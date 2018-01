FOTO Andrej a Monika Babišovi dorazili za prezidentem do Lán na oběd. Pak se Zeman otočil k novinářům a „potěšil“ je jednou větou…

Na dlouholetou tradici novoročních obědů s prezidentem navázal i nový premiér Andrej Babiš (ANO). Na lánský zámek v úterý po poledni dorazil spolu s manželkou Monikou.

„Byl to pro vás hluboký zážitek, nepochybuji o tom,“ neodpustil si prezident Zeman s vysmátou tváří poznámku na adresu přítomných novinářů poté, co oba páry zapózovaly před objektivy. Před zraky kamer a fotoaparátů se ještě premiér Babiš s chotí zapsali do pamětní knihy.

Poté se už odebrali do útrob prezidentského zámku a cestou Miloš Zeman stihl v doslechu novinářských mikrofonů oznámit, že bude svíčková.

Kromě svíčkové na smetaně s houskovým a karlovarským knedlíkem se podávala kachní paštika ve slaninovém přebalu se žampiony dušenými v portském víně, hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi a jako dezert zmrzlinový pohár s čerstvě krájeným ovocem.

Jedním z témat, které bude prezident s premiérem během oběda probírat, bude téměř jistě nadcházející hlasování o důvěře vládě, které se uskuteční za týden ve středu. Osud současného menšinového Babišova kabinetu je však nejistý. Předpokládá se, že napoprvé důvěru nezíská. Zasedání se osobně zúčastní i prezident republiky, který už nedávno slíbil, že novou vládu před hlasováním podpoří.

Novoroční oběd se letos nepochybně ponese v mnohem přátelštější atmosféře než v předchozích letech, kdy byl premiérem Bohuslav Sobotka. Ten měl, zvláště v druhé půlce svého mandátu, s prezidentem často velmi vyhrocené vztahy.

Téma novoročního oběda bylo dokonce před dvěma lety tématem dohadů v médiích, když Sobotka veřejně oznámil, že Zeman pozval pouze jeho, a nikoli též manželku. To následně prezident důrazně popřel s tím, že pozval jak Sobotkovu manželku Olgu, tak jejich dvě děti. „Je to lež jako věž,“ reagoval tehdy prezident Zeman na Sobotkovo tvrzení.

