 – do blíže nespecifikované země v Africe. „O tom jsem nic neslyšel. To je pro mě nový, ale docela bych tomu věřil,“ sdělil.

Současný starosta Roudnice nad Labem František Padělek, který jako generál po atentátu v září roku 2001 na budovy World Trade Center v USA převzal velení českých vzdušných sil, tedy letectva a protivzdušné obrany, ParlamentnímListům.cz napsal: „Vámi zaslaný materiál vnímám jako soubor pro mě neověřitelných informací, ke kterému se nemohu zodpovědně vyjádřit. Děkuji za pochopení.“

Nakonec je třeba zmínit, že nákup čtyřiadvaceti amerických F-35A Lightning II odsouhlasila česká vláda v září 2023. „Systém F-35 je jediný, s nímž můžeme obstát na bojištích budoucnosti, a který zároveň bude zárukou, že se v případě potřeby dokážeme společně s našimi spojenci efektivně bránit vnější agresi,” uvedl náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka. Podle dostupných informací budou stát 150 miliard korun. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 je však odhadován na 322 miliard korun.