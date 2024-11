Fašistická vláda, padlo v americké televizi. Ztráta nervů z Trumpova vedení

Amerika, přesněji řečeno, Spojené státy, sčítá hlasy v prezidentských volbách. Prozatím to vypadá na červenou vlnu, která přivede k vítězství Donalda Trumpa. Červená barva v USA patří republikánům. Republikán Trump zvítězil i na Floridě. Moderátorka televize NBC Joy Reidová nad tím ve vysílání této televize nespokojeně kroutila hlavou a označila Floridu za stát s „fašistickou vládou“.

„Ten druh extrémní, tak trochu extremistické, pravicové, fašistické vlády na Floridě,“ prohlásila doslova.

Joy Reid is having an absolute meltdown on MSNBC. She calls Florida an “extremist right-wing fascist state" pic.twitter.com/J9VqvgWPDZ