FBI překazila silvestrovský teroristický útok

Federální úřady v pátek oznámily, že díky operaci FBI byl zmařen údajný plán teroristického útoku, který se měl odehrát na Silvestra v Severní Karolíně. Osmnáctiletý Christian Sturdivant z Mint Hill u Charlotte je obviněn z pokusu o poskytnutí materiální podpory zahraniční teroristické organizaci. Podle obžaloby plánoval zaútočit na lidi v místním supermarketu a fastfoodové restauraci na podporu teroristické organizace Islámský stát.
K případu se vyjádřil ředitel FBI Kash Patel: „FBI a naši partneři nepřetržitě pracovali i během svátků na ochraně amerického lidu a tento případ z Charlotte, kde byl zmařen další údajný útok na Silvestra, je nejnovějším příkladem jejich obrovské práce. Naše týmy rychle identifikovaly hrozbu a jednaly rozhodně – bezpochyby tím zachránily americké životy," řekl Patel v prohlášení pro Fox News Digital.
Podle žalobců byl plán zmařen poté, co Sturdivant začal nedávno komunikovat online s osobou, o které „věřil, že je spojena s ISIS, ale ve skutečnosti šlo o vládního online spolupracovníka", označovaného v dokumentech jako „OC". V jedné z komunikací ze 14. prosince údajně poslal OC obrázek dvou kladiv a nože.
„Během své online komunikace s OC Sturdivant řekl: ,Brzy provedu džihád' a prohlásil, že je ,vojákem státu'," uvedl úřad státního zástupce, přičemž „státem“ byl myšlen ISIS. „V následné online komunikaci s OC Sturdivant naznačil, že plánuje zaútočit na konkrétní supermarket v Severní Karolíně, a diskutoval o plánech koupě střelné zbraně, kterou by při útoku použil spolu s noži," dodal úřad.
Státní zástupce Russ Ferguson na páteční tiskové konferenci upřesnil, že útok se měl odehrát v Mint Hill a že podezřelý pracoval v Burger Kingu. „Mluvil o tom, kde plánuje tento útok provést, což byl supermarket a fastfoodová restaurace v Mint Hill. Místa, kam chodíme každý den a nenapadne nás, že by nám tam mohlo být ublíženo," řekl Ferguson. „Připravoval se na džihád a měli zemřít nevinní lidé. A my máme velké, velké štěstí, že k tomu nedošlo," dodal s tím, že „z jeho poznámek mohu říci, že cílil na Židy, křesťany a osoby z komunity LGBTQ."
Při prohlídce Sturdivantova bydliště 29. prosince našla policie řadu ručně psaných dokumentů. Jeden z nich byl nadepsán „New Years Attack 2026" a „uváděl mimo jiné předměty jako vesta, maska, taktické rukavice a dva nože, které měly být údajně při útoku použity." „Také uváděl cíl pobodat co nejvíce civilistů a celkový počet obětí jako 20 až 21. Poznámka také obsahovala sekci označenou jako ,mučednická operace' s plánem zaútočit na policisty, kteří dorazí na místo činu, aby podezřelý zemřel jako mučedník," pokračoval úřad státního zástupce. Kromě toho zabavili z jeho ložnice modré kladivo, kladivo s dřevěnou rukojetí a dva řeznické nože ukryté pod postelí.
Generální prokurátorka Pam Bondi ve svém prohlášení uvedla: „Tato úspěšná spolupráce mezi federálními a místními orgány činnými v trestním řízení zachránila americké životy před hrozným teroristickým útokem na Silvestra. Ministerstvo spravedlnosti zůstává ostražité v našem pronásledování sympatizantů ISIS – kdokoli plánuje spáchat takové zvrácené útoky, pocítí plnou sílu zákona."
Šéf FBI v Charlotte, zvláštní agent James C. Barnacle, Jr., na tiskové konferenci dodal, že Sturdivant poprvé upoutal pozornost FBI již v lednu 2022, kdy byl ještě mladistvý. „Byl v kontaktu prostřednictvím sociálních médií s neidentifikovaným členem ISIS v zahraničí. Sturdivant od tohoto neznámého člena ISIS obdržel pokyny, aby se oblékl celý do černého, klepal lidem na dveře a útočil na ně kladivem. Sturdivant se skutečně oblékl celý do černého. Odešel z domu s kladivem a naštěstí jeho rodina zakročila," řekl Barnacle. „V té době nebyla podána žádná obvinění. Byl odkázán na psychologickou péči a tu také podstoupil." Barnacle také zdůraznil: „Toto vyšetřování zdůrazňuje velmi reálnou hrozbu představovanou lidmi, kteří se online sami radikalizují a jsou inspirováni džihádistickými ideologiemi hlásanými zahraničními teroristickými organizacemi."
Christian Sturdivant zůstává ve federální vazbě. V případě odsouzení mu hrozí maximální trest 20 let federálního vězení.
