FOTO Vyrazili jsme po otevřených hospodách: Další facka hospodským. Kdo vymýšlí ty předpisy?

V pondělí 17. května se otevřely zahrádky restaurací. Nedá se ovšem tvrdit, že nedočkaví žízniví pivaři si hned ráno nasadili tretry a sprinterskou rychlostí se vyřítili směrem k hospodám. Alespoň v Liberci v centru města byly zahrádky restaurací před polednem poloprázdné, více zaplněné byly ty kavárenské. Stejně tak vpodvečer. „Jsem spíš naštvaný, jaké jsou kolem toho opruzy a byrokracie, kdy bych si musel v práci vyřizovat potvrzení o testování,“ konstatuje Tomáš z Liberce.

„Přijde mi, že jsme papežštější než papež a tyhle předpisy vymýšlejí úředníci odtržení od reality,“ myslí si. „Je to další facka hospodským a jejich podnikání,“ domnívá se.

Sám přitom pivo pije rád. V době předcovidové si každý den odpoledne pár dal. Je to chlap jako hora, ke dvou metrům, takže se toho do něj hodně vejde. Navíc to měl zařízené velice šikovně. Vpodvečer pro něj vždy přijela do oblíbené hospůdky manželka a odvezla ho domů.

„To bylo naposledy někdy v říjnu. Pivo mi až tak nechybí, kupuji si ho v obchodě. Ale ten kontakt s kamarády, ten ano,“ prozrazuje. Kritizuje prosincové rozvolnění. „To bylo pěkně populistické, proto jsme do toho pak tak spadli. Ale teď už by to mohli více uvolnit. Byl jsem si koupit trika a na malém prostoru se nás tam tísnilo snad dvacet. Sice s respirátory, ale uvnitř. Kdežto na zahrádkách jsou lidé venku, na čerstvém vzduchu,“ upozorňuje.

Otevřené zahrádky restaurací v Liberci. Foto: Oldřich Szaban

Vlasy dlouhé nemám, protistátní řeči si nechám doma

Velkým kritikem proticovidovým opatření je David Forbelský, který je bývalým krajským předsedou libereckých Svobodných. V pondělí vyrazil na restaurační zahrádku na oběd. „Tak jdu zkusit oběd v hospodě, vlasy dlouhé nemám, na testu jedna čárka, protistátní řeči si nechám doma. Snad mě bdělé oko ochrany po skoro roce nechá najíst jako člověka z talíře,“ upozorňoval dopředu na facebooku. Jak poté prozradil PL.cz naposledy předtím byl takto v restauraci v říjnu, protože v prosincovém uvolnění zrovna měl covid s lehčím průběhem podobným kocovině. A jaké to bylo teď?

„Skoro nikdo tam nebyl. Hodně lidí už to nesleduje. Těch debat už byla spousta. A tak neví, co platí a neplatí,“ vysvětluje. Že by se lidé báli pokuty, protože nesplňují podmínky nutné k návštěvě restauračního zařízení, si nemyslí. „Zrovna u nás není úcta k nařízením tak velká, aby to lidi odradilo. Myslím, že ani policisté toto moc kontrolovat nebudou. A co si budeme povídat, ono už se dalo napít v některých podnicích i předtím,“ konstatuje.

On sám je příznivcem doporučení, nikoliv nařízení. „Ať vydají, co všechno by se mělo dodržovat a věřím, že dost lidí by se podle toho řídilo. Zvláště, když by je rozumně zdůvodnili. A ohlídali by si to i hospodští, protože je to v jejich zájmu,“ domnívá se. Je mu líto nejen hospodských, ale hlavně jejich zaměstnanců.

„Ti to odskákali nejvíc. Byli na nějakých šedesáti procentech platu. Ale ovlivnilo to i další. Řezníky, co dodávají maso do hospod a další a další,“ zamýšlí se. Hospoda jako taková mu až tolik nechyběla. „Už mi není dvacet. A navíc hospoda byla dříve taková sociální síť, dneska je to facebook,“ říká. Což může být problém. „Možná si lidé i trochu odvykli do hospody chodit. Popíjejí doma, nebo v garážích a už nemají tolik důvodů do hospody jít,“ objasňuje.

Další otázkou je, zda se bude v restauracích zdražovat. „Zatím jsem byl jen na tom obědě a menu bylo o deset korun dražší. Dříve bylo 120, teď 130,“ všímá si. „Večer se ovšem chystám s přítelkyní na nejbližší zahrádku k mému bydlišti, tak uvidím, jaké to tam bude,“ prozradil. V restauraci Depo, kam zamířil, však byla terasa večer zaplněná docela slušně, tak ze tří čtvrtin. Půllitr Plzně stál 45 korun.

David Forbelský s přítelkyní a dcerou v restauraci Depo, Foto: archiv D. Forbelský

Snad moc hospod nezanikne

Velkou chuť na pivo má i Vladimír. „Dříve se mi zdálo o ženských, teď o točeném pivu,“ směje se. Proticovidová opatření poctivě dodržoval, přesto covid chytil od nejmladšího člena rodiny, který ho přinesl ze školky. „Tři neděle jsem měl vysoké teploty,“ prozrazuje. Což bylo v únoru, takže by do restauračních terásek mohl bez obav zamířit. „Nerad bych ale platil pokutu, žádné potvrzení o prodělání covidu nemám. Budu muset zajít za obvodní lékařkou, aby mi ho vystavila,“ konstatuje. Potvrzení o prodělání nemoci či o očkování je spolu s negativním výsledkem testu ne starším než 72 hodin podmínkou pro vstup na restaurační zahrádky. Pokuta by se mohla vyšplhat až do výše deseti tisíc korun. Na kontroly by měli chodit hygienici společně s policií.

Otevřené restaurace v Liberci. Foto: Oldřich Szaban

Otevřené restaurace v Liberci. Foto: Oldřich Szaban

I Vladimír však prozrazuje, že už si v dubnu dvakrát točené v libereckých restauracích, respektive jejich terasách dal. „Bylo to do kelímku, ale i tak jsem za to byl rád. Ať už je tahle covidová doba za námi,“ přeje si. „A hlavně doufám, že některé mé oblíbené hospůdky otevřou, mám strach, aby neskončily,“ dodává. Z toho mají obavy i někteří lidé z oboru a také zda seženou kvalitní personál. Ostatně na některých restauracích jsou vidět oznámení, že hledají číšníky a servírky.

Ve večerních hodinách se situace na některých oblíbených místech pivařů oproti časnějším hodinám přece jen zlepšila a terasy se zaplnily o trochu více než přes den. Vzhledem k tomu, že bylo pondělí, dá se čekat, že návštěvnost bude v dalších dnech narůstat. „Já jsem optimistka. Věřím tomu, že i bez očkování se letos v červenci dostanu k moři,“ prohlásila přesvědčeně jedna z večerních návštěvnic liberecké restaurace. Zda její optimismus pramenil z povznesené nálady po vypití několika piv či z reálné situace, uvidíme už za pár týdnů.

