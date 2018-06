FOTO Klaus mladší setřel Kalouska. A teď dohnal k vzteku hvězdu ČT a Bakaly

Václav Klaus mladší má u liberálů další „zářez“. Tentokrát to schytává on a s ním celá ODS za společné foto s „nahnědlou brněnskou partičkou“. Vyhuboval mu Jan Moláček, novinář na volné noze pendlující mezi Českou televizí, Českým rozhlasem a karlínským newsroomem Bakalova vydavatelství Economia.

Moláček poskládal dohromady dvě fotografie nejasného původu, na kterých je vyobrazen poslanec Klaus s osobou, kterou Moláček identifikoval jako předsedu skupiny Slušní lidé Zdeňka Pernicu. Jedna fotografie byla pořízena na nespecifikované společenské události ve sportovní hale pražské Sparty, druhá pravděpodobně při stejné příležitosti před stánkem pivovaru Podkováň. Klaus ani Pernica fotku na svých sociálních profilech nešíří.

Fotogalerie: - Malíř Faltýnek

Přesto se Jan Moláček rozčiluje. Připomněl, že když se se zástupci skupiny Slušní lidé vloni vyfotografoval lidovecký hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, byl z toho poprask. „KDU-ČSL se od ní distancovala a Čunek prohlásil, že nevěděl, s kým se fotí,“ zavzpomínal novinář.

„Tak dnes už jsme o hodně dál. S předsedou Slušných lidí se fotí předseda školského (!) výboru Parlamentu jako na běžícím pásu,“ napsal Moláček ke dvěma fotografiím z jednoho večera.

Ještě horší prý je reakce Klausovy strany. Vypadá to prý, že ODS je toto „focení s nahnědlými“ zcela jedno. Soudí z toho, že profesor Fiala ani jiný ze zástupců strany na tyto dvě fotografie nereagoval.

Moláčkovi facebookoví přátelé kromě emotikonů vyjadřujících zvracení rozvinuli debatu, jestli je nebezpečnějším „fašounem“ Pernica nebo Klaus.

Vše rozetnul jeden z diskutujících: „Říká se, že oči jsou okna do duše... U VKml je to holt celý ksicht...“

Vy se bojíte spíš elit z jednoho evropského velkoměsta...

Kromě liberála Moláčka se Václav Klaus mladší stihl pohádat i se zástupcem strany, tvrdící o sobě, že je pravicová. S Miroslavem Kalousem se střetl v Poslanecké sněmovně, když nevydržel jeho výklad o tom, jak musíme vycházet vstříc našim partnerům z Evropské unie.

„V politice jsou, dámy a pánové, symboly důležité,“ přesvědčoval Kalousek v rozpravě o nespecifikovaném návrhu. „A logicky si spousta našich partnerů z těch 26 zemí položí otázku: Když to ti Češi nechtějí ratifikovat úplně stejně jako ti Britové, nechtějí oni nakonec taky vystoupit z té Evropské unie? A já patřím k těm, kteří si nepřejí, aby si naši přátelé tu myšlenku kladli, protože je to znejisťuje v jistotě, jaký my jsme vlastně partner,“ přesvědčoval Kalousek, proč je třeba hlasovat pro.

Klaus přišel k pultíku s vysvětlením: „Už jsem to nevydržel a musel jsem to zmáčknout.“ Tím mínil tlačítko, kterým se poslanci hlásí s faktickou poznámkou. Kalouskova slova totiž Klaus pochopil tak, že není důležité, jestli návrh je ve prospěch našich občanů. „Ale že to klíčové je, co si o nás pomyslí partneři z Evropské unie,“ popsal Kalouskovo uvažování.

„Tak já bych si dovolil říct ne,“ zvýšil hlas. Poslanci jsou podle něj suverénním orgánem, zodpovědným svým voličům, a ne „tomu, co si o nás pomyslí nějací lidé z nějakých státních nebo nadstátních útvarů“.

Pak Kalouskovi vyjmenoval obsáhlý seznam členských zemí, kde lidé již projevili podobný názor na postoje „partnerů“. „Vy se spíš bojíte toho, co tomu řeknou jisté elity v jednom nejmenovaném evropském velkoměstě,“ udeřil na Kalouska.

autor: jav